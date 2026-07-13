Historia de la cajeta: ¿por qué no es lo mismo que el dulce de leche?

Conoce la historia de la cajeta y por qué no es lo mismo que el dulce de leche. Se trata de uno de los pilares más dulces de la identidad culinaria en América Latina, un ingrediente capaz de transformar una simple pieza de pan en una experiencia celestial.

Para millones de personas, la cajeta evoca tardes de infancia, ferias de pueblo y postres tradicionales que coronan la mesa familiar. Sin embargo, en cada región, te encuentras con el dulce de leche argentino o uruguayo, el manjar blanco andino o el arequipe colombiano, todos reclamando una tajada del trono de los dulces lácteos.

¿Cuál es la verdadera historia de la cajeta y podemos afirmar, con total seguridad, que es un invento 100% mexicano?

Para resolver este enigma no basta con probarla; hace falta viajar en el tiempo, revisar los anales de la Nueva España y entender cómo el mestizaje transformó insumos europeos en joyas gastronómicas americanas.

Origen de la cajeta Canva

Primero, ¿qué es exactamente la cajeta?

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, la cajeta es un dulce de leche de cabra preparado con azúcar, bicarbonato de sodio y algún almidón como fécula de maíz.

Sobre la base mencionada se añaden otros ingredientes como vainilla, canela o ron para resaltar el sabor; su origen se le atribuye a Celaya, Guanajuato.

Según cuentan, el nombre proviene del empaque en el que se comercializaba. Los artesanos de la región de Celaya comenzaron a envasar el dulce en pequeñas cajas redondas hechas de madera de tejamanil (una madera delgada de pino o oyamel).

La gente comenzó a viajar a Celaya específicamente para comprar el "dulce en cajeta" o el "dulce de cajeta". Con el paso de las décadas, el lenguaje popular eliminó el intermediario y bautizó al contenido con el nombre del contenedor.

Historia de la cajeta Canva

¿Cuál es el origen de la cajeta?

En el siglo XVI se atravesó una época de choques, fusiones y un profundo mestizaje culinario. La historia de la cajeta está intrínsecamente ligada a la fundación de las ciudades coloniales y al desarrollo de la ganadería caprina en estados como Guanajuato.

Las cabras traídas por los españoles se adaptaron con una facilidad asombrosa a las tierras secas y arbustivas del centro del país. Pronto, la abundancia de leche de cabra llevó a los habitantes de la región, particularmente a las monjas en los conventos y a los cocineros criollos, a buscar métodos para conservar este líquido.

La técnica elegida fue una herencia europea: la reducción de la leche a fuego lento con azúcar. El resultado fue un dulce espeso, de un color café claro gracias a la caramelización de los azúcares.

Este dulce desempeñó un papel curioso durante la guerra de Independencia de México en 1810. Debido a su alto valor calórico y su larga vida útil gracias a la alta concentración de azúcar (que actúa como un conservador natural al reducir la actividad acuosa), la cajeta de Celaya se convirtió en un alimento básico para las tropas insurgentes lideradas por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende.

Con el tiempo, la receta evolucionó y se diversificó en tres variantes principales que hoy forman parte del catálogo de la repostería mexicana:

Cajeta quemada: La versión más tradicional, donde la leche se reduce al máximo hasta obtener un color oscuro y un sabor profundamente caramelizado.

La versión más tradicional, donde la leche se reduce al máximo hasta obtener un color oscuro y un sabor profundamente caramelizado. Cajeta envinada: Un guiño a la influencia conventual, enriquecida con un toque de vino de jerez o ron, lo que le aporta notas complejas y alcohólicas que equilibran el dulzor.

Un guiño a la influencia conventual, enriquecida con un toque de vino de jerez o ron, lo que le aporta notas complejas y alcohólicas que equilibran el dulzor. Cajeta de vainilla: Una fusión perfecta donde el lácteo se complementa con el aroma de la orquídea de la vainilla, una especia originaria de Papantla, Veracruz.

Diferencia entre cajeta y dulce de leche Canva

¿Por qué la cajeta y el dulce de leche no son lo mismo?

Si bien a simple vista pueden parecer gemelos separados al nacer, la cajeta y el dulce de leche no son lo mismo. La diferencia fundamental radica en la materia prima: mientras que el dulce de leche sudamericano se elabora exclusivamente con leche de vaca; la auténtica cajeta mexicana se produce con leche de cabra.

Esta leche tiene ácidos grasos más altos, lo que le confiere ese sabor característico, ligeramente fuerte o "animal", que equilibra de manera magistral el dulzor extremo del azúcar.

Además, los glóbulos de grasa en la leche de cabra son más pequeños y están mejor homogeneizados de forma natural, lo que le da a la cajeta una textura notablemente más sedosa, tersa y menos propensa a la cristalización que el dulce de leche.

En el caso de la cajeta artesanal mexicana, la tradición exige que la mezcla de leche de cabra y azúcar (o tradicionalmente también piloncillo) se cocine en un cazo de cobre. En contraste, el dulce de leche suele prepararse en ollas de acero inoxidable a gran escala y su color suele ser un poco más claro u opaco.

Su sabor es predominantemente dulce y lácteo, sin el contrapeso ácido y complejo que la cabra le otorga a la variante mexicana.

Entonces, retomando la pregunta que encabeza esta investigación: ¿la cajeta es mexicana? La respuesta técnica es un sí, pero con el matiz del mestizaje.