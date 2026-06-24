Cómo hacer bagel de salmón ahumado estilo NY para tu brunch dominical

Aprende cómo hacer un bagel de salmón ahumado estilo NY para tu brunch dominical, una receta que seguro has visto al menos una vez en la vida en películas o series de televisión, ¡para consentirte a ti y a tus invitados!

El ritual del brunch ha dejado de ser una simple tendencia urbana para convertirse en un santuario culinario donde el tiempo se detiene y los sabores se disfrutan sin prisa.

En este espacio intermedio entre el desayuno y el almuerzo, la gastronomía despliega sus mejores galas combinando elementos dulces y salados que satisfacen tanto el apetito como el espíritu.

Dentro del repertorio de esta comida híbrida, existe un monarca indiscutible que evoca de inmediato las mañanas neoyorquinas: el bagel de salmón ahumado. Este sándwich representa una fusión perfecta de culturas y una obra maestra del equilibrio gastronómico.

Recrear la experiencia auténtica de un deli de Manhattan en el comedor de tu hogar requiere hacer esta receta de bagel de salmón ahumado, con ingredientes selectos que elevarán tu brunch casero a otro nivel.

Receta de bagel de salmón ahumado Canva

Cómo hacer bagel de salmón ahumado estilo NY

Ingredientes:

2 piezas de bagel

150 gramos de salmón ahumado cortado en rebanadas muy finas

120 gramos de crema de queso estilo americano clásico (entero, sin sabores añadidos)

2 cucharaditas de alcaparras, escurridas

¼ de cebolla morada, cortada en rodajas

1 jitomate, cortado en rebanadas delgadas

Ramitas de eneldo fresco

Pimienta negra molida al gusto

Limón para exprimir

Preparación:

Utiliza un cuchillo de sierra largo para cortar cada bagel por la mitad horizontalmente, asegurándote de que ambas partes queden con un grosor simétrico. Coloca las mitades en un tostador o sobre una plancha caliente para lograr un tostado ligero en la superficie interior. Inmediatamente después de retirar el pan del calor, distribuye la crema de queso de manera uniforme sobre ambas caras internas del bagel. Sobre la mitad inferior del bagel (encima de la crema de queso), coloca las rebanadas delgadas de tomate. Justo encima, añade la cebolla morada; esparce las alcaparras escurridas sobre esta base. Toma las láminas de salmón ahumado y colócalas sobre los vegetales no de manera plana, sino doblándolas sutilmente sobre sí mismas, creando ondas o pliegues. Corona el salmón con unas hojas de eneldo fresco deshojadas a mano y muele un poco de pimienta negra directamente sobre la superficie. Si lo deseas, añade unas gotas de limón sobre el pescado. Coloca la mitad superior del bagel (con su respectiva capa de crema de queso) para cerrar. Presiona ligeramente con la palma de la mano para unificar las capas y corta por la mitad de forma transversal antes de presentar el bagel de salmón ahumado estilo NY.

Receta de bagel de salmón ahumado Canva

Otros tipos de salmón para la receta de bagel:

Lox: proviene de la palabra yidis laks (salmón). El lox tradicional no pasa por ningún proceso de ahumado; se trata exclusivamente de la zona de la panza del salmón curada en una salmuera intensamente concentrada durante semanas. El resultado es un pescado sumamente salado, sedoso y de sabor translúcido.

proviene de la palabra yidis laks (salmón). El lox tradicional no pasa por ningún proceso de ahumado; se trata exclusivamente de la zona de la panza del salmón curada en una salmuera intensamente concentrada durante semanas. El resultado es un pescado sumamente salado, sedoso y de sabor translúcido. Nova Salmon: este corte recibe un curado en sal mucho más ligero y posteriormente se somete a un proceso de ahumado en frío a temperaturas inferiores a -30 ºC; esto le otorga un perfil de sabor suave, ahumado y una textura mantecosa.

Receta de bagel de salmón ahumado Canva

¿Cómo identificar un buen bagel?

Un bagel auténtico jamás debe tener la textura esponjosa y puramente aérea de un pan de hamburguesa o un brioche. Debe ofrecer una resistencia firme al morderlo, obligando a masticar de forma activa, cualidad conocida en inglés como chewiness.

Al momento de comprarlos, busca aquellos que muestren pequeñas ampollas superficiales en su corteza, signo inequívoco de que pasaron por una fermentación lenta en frío antes de ser hervidos.

La base del bagel debe mostrar un tono dorado más oscuro, indicando que fue horneado sobre piedra o placas de alta retención térmica. Si presionas el pan ligeramente con los dedos, este debe recuperar su forma original de manera elástica pero firme.

Prepárate para descubrir cómo transformar un sándwich en un bagel de salmón ahumado estilo NY en pocos pasos, con un nivel de sofisticación que tus comensales tardarán mucho tiempo en olvidar. Y si prefieres unos clásicos huevos, aquí tienes otra receta digna de brunch.