Cómo hacer huevos tirados al estilo veracruzano: el alma del desayuno jarocho

La gastronomía del estado de Veracruz es un mosaico donde se encuentran las raíces indígenas, los sabores españoles y las inconfundibles influencias africanas. Por eso es fácil encontrar esta receta de huevos tirados al estilo veracruzano: el alma del desayuno jarocho.

En este territorio costero, el acto de desayunar no es una simple rutina, sino un ritual lleno de aromas reconfortantes. Entre la variedad de delicias que despiertan a los jarochos cada mañana, los huevos tirados ocupan un lugar de honor por su sencillez y esa capacidad única de apapachar el alma desde el primer bocado.

Así como los platos con huevos son básicos en el desayuno, estos mezclan el sazón de los frijoles negros refritos para crear una textura y un sabor que superan por mucho la suma de sus partes.

Aprende cómo hacer huevos tirados al estilo veracruzano y transporta tu hogar directamente a una mesa frente al malecón o al corazón de los portales veracruzanos.

Receta de huevos tirados al estilo veracruzano Instagram @cafedeliriomx

Receta de huevos tirados al estilo veracruzano

Ingredientes:

4 huevos grandes

1 taza de frijoles negros refritos (preferiblemente caseros, machacados y sazonados con un toque de manteca de cerdo y hoja de aguacate)

2 cucharadas de manteca de cerdo (o aceite vegetal si prefieres una opción más ligera)

1/4 de cebolla blanca, finamente picada

1 chile jalapeño o serrano (opcional, finamente picado)

Sal al gusto

Acompañamientos:

1 plátano macho, cortado en rodajas o tiras

50 gramos de queso fresco (tipo cotija, sopero o queso fresco mexicano desmoronado)

Tortillas de maíz calientes o totopos

Preparación:

En una sartén amplia a fuego medio, derrite una cucharada de manteca de cerdo (o calienta el aceite). Añade la cebolla picada y el chile si decidiste usarlo. Acitrona los ingredientes hasta que la cebolla se vuelva transparente y suelte su aroma dulce, cuidando que no se queme. Incorpora la taza de frijoles negros refritos a la sartén; remueve constantemente para que se integren con la cebolla y absorban el sabor de la grasa. Cocina por unos 3 a 4 minutos hasta que los frijoles estén bien calientes y comiencen a soltarse del fondo de la sartén. Mientras los frijoles se calientan, rompe los cuatro huevos en un tazón aparte. Agrega una pizca de sal y bátelos ligeramente con un tenedor. Baja el fuego a nivel medio-bajo. Vierte los huevos batidos directamente sobre la sartén con los frijoles calientes. Comienza a mezclar de inmediato con movimientos suaves pero constantes. Continúa cocinando y moviendo la mezcla. Notarás que el huevo empieza a cuajar y la preparación adquiere una consistencia suave, húmeda pero firme, similar a un puré espeso o a un omelet rústico desestructurado. Retira del fuego justo antes de que se sequen por completo, ya que el calor residual de la sartén terminará de cocinarlos. En otra sartén pequeña, calienta el resto de la manteca o aceite y fríe las rodajas de plátano macho hasta que estén doradas y caramelizadas por ambos lados. Sirve una porción generosa de los huevos tirados en el plato, espolvorea el queso fresco por encima y decora los costados con los plátanos machos fritos. Sirve los huevos tirados inmediatamente con tortillas calientes.

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Tips extra para preparar los huevos:

Si la sartén está demasiado caliente cuando se vierten los huevos batidos, estos se cocinarán instantáneamente de manera aislada, impidiendo la fusión con el frijol.

La consistencia debe lograrse a fuego bajo, permitiendo que el huevo cuaje lentamente mientras se emulsiona con la grasa de los frijoles refritos.

Añade un par de cucharadas del caldo de cocción de los frijoles justo antes de incorporar el huevo para asegurar que la mezcla retenga una textura tersa y brillante.

Utiliza una sartén de buen teflón o una de hierro fundido debidamente curada para facilitar el movimiento envolvente necesario para que el platillo haga honor a su nombre y quede perfectamente "tirado".

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¿Con qué acompañar los huevos tirados?

Para disfrutar de los huevos tirados como un auténtico habitante de la planicie costera veracruzana, el rey indiscutible como acompañamiento es el café de olla o el tradicional café lechero.

Por otro lado, si se prefiere una opción fría y frutal para contrarrestar el calor del mediodía, el agua de horchata artesanal o un jugo de naranja natural con un toque de limón son opciones muy socorridas.

En el apartado de los sólidos, además de las rodajas de plátano macho frito que aportan el contrapunto dulce y el queso fresco que añade salinidad y acidez, no pueden faltar las picadas.

Las picadas son tortillas gruesas con los bordes pellizcados para retener salsas (roja, verde o de mole) y cebolla picada. Sentarse a la mesa con un plato de huevos tirados flanqueado por un par de picadas sencillas y una taza de café humeante es la definición misma del bienestar gastronómico veracruzano.

A primera vista, los huevos tirados al estilo Veracruz parecen una combinación de elementos cotidianos, pero en realidad representan una técnica mestiza perfectamente ejecutada. ¡Pruébalos!