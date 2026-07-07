Crujiente chicharrón de atún para botanear o taquear

Si no comes cerdo, pero amas las texturas crujientes, aprende a preparar un chicharrón de atún utilizando pescado fresco. Además de ser fácil y delicioso, esta receta es una alternativa vegetariana para quienes no comen carnes rojas.

En México, llamamos chicharrón a la piel de cerdo limpia, salada y oreada por varios días, que después se sancocha en manteca y se fríe hasta lograr una consistencia crocante y quebradiza, ideal para comer solo como botana o en tacos placeros con nopales, aguacate y salsa.

Con el tiempo han aparecido variantes a las que se les da el mismo nombre, por su textura crocante, aunque no lleven cerdo. El más famoso es el chicharrón de queso, pero también hay de pollo, pavo, pescado y hasta de soya.

Si dejaste de comer cerdo, pero quieres disfrutar unos taquitos de chicharrón, prepara esta receta con atún. Solo necesitas unos filetes de pescado fresco y otros ingredientes de tu despensa para prepararlo.

No solo el cerdo sirve para hacer chicharrón Canva

¿Cómo hacer chicharrón de atún fresco?

Ingredientes:

4 medallones de atún fresco, partidos en cubos medianos

1 huevo

1 ½ taza de harina de trigo

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta

Aceite, suficiente para freír

Preparación:

En un plato extendido, pon media taza de harina. El resto, colócalo en otro plato y agrega la paprika, ajo en polvo, sal y pimienta; mezcla y reserva. En un tazón, bate el huevo. Seca los cubos de atún con papel absorbente, pásalos por la harina sola, después por el huevo y finalmente por la harina con especias. Acomoda en una charola y espera a que se caliente el aceite. Vierte suficiente aceite en una sartén profunda y calienta hasta alcanzar lo 180 °C o cuando al introducir la punta de un palillo comience a burbujear. Fríe los cubos de atún hasta que estén dorados por todos lados. Si la sartén no es lo suficientemente grande, fríe el atún por tandas para no reducir demasiado la temperatura del aceite. Retira los chicharrones de atún del aceite y colócalos sobre papel de cocina absorbente para retirar el exceso de grasa. Sirve calientes, acompañados de guacamole y salsa. Son una opción perfecta para hacer tacos o solo botanear.

Si no comes huevo, tienes dos opciones: pasar el atún por la harina saborizada y freír directamente o usar un sustituto de huevo y seguir los pasos tradicionales.

Para sustituir el huevo puedes simplemente introducir los trozos de pescado en leche (de vaca o vegetal), escurrir el exceso y pasarlo por la harina saborizada. El yogur es otra alternativa que funciona bien y ayuda a que el atún no se reseque.

Prepara este chicharrón de atún en minutos y disfruta de la mejor botana para tus reuniones.