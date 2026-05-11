¡El fuego 24/7! Conoce a los jueces y los nuevos "maestros" de MasterChef 2026

¡La cocina más famosa de México está a punto de experimentar un cambio en toda su dinámica! Conoce quiénes serán los jueces y maestros de MasterChef 2026, con clases intensivas y a la presión de ser observados por cámaras en cada rincón de su nueva casa.

Para este 2026, el formato tradicional de MasterChef evoluciona hacia una experiencia inmersiva bajo el nombre de MasterChef 24/7, donde la gastronomía se mezcla con un reality show de 24 horas y la convivencia extrema.

Ya no solo se trata de ver quién cocina el mejor platillo los domingos, sino de observar cómo los aspirantes sobreviven al encierro. Este cambio radical ha generado una ola de dudas entre los seguidores del programa: ¿seguirán los mismos jueces? ¿Quiénes serán los encargados de pulir el talento de los concursantes en este nuevo "internado" culinario?

¿Quiénes serán los jueces de MasterChef 2026? Facebook MasterChef México

¿Quiénes serán los jueces de MasterChef 2026?

La mesa del jurado de MasterChef 2026 mantiene la alineación que hemos viso en los últimos años:

Chef Zahie Téllez

La chef Zahie regresa para aportar ese toque de sofisticación y rigor que la caracteriza. Conocida por su vasto conocimiento en cocina italiana y mexicana, Zahie no solo juzga el sabor, sino la pulcritud en los procesos y la pasión en el emplatado. En esta edición 24/7, su papel será fundamental para evaluar si los aspirantes realmente están aprovechando las lecciones de los maestros o si solo están "sobreviviendo" al encierro.

Chef Poncho Cadena

Alfonso "Poncho" Cadena, el chef sonorense, vuelve para exigir creatividad y "alma" en cada bocado.

Poncho ha declarado que en esta temporada espera ver una evolución real, ya que al tener cámaras grabando todo el día, no habrá espacio para las excusas ni para el estancamiento.

Chef Adrián Herrera

No podría haber MasterChef sin la figura del Chef Herrera. El regiomontano regresa con su característico humor negro y su cero tolerancia a la mediocridad.

Para Herrera, el formato 24/7 es la oportunidad ideal para ver quién tiene "madera" de cocinero y quién solo está ahí por la fama, ya que la convivencia diaria suele revelar la verdadera cara de los competidores bajo estrés.

¿Quiénes serán los maestros de MasterChef 2026? Facebook MasterChef México

¿Quiénes serán los maestros de MasterChef 2026?

A diferencia de otras temporadas donde los participantes aprendían "sobre la marcha" o en clases privadas que no se veían en pantalla, MasterChef 24/7 introduce la figura de los Maestros.

Estos expertos estarán a cargo de la formación técnica diaria de los cocineros, asegurando que el nivel gastronómico suba semana con semana. ¿A quiénes veremos?

Isabel Carvajal

La chef Isabel Carvajal se integra como una de las figuras mentoras más fuertes. Con una trayectoria enfocada en la cocina tradicional, Isabel será la encargada de que las bases de la cocina mexicana se respeten a rajatabla.

Édgar Núñez

Núñez es conocido por su filosofía de cocina vegetal y su disciplina férrea. En las presentaciones oficiales, Édgar fue tajante al mencionar que enseñará una o dos veces, pero que a la tercera no habrá más paciencia.

Lili Cuéllar

Especialista en repostería y decoración, Lili aportará la parte científica de la cocina. En un formato 24/7, el manejo de los tiempos en el horno y la precisión en las medidas serán lecciones constantes que ella supervisará de cerca.

Diego Niño

El chef Diego Niño llega para empujar los límites de los participantes con un enfoque en la cocina de autor y la experimentación. Diego será quien motive a los cocineros a salir de su zona de confort y a proponer platos que sorprendan al jurado.

MasterChef 24/7, Facebook MasterChef México

¿Quién conducirá MasterChef 2026?

MasterChef 2026 mantiene a su conductora principal, es decir, Claudia Lizaldi. En este formato 24/7, toda su energía positiva y mediadora ayudará tanto a los participantes como a la audiencia.

¿Cuándo se estrenará MasterChef 2026?

MasterChef 24/7 se estrenará el próximo 17 de mayo de 2026.

Al fusionar el formato 24/7 con el programa ya conocido de MasterChef, veremos qué sucede entre los participantes con una apuesta donde todo estará a la vista de las cámaras durante todo el día.