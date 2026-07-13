Sencillos rollitos de pollo en salsa poblana, una receta muy mexicana

Si ya no sabes qué hacer para la comida, sorprende a tu familia con unos rollitos de pollo rellenos de queso y bañados con salsa de chile poblano cremosa. Esta receta no solo es sencilla, además lleva todo el sabor de México.

A diferencia del norte del país donde la carne de res es protagonista, en el centro y otras regiones del país el pollo es una de las proteínas más consumidas. La principal razón viene de su accesibilidad, pues su precio es menor a la carne de res o cerdo.

Sin embargo, también es una excelente fuente de proteína de alta calidad, además de vitaminas del complejo B y minerales esenciales. Lo mejor, es que es muy versátil, ya sea en un caldo o un guiso, es posible aprovechar cada parte del pollo.

La pechuga destaca por ser magra y tener más carne. Para que no quede seca ni desabrida, transfórmala en unos rollitos rellenos de queso en salsa poblana.

Cambia el pollo asado por esta receta cremosa Canva

¿Cómo hacer rollitos de pollo en salsa poblana?

Ingredientes:

4 filetes de pechuga de pollo aplanados

150 gramos de quesillo deshebrado (u otro queso que gratine)

3 chiles poblanos limpios, desvenados y cortados en rajas

1 taza de crema ácida

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

1 taza de caldo de pollo

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

El chile poblano da un sabor único a los platillos Canva

Preparación:

Salpimienta las pechugas de pollo por ambos lados. Deja un centímetro de espacio y coloca una porción de queso a lo largo del filete. Enrolla con cuidado, presionando ligeramente para que no se salga el queso. Tip: puedes dar más sabor a tus rollitos con una rebanada de jamón o vegetales cortados en tiras. Asegura el rollito con unos palillos o un hilo de cocina. En una sartén amplia, calienta una cucharada de aceite a fuego medio y sella los rollitos de pollo hasta que estén dorados por todo el exterior. Mientras esto ocurre, prepara la salsa. Licúa los chiles con la crema, el caldo de pollo, la cebolla y el ajo hasta obtener una mezcla homogénea. Retira los rollitos de la sartén y agrega un chorrito extra de aceite. Vierte la salsa y sofríe por 5 minutos o hasta que espese ligeramente. Rectifica la sazón y agrega sal si es necesario. Regresa los rollitos de pollo a la salsa y cocina a fuego medio por 15 o 20 minutos, para que el pollo termine de cocerse. Sirve tus rollitos de pollo en salsa poblana, acompañados de arroz blanco, puré de papa o vegetales al vapor.

Si quieres enriquecer tu comida, en el sartén de las pechugas, antes de verter la salsa, sofríe cebolla fileteada hasta que esté transparente. Agrega otros dos chiles poblanos hechos rajas, media taza de elote de lata y baña con la salsa.

Introduce los rollitos y continúa con el resto del procedimiento. De esta forma tendrás más textura, además de un plato más llenador. Sigue esta receta de rollitos de pechuga en salsa poblana y sorprende a tu familia.