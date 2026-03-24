Guía Michelin anuncia sede para la Ceremonia de Selección México 2026

Por tercer año consecutivo la Guía Michelin México anunciará la selección de restaurantes que forman parte de su guía en una ceremonia simbólica. Sin embargo, este año no se realizará en la Ciudad de México. Conoce la sede y fecha para esta importante velada.

Michelin es mucho más que una marca de llantas; en el mundo gastronómico se ha convertido en uno de los reconocimientos más importantes.

Aunque las estrellas otorgadas por este grupo son consideradas el premio mayor, el solo hecho de formar parte de su selección es un importante aliciente.

Nacida en Europa, esta guía tiene presencia en decenas de países. Sin embargo, México no estaba en su mapa hasta 2024, cuando llegó a nuestro país para reconocer la diversidad de la gastronomía mexicana.

Desde entonces, cada año se realiza la Ceremonia de Selección para anunciar los nuevos establecimientos que se suman a la guía, así como quienes lograron alcanzar las anheladas estrellas.

Hasta 2025, esta ceremonia se había realizado en la CDMX, siendo esta uno de los 6 estados de la República que forman parte de la Guía Michelin, junto con Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Este año, se mudará de estado con grandes sorpresas.

Jalisco será el estado sede de la Ceremonia de Selección México 2026 de la Guía Michelin Excelsior

Revelan sede y fecha de la Ceremonia de Selección 2026 de la Guía Michelin México

Este martes 24 de marzo, se dio a conocer en conferencia de prensa, que Jalisco será el host de la Ceremonia de Selección 2026 de la Guía Michelin México. La ciudad elegida es Guadalajara y la fecha el 20 de mayo de este año.

La elección de este destino coincide con su reciente inclusión a esta guía, anunciada a mediados de marzo, luego de dos años donde estuvo ausente, dada la dificultad de incluir a todos los estados del país.

Como explica Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), convertirse en host city no solo significa ser el escenario de esta importante ceremonia.

Además, convierte al destino en el epicentro de la conversación gastronómica internacional. Guadalajara será el lugar donde se concentran chefs, medios, líderes de la industria y viajeros de alto valor.

Por lo tanto, se convierte en una plataforma de promoción turística de alcance global y una oportunidad para proyectar la identidad, la oferta y la capacidad de un destino frente al mundo.

¿Por qué Jalisco será sede de la Ceremonia de Selección 2026 de la Guía Michelin México?

Como explica Michelle Fridman, secretaria de Turismo de esta entidad, Jalisco tiene una infraestructura del primer mundo. Cuenta con dos de los aeropuertos mejor conectados del país, uno de ellos, el mejor aeropuerto de Latinoamérica.

Además, este estado tiene una gran oferta hotelera y restaurantera, representada por más de 46 mil establecimientos gastronómicos en el estado, además de grandes recintos de todo tipo. Por eso es que tantos eventos se realizan aquí.

Por si fuera poco, Jalisco tiene una enorme oferta turística, pues no solo es un destino de sol y playa, sino de ciudad, montaña, lagos y mucha tradición. Finalmente, tienen algo muy importante: identidad.

Jalisco es referente a nivel mundial por el tequila, el mariachi, la charrería, su gastronomía y, por supuesto, los personajes que han nacido ahí. Desde Checo Pérez y Lorena Ochoa, hasta Alejandro Fernández y Guillermo del Toro.

De esta forma, la Ceremonia de Selección 2026 de la Guía Michelin México se suma a la lista de eventos mundiales que se llevarán a cabo este año en la entidad, incluyendo, por supuesto, el mundial de futbol del que será estado anfitrión.

En 2025, fueron reconocidos dentro de la Guía Michelin México, 181 establecimientos divididos en los seis estados que hasta hoy forman esta guía. Con la inclusión de los nuevos destinos, se espera que este número crezca de forma importante.

Pero, dada la confidencialidad que caracteriza a Michelin, será hasta el próximo 20 de mayo cuando sabremos el balance final.

Definitivamente, el anuncio de Guadalajara como sede para este evento, ayuda a mantener la posición de esta ciudad y su estado como importante referente turístico.