Bistec con papas: el guisado clásico de la cocina mexicana

Hay un guisado clásico de la cocina mexicana que usualmente es el favorito de las familias: bistec con papas. Se trata de un platillo que ocupa ya un lugar en la mesa de México, siempre asociándolo con la receta de mamá o de la fondita.

En la vasta y rica tradición culinaria de México, los guisados caseros son sumamente populares, gracias a la combinación perfecta entre la jugosidad del bistec y la suavidad de las papas cocidas en una salsa llena de sabor y tradición.

La carne se combina con ingredientes cotidianos —como jitomate, cebolla, chile y papas— para crear un plato completo y satisfactorio que se puede disfrutar tanto en un almuerzo familiar como en una comida tranquila entre amigos.

A diferencia de recetas más complejas o internacionales, el bistec con papas destaca por su accesibilidad: con pocos ingredientes y técnicas básicas puede lograrse un resultado tan delicioso como nutritivo en la cocina mexicana.

Receta de bistec con papas a la mexicana

Receta de bistec con papas a la mexicana

Ingredientes:

500 g – 1 kg de bistec de res (cortado en tiras o cubos delgados)

3–4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos regulares

2–3 jitomates maduros (para la salsa base)

1 cebolla blanca picada fina

2 dientes de ajo picados o prensados

1–2 chiles serranos o jalapeños (opcional, al gusto)

Aceite vegetal para sofreír

Sal y pimienta negra al gusto

Comino o consomé de pollo (opcional para sazonar)

Agua o caldo de res para ajustar la consistencia

Preparación:

Escalda los jitomates y chiles en agua hirviendo por unos minutos hasta que la piel comience a desprenderse. Licúa los jitomates, chiles y ajo junto con un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea. Reserva. Calienta una olla con aceite y, cuando esté caliente, vierte la salsa. Cocina unos minutos hasta que cambie de color y espese ligeramente. Sazona el bistec con sal y pimienta al gusto; en la misma sartén, añade un poco más de aceite si es necesario y coloca los trozos de carne. Cocínalos hasta que se doren ligeramente por todos lados. Incorpora la cebolla y sofríe junto con la carne hasta que esté transparente. Agrega las papas cortadas a la olla con la carne y mezcla bien con la cebolla. Añade la salsa de jitomate previamente preparada y mezcla hasta que todo esté bien cubierto. Tápalo y cocina a fuego medio–bajo por unos 15–20 minutos, hasta que las papas estén tiernas. Ajusta la consistencia agregando un poco de agua o caldo si se seca demasiado, y rectifica sazón con sal y pimienta Una vez listas las papas y el bistec esté tierno y lleno de sabor, sirve caliente.

Receta de bistec con papas a la mexicana

Acompañamientos para el bistec con papas:

Arroz

Ensaladas

Frijoles caldosos o charros

Guacamole

Verduras asadas

Espagueti rojo

Champiñones con mantequilla

Nopales

Pico de gallo

Tortillas bien calientes

¿Cuál es el mejor corte de carne para el bistec?

En general, cualquier bistec de res delgado y tierno funciona bien, como sirloin, milanesa o incluso bistec para guisar.

Receta de bistec con papas a la mexicana

¿Cómo hago para que las papas no se deshagan?

Córtalas en cubos firmes y cúbrelas con suficiente salsa para que se cocinen de manera uniforme sin desbaratarse. Ajusta el líquido si es necesario.

¿Cuánto tiempo dura el bistec con papas en refrigeración?

Este platillo se conserva bien refrigerado en recipiente hermético hasta por 3 días y también puede congelarse.

El bistec con papas es mucho más que una receta más: es un platillo que evoca recuerdos, reúne familias y celebra la cocina casera mexicana. ¡Redescubre el gusto de la auténtica gastronomía de nuestro país!