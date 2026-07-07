Receta de tiramisú de limón, la versión italiana de la carlota

Si eres amante de los postres cítricos, el tiramisú de limón puede convertirse en una de tus recetas favoritas. Su combinación de una crema suave con el toque fresco del limón lo hace ideal para disfrutar después de una comida o compartir en una reunión familiar.

Lo mejor es que no necesitas ser un experto en la cocina para prepararlo. Aquí te compartimos una receta fácil de tiramisú de limón, con ingredientes sencillos y un procedimiento paso a paso.

Receta de tiramisú de limón

Ingredientes para la base

Jugo de 1 o 2 limones grandes.

Jugo de 1 o 2 limones grandes. 3 cucharadas de licor de limón (opcional).

300 g de bizcochos de soletilla (galletas de champán o soletas).

200 ml de agua.

Azúcar.

Ingredientes para la crema

250 ml de crema para batir o nata para montar.

250 ml de crema para batir o nata para montar. 100 g de azúcar glass o azúcar refinada.

Ralladura de 1 limón mediano.

500 g de queso mascarpone (o queso crema tipo Philadelphia).

Receta de tiramisú de limón fácil y casera paso a paso Foto: Canva

Preparación

Coloca 200 ml de agua en una olla o sartén y lleva a ebullición. Lava bien el limón y corta tres tiras de su cáscara. Agrégalas al agua caliente. Incorpora azúcar al gusto y cocina durante unos minutos, hasta que se disuelva por completo. Retira del fuego y deja enfriar. Mientras tanto, coloca el queso mascarpone en un tazón. Agrega el azúcar y la ralladura de limón. Exprime el jugo del limón e incorpóralo a la mezcla. Bate hasta obtener una crema suave y homogénea. En otro recipiente, bate la crema para montar o nata junto con 50 g de azúcar hasta que forme una mezcla firme. Incorpórala cuidadosamente a la mezcla de mascarpone con movimientos envolventes y lleva al refrigerador mientras preparas la base. Cuando el almíbar de limón esté frío, retira las tiras de cáscara y añade el licor de limón, si decides utilizarlo. Remoja ligeramente los bizcochos de soletilla en la mezcla y acomódalos en un refractario formando la primera capa. Cubre con una parte de la crema y repite el proceso hasta formar una segunda capa. Finaliza con el resto de la crema y refrigera durante al menos seis horas, o de preferencia toda la noche, para que el postre adquiera una mejor consistencia.

Receta de tiramisú de limón fácil y casera paso a paso Foto: Canva

Antes de servir, puedes decorar con ralladura de limón, rodajas finas de limón o incluso hojas de menta para darle un toque fresco.

Disfruta de este delicioso tiramisú de limón casero, una receta práctica, cremosa y perfecta para consentirte con un postre diferente.