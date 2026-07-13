Sencillo ceviche de lentejas para una cena ligera, saludable y deliciosa

Si para la hora de la cena lo único que se te ocurre es hacer quesadillas, esta receta de ceviche de lentejas es una opción fácil y nutritiva para terminar tu día. Solo necesitas cocer lentejas y dejarlas en el refrigerador para cuando tengas hambre.

¿Cuándo fue la última vez que comiste lentejas? Esta legumbre suele comerse principalmente como sopa y no de forma tan frecuente como la pasta; sin embargo, se trata de un alimento muy completo.

Pese a su tamaño, están cargadas de proteína vegetal, fibra, hierro y otros micronutrientes. De hecho, se consideran aliadas para mantener estables los niveles de glucosa en sangre, además de una gran alternativa para dietas vegetarianas.

Contrario a lo que pudiera parecer, las lentejas son muy versátiles y no solo se comen en potajes, también puedes usarlas para preparar hamburguesas, picadillo, ensaladas y hasta ceviche. Sigue esta receta y prepara ceviche de lentejas para una cena saludable.

Las lentejas no solo se comen en sopa, también se pueden hacer muchas recetas Canva

¿Cómo hacer ceviche de lentejas?

Ingredientes:

1 taza de lentejas secas

3 tazas de agua

2 jitomates picados en cubos

¼ cebolla morada, finamente picada

1 pepino picado en cubos pequeños

1 chile serrano, picado

2 cucharadas de cilantro fresco picado

4 limones, el jugo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

Preparación:

Enjuaga las lentejas bajo el chorro de agua y colócalas en una olla. Cúbrelas con el agua y llévalas al fuego; cuando comiencen a hervir, tapa y reduce a fuego medio. Cocina por 25 minutos o hasta que estén suaves, pero firmes. Escurre las lentejas, pásalas por agua fría; escurre nuevamente y colócalas en un tazón amplio. Deja que se enfríen completamente. Agrega a las lentejas el jitomate, cebolla, chile, cilantro y pepino; mezcla y añade el jugo de limón, aceite de oliva y sal al gusto. Revuelve y cubre con plástico de cocina. Deja reposar en el refrigerador por 20 minutos para que los sabores se integren. Sirve el ceviche de lentejas frío, acompañado de tostadas y aguacate rebanado.

Aunque las lentejas se cuecen relativamente rápido, si quieres ahorrar tiempo, puedes cocer las lentejas el fin de semana. Solo déjalas escurrir muy bien y guárdalas en un recipiente hermético para usarlas en tus recetas durante la semana.

Las lentejas no deben comerse crudas por los antinutrientes que contienen Canva

¿Se pueden comer las lentejas solo remojadas?

Algunas personas aseguran que basta remojar las lentejas 24 horas para suavizarlas y poder comerlas. Sin embargo, en general, no se recomienda consumir las legumbres sin cocinar; la principal razón son los antinutrientes.

Estos son compuestos naturales que actúan como mecanismo de defensa de algunos alimentos vegetales. El problema es que pueden unirse a vitaminas y minerales esenciales, bloqueando o dificultando su absorción y digestión.

En las lentejas, los principales son las lectinas, asociadas con molestias digestivas, y el ácido fítico, que reduce la absorción de minerales como hierro y zinc.

Remojar las lentejas ayuda a reducir parcialmente los antinutrientes, además de hacer que se cuezan más rápido. Sin embargo, la mejor forma de reducir al mínimo el efecto de estos es cocerlas.

Si ya no sabes qué cenar, prepara este sencillo ceviche de lentejas y disfruta una comida ligera y nutritiva para terminar el día.