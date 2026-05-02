Receta: Tostadas de atún fresco tipo aguachile

El aguachile es de esos platillos que saben a calor, a playa y a antojo bien cumplido. Originario de la costa del Pacífico, especialmente de Sinaloa, esta preparación se ha ganado su lugar como uno de los favoritos por su frescura y ese picante que despierta todos los sentidos. Su esencia es simple pero poderosa: mariscos crudos, como camarón o pescado, que se “cocinan” con el jugo de limón, logrando una textura suave y llena de sabor.

La magia del aguachile está en su base, una mezcla de chile, limón, sal y un toque de agua que le da ese carácter tan distintivo. A esto se le suman ingredientes como pepino, cebolla morada y cilantro, que aportan frescura y equilibrio. A diferencia del ceviche, el aguachile es más intenso, con un picor más marcado y una consistencia más líquida que lo hace aún más refrescante.

Ideal para los días de calor, este platillo no solo es ligero, también es rápido de preparar y perfecto para compartir. Con el tiempo, han surgido distintas versiones como el aguachile verde, rojo o negro, cada uno con su propio giro, pero todos con ese sello cítrico y picosito que lo hace irresistible.

Las tostadas de atún fresco estilo aguachile verde son una bomba de frescura: picositas, cítricas y perfectas para algo ligero pero lleno de sabor. Ideales para la temporada de calor, además son muy fáciles de hacer.

A continuación, te decimos cómo prepararla paso a paso para que disfrutes de todo su sabor fresco y picosito.

Ingredientes:

500 gramos de atún fresco en cubos o láminas

El jugo de 12 limones

Chile serrano o jalapeño (al gusto)

Pepino en rodajas finas

Cebolla morada

Cilantro fresco

Sal y pimienta

Una cucharada de salsa de soya

Cilantro

Ajo

Tostadas

Aguacate al gusto

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Preparación:

Licúa los chiles, el cilantro, el ajo, el jugo de limón, la salsa de soya y salpimienta al gusto hasta obtener una mezcla homogénea.

Coloca el atún en un bowl.

Añade la cebolla morada en julianas y el pepino picado sin semilla.

Incorpora la salsa y mezcla suavemente.

Deja reposar unos minutos para que se integren los sabores.

Sirve de inmediato y decora con rodajas de aguacate.

Estas tostadas se disfrutan mejor con acompañamientos frescos y ligeros que no le quiten protagonismo al atún, como una limonada natural o agua mineral con limón.

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Además de opciones frescas, las tostadas de atún estilo aguachile también se pueden acompañar con alimentos que complementen sin saturar el paladar, como un arroz blanco sencillo o incluso una porción ligera de pasta fría con verduras.

cva*