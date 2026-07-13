Frentes Políticos / 13 de julio de 2026

1. Que nada les falte. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Zacatecas se incorporará a la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte de estudiantes universitarios de instituciones públicas, financiado de manera conjunta con el gobierno estatal. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, tendrán ahora la tarea de convertir el anuncio en cobertura efectiva. La idea central es reducir la deserción por motivos económicos, y lo lograrán si los recursos llegan a tiempo y alcanzan para aliviar el costo real de estudiar. El paso uno está dado.

2. Fuego cruzado. El dictamen del médico forense del condado de Harris cambió el eje del caso Lorenzo Salgado: fue clasificado como homicidio, lo que no implica automáticamente un delito, pero sí obliga a revisar la actuación de los agentes del ICE. La versión oficial de la legítima defensa enfrenta ahora testimonios, videos y una investigación paralela que cuestionan esa narrativa. Más aún cuando el propio ICE, dirigido por Tom Homan, admitió que Salgado no era el objetivo del operativo. El debate dejó de ser judicial; es político y pone bajo la lupa protocolos, transparencia y rendición de cuentas de autoridades de EU. No es cosa menor.

3. Raíces y reflectores. La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, y la secretaria del Medio Ambiente estatal, Alhely Rubio Arronis, encabezaron la siembra de 7 mil 866 árboles en Cuautitlán Izcalli, acompañadas por el alcalde Luis Daniel Serrano. La cifra es equivalente a los nacimientos registrados en el municipio en un año, y busca vincular cada nueva vida con un árbol. El simbolismo suma puntos, pero el éxito no se medirá por los ejemplares plantados, sino por los que sobrevivan y crezcan. La política ambiental exige seguimiento, no sólo ceremonias. Si los 2 mil 478 municipios de México lo replicaran, seríamos el país más forestal. Piénsenlo.

4. Puesto de mando. El fin de semana, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó el funcionamiento del Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, acompañada del subsecretario Arturo Medina y de representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Guardia Nacional. El despliegue institucional es amplio, pero la verdadera evaluación es la capacidad que se pueda generar para localizar con vida a más personas, reducir la impunidad y ofrecer respuestas oportunas a miles de familias que siguen esperando resultados. La meta debe ser que nadie desaparezca en este país.

5. Directrices a oídos sordos. Irma Vázquez, secretaria de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, marcó distancia de los actos vandálicos registrados durante la protesta del Colectivo Lleca, encabezado por Victoria Sámano. Su mensaje fue contundente, el derecho a manifestarse no puede traducirse en agresiones a personas ni en la destrucción de espacios públicos. Vázquez sostuvo que el movimiento ha sido atendido por autoridades federales y capitalinas, y defendió el trabajo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en favor de la comunidad LGBTQ+. La protesta es un derecho; la violencia, no.