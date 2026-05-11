¿Cuándo empieza MasterChef 2026? Lo que debes saber sobre la versión 24/7

Después de casi un año de espera, MasterChef regresa a la televisión, pero esta vez no será con la versión Celebrity, ni con la tradicional. En una nueva apuesta por innovar y refrescar el formato, llega MasterChef 24/7, conoce los detalles.

Hace 11 años, en 2015, MasterChef aterrizó en México, luego de su éxito en Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Este programa de competencia entre cocineros amateur tuvo una muy buena recepción, lo que dio la oportunidad a la llegada de otros conceptos.

MasterChef Celebrity ha sido el que mayor éxito ha tenido, pues nos permite ver otra faceta de nuestros artistas o figuras públicas favoritas. Por eso, desde 2021, fue el concepto que se mantuvo año con año hasta este 2026.

Este año regresa la competencia entre cocineros amateurs de diferentes partes de México, pero con un giro: el programa será 24/7, convirtiéndose en un reality show que podrás seguir desde donde estés.

Esta vez los jueces no serán los únicos chefs con experiencia en MasterChef MasterChef México

Fecha y hora de estreno de MasterChef 24/7

MasterChef 2026 en su formato 24/7, comenzará el próximo domingo 17 de mayo a las 20 horas por el canal 1 de televisión abierta. Al igual que ha ocurrido en años anteriores, se espera que el programa tenga una duración de 3 horas, aproximadamente.

Sobre cuántas semanas durará, no se tiene certeza, pues aún no se han presentado a los integrantes ni sabemos exactamente cuántos serán. Sin embargo, en promedio, este concurso culinario suele durar entre 3 y 4 meses, según la dinámica de eliminación.

¿De qué trata MasterChef 24/7?

Con el objetivo de continuar innovando y refrescando la marca MasterChef, la semana pasada se presentó MasterChef 24/7, transformando esta competencia culinaria en un reality que podrás seguir todo el día, por primera vez en el mundo.

En esta ocasión, los participantes no solo se presentarán cada domingo en la cocina más famosa de México, sino que vivirán juntos dentro de una casa especialmente adaptada para ellos.

Aquí no solo dormirán, comerán y convivirán, también tomarán clases de mano de chefs expertos que se convertirán en sus maestros. De esta forma, como el mismo chef Herrera dijo, no habrá margen para los errores y los platillos mediocres.

Los maestros encargados de guiar a los participantes y elevar su nivel son Lili Cuéllar, Isabel Carvajal, Diego Niño y Edgar Núñez, todos con una sólida carrera en el mundo gastronómico.

Lo mejor es que tú podrás tomar las clases en vivo junto con los participantes, lo que te dejará listo para próximas ediciones o, simplemente, para sorprender tu familia, amigos y pareja con tus habilidades en la cocina.

Para no perderte ni un minuto, la transmisión 24/7 se llevará a cabo a través de Disney+. Un punto extra de este nuevo formato, es que el público tendrá una participación más activa, pues habrá votaciones en línea que pueden afectar la permanencia de los participantes.

Otra diferencia clave de MasterChef 2026 es que, además de los retos que estábamos acostumbrados a ver cada domingo, se enfrentarán a retos diarios.

¿Cómo serán los retos diarios de MasterChef 24/7?

Lunes. Los participantes realizarán el reto de la caja misteriosa y un reto máximo que les dará la oportunidad de ganar el pin del chef y convertirse en el primer capitán para el reto por equipos.

y un reto máximo que les dará la oportunidad de ganar el pin del chef y convertirse en el primer capitán para el reto por equipos. Martes. A través de nuevas dinámicas, se revelará al segundo capitán, mientras que el tercero será elegido por la audiencia.

Miércoles. A mitad de semana se llevará a cabo la batalla por equipos , donde la audiencia tomará importantes decisiones para elegir a los ganadores.

, donde la audiencia tomará importantes decisiones para elegir a los ganadores. Jueves. Este día se dará a conocer el primer delantal negro en riesgo de eliminación . Asimismo, los participantes enfrentarán nuevos retos para decidir quiénes acompañarán al primer delantal negro en los retos de salvación y eliminación.

. Asimismo, los participantes enfrentarán nuevos retos para decidir quiénes acompañarán al primer delantal negro en los retos de salvación y eliminación. Viernes. Tal como ocurría en ediciones anteriores, el reto de salvación permitirá que un participante suba al balcón, lo que significa que continúa en la competencia. Pero, en esta edición, la audiencia podrá salvar a alguien más.

Domingo. Quienes no lograron salvarse el viernes y, tras un día para practicar en la cocina, se enfrentarán a un nuevo reto de salvación y, finalmente, el de eliminación.

¿Estás listo para la edición MasterChef 24/7 este 2026? Pon el recordatorio en tu calendario y no te pierdas el estreno este domingo 17 de mayo.