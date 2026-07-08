Vivir dos mundiales en casa

Estoy alegre porque la vida me regaló dos mundiales de futbol en casa. Han sido experiencias inolvidables. También estoy triste porque sé que, por mi edad, no habrá una tercera oportunidad. Muy difícil que la FIFA vuelva a darle una sede mundialista a México en los años que me quedan en este planeta.

Todos los mundiales son, obvio, diferentes. El de 1986 se hizo por completo en nuestro país. Fue el primer Mundial con 24 selecciones. El torneo se jugó en 12 estadios de 11 ciudades de México. Un total de 52 partidos.

Los mejores partidos que recuerdo de ese Mundial fueron, en primerísimo lugar, el Argentina contra Inglaterra de cuartos de final en el Azteca. Ganaron los argentinos por dos goles a uno. Maradona se consagró esa tarde chilanga con su tramposo gol de la “mano de Dios” y el que arrancó desde detrás de la media cancha burlándose a varios seleccionados ingleses para rematar al arco entrando en el área chica; el “gol del siglo” se dijo entonces.

Francia y Brasil se enfrentaron empatando a uno con jugadorazos como Sócrates, Zico, Platini y Tigana. Los franceses avanzaron en penales. La final ha sido una de las mejores entre Argentina y Alemania Federal. Tras ir perdiendo dos a cero, los alemanes empataron, pero Burruchaga marcó un gol agónico que les dio el título a los argentinos.

En este Mundial de 2026, México ha sido uno de los tres países sede, junto con Estados Unidos y Canadá. De los 104 partidos que se jugarán, 13 ya se llevaron a cabo en nuestro país en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esto hace una diferencia monumental con el 86. Es una lástima no haber tenido más partidos aquí, pero no me quejo, por lo menos tuvimos estos 13 en territorio nacional para volver a darnos cuenta de que los mexicanos somos unos anfitriones de lujo. De los más divertidos y fiesteros del mundo.

De hecho, yo no recuerdo que en 1986 hayamos tenido una fiesta tan intensa como en los 24 días en que hubo juegos mundialistas en México en 2026. Sí, el 86 fue muy divertido, pero el de este año lo superó con creces. Supongo que tiene que ver con que hace 40 años no había la posibilidad de ver los partidos en plazas públicas con pantallas gigantes.

No me atrevo a calificar cuáles han sido los mejores partidos de este Mundial, porque todavía no termina. Pero vaya que ha habido encuentros espectaculares.

Todo lo cual me lleva a la participación de la Selección Mexicana de Futbol en ambas justas.

La del 86 estaba dirigida por el serbio Bora Milutinović. Yo recuerdo al cruzazulino Pablo Larios en la portería y en la defensa a Fernando El Sheriff Quirarte, que se despachó con dos goles. En la media estaban el capitán Tomás Boy y el implacable Javier El Vasco Aguirre. Adelante, la estrella, Hugo Sánchez, quien falló un penalti contra Paraguay. La tribuna siempre pedía que entrara a jugar El Abuelo Cruz. Inolvidable, desde luego, el gol de tijera que metió Manuel Negrete contra Bulgaria.

En la fase de grupos, México le ganó a Bélgica e Irak y empató con Paraguay. En los octavos se despacharon a Bulgaria y luego vino la tragedia. En cuartos enfrentaron a Alemania en Monterrey. El partido fue cerrado y tenso, muy físico. Boy salió lesionado en el primer tiempo. A Alemania le expulsaron a Berthold, a México, Aguirre.

Sin goles, se fueron a los malditos penales y…ahí se acabó el sueño.

Cuatro décadas después, la Selección regresaría a casa, dirigida por Javier Aguirre. Las expectativas eran bajas por la falta de jugadores destacados. Sin embargo, el tricolor sobresalió por su juego de conjunto. La disciplina táctica permitió que el equipo nacional no recibiera ni un solo gol en contra en la fase de grupos, en la que le ganaron a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En dieciseisavos dieron el mejor juego de la historia durante el primer tiempo en contra de Ecuador.

Luego vino la tragedia en octavos en contra de Inglaterra. Dos errores generaron dos goles seguidos de Bellingham. La Selección, sin embargo, no se achicopaló. Logró meter un gol antes de irse al descanso de medio tiempo. En la segunda mitad, a Inglaterra le expulsaron un jugador. Acto seguido, el portero mexicano cometió un penal que acabó en gol. Luego vino un penal a favor de México que también se anotó.

Posteriormente, la agonía. Durante media hora la Selección no pudo horadar la portería inglesa y… ahí se acabó el sueño.

De 2026, me quedo con el juego de equipo de México: el futbol asociación. Sin embargo, creo que destacaron tres jugadores: Julián Quiñones, Erik Lira y Roberto Alvarado, en ese orden. Y el gozo de ver al joven promesa de 17 años, Gilberto Mora, Morita.

Gracias a la vida que me dio estos dos mundiales en casa, sobre todo este segundo que pude disfrutar con mis tres hijos.