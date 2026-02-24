Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 24 de febrero de 2026

FLAMABLE O INFLAMABLE

¿Qué es lo correcto, flamable o inflamable?

R. En español correcto, la forma adecuada es: inflamable. Esta palabra significa “que se enciende con facilidad y arde desprendiendo llamas”, según la Real Academia Española.

Proviene del verbo inflamar (del latín inflammāre), donde el prefijo in- no indica negación, sino intensidad, como en ingerir o invadir.

Flamable, en cambio, no existe en el diccionario oficial, ya que no hay verbo flamar. Surge por influencia del inglés flammable, pero la RAE lo considera incorrecto, aunque se usa en algunos contextos técnicos o en América Latina.

Para evitar confusiones, use siempre “inflamable” en textos formales. El antónimo es “incombustible”.

DE CHINA

¿Es cierto que todos los mexicanos con sangre nativa tenemos ascendencia china?

R. La idea central es correcta: todos los pueblos indígenas de las Américas descienden de poblaciones humanas que llegaron desde Asia hace entre 20,000 y 30,000 años, según estudios genéticos recientes. Eso significa que cualquier persona con ascendencia indígena americana tiene, en última instancia, un origen asiático profundo.

¿Qué porcentaje de los mexicanos podría rastrear ese origen asiático?

Los estudios genómicos muestran que la población mexicana actual tiene, en promedio, alrededor de 56% de ascendencia indígena. Y esa ascendencia proviene de un linaje antiguo de Asia oriental, que se separó de otros grupos asiáticos antes del Último Máximo Glacial.

Véalo así:

• Aproximadamente la mitad de los mexicanos (en promedio) tiene una proporción significativa de ADN que puede rastrearse hasta Asia, vía los primeros pobladores del continente.

• En regiones con mayor población indígena —sur, sureste y zonas rurales— ese porcentaje puede ser mucho mayor.

• En zonas con mayor mezcla europea, la proporción es menor, pero el origen asiático profundo sigue presente en cualquier componente indígena.

Sí, si un mexicano tiene ascendencia indígena, esa parte de su ADN proviene de Asia, y dado que la mayoría de los mexicanos tiene al menos algo de herencia indígena, una gran proporción de la población puede rastrear parte de su linaje a migraciones asiáticas muy antiguas.

CAPITALISMO/BECERRIL

Don Alfred, todos hemos escuchado del capitalismo y entendemos más o menos que se refiere a todo lo que tiene que ver con el capital, pero, en realidad, ¿de dónde viene?, ¿es bueno o malo o ni lo uno ni lo otro?

R. El capitalismo muy a menudo funciona en las humanidades académicas como una especie de villano útil para explicar todos los males del mundo. Desde esta visión se le culpa de casi todo sin matices, pero la realidad histórica y moral es más compleja. El capitalismo no fue inventado por una sola persona, sino que surgió gradualmente en Europa entre los siglos XVI y XVIII con el desarrollo del comercio, la propiedad privada, los mercados y la Revolución Industrial.

Si es bueno o malo depende de lo que se mire y de cómo se regule. Ha generado innovación, crecimiento económico y ha sacado a millones de la pobreza, pero también produce desigualdad, concentración de poder y daños ambientales cuando opera sin límites. Por eso muchos pensadores sostienen que el problema no es sólo capitalismo sino qué tipo de capitalismo aceptamos y qué contrapesos democráticos éticos y ambientales le imponemos.