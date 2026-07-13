Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 13 de julio de 2026

EL VETO

¿Cómo podría un veto a redes sociales para menores cambiar la forma en que todos usamos internet?

R. Para aplicar un veto a menores, el Estado necesita saber quién es menor y quién no. Y eso transforma toda la experiencia digital. Según el análisis de la BBC, un sistema de verificación de edad obligaría a millones de usuarios —no sólo adolescentes— a identificarse antes de entrar a plataformas como YouTube, TikTok o Instagram. La navegación anónima se volvería excepcional.

¿Cómo funcionaría? Los modelos en discusión combinan documentos oficiales, escaneo biométrico o validación por terceros que confirman la edad sin revelar toda la identidad. Pero cualquier método implica más fricción y menos privacidad.

El riesgo, advierten expertos, es que los jóvenes migren a espacios menos regulados, mientras los adultos aceptan un internet más vigilado.

GATOS

¿Cómo se convirtieron los gatos en mascotas?

R. La historia empieza mucho antes que nosotros. Los primeros felinos aparecieron hace más de 10 millones de años, mucho antes de que existiera el ser humano. Quizá por eso los gatos modernos actúan como si el mundo les perteneciera. Cuando finalmente nos encontramos, hace unos 9,500 años, la alianza no fue resultado de nuestra iniciativa, sino de la suya.

Los gatos salvajes se acercaron a los asentamientos humanos atraídos por los roedores, y los humanos toleraron —y luego celebraron— su presencia. Fue una domesticación suave: sin jaulas, sin adiestramiento, sólo conveniencia mutua.

Con el tiempo, su habilidad para controlar plagas y su carisma silencioso los convirtió en compañeros. En realidad, más que domesticarlos, nos adoptaron.

FRÍAS O TIBIAS

¿Que hay de cierto de que no se debe recurrir a bebidas frías para refrescarte en verano?

R. El efecto es engañoso. Una bebida helada enfría la boca y la garganta, pero el cuerpo interpreta ese descenso brusco de temperatura como una amenaza al equilibrio térmico.

El resultado: activa un reflejo de calentamiento que acelera la circulación y aumenta la producción interna de calor. En minutos, terminas más caliente que antes.

Las bebidas templadas o calientes funcionan mejor porque estimulan la sudoración, el mecanismo más eficiente para disipar calor. Por eso en regiones desérticas se bebe té caliente: no es tradición, es fisiología.

Si quieres refrescarte de verdad, prioriza hidratación constante, sombra y ventilación. El hielo sólo ofrece alivio momentáneo, no un enfriamiento real.