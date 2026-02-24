Monkey bread: conoce la receta para hacer este pan que está en tendencia

El pan dulce es uno de los elementos que nunca puede faltar en casa, ya sea para la cena o el desayuno. Las reuniones son el momento perfecto para hacer pan en casa; algunos, como el monkey bread, son ideales para compartir. Hacer este tipo de pan es perfecto para no tener que porcionarlo y que todos en la mesa puedan tomar la pieza que deseen.

¿Qué es el monkey bread?

El monkey bread, conocido en español como “pan de mono” por la forma en que se come, es un pan dulce de origen estadounidense que se caracteriza por estar formado por pequeñas bolas de masa horneadas juntas.

El monkey bread es un pan elaborado con masa con levadura que se cubre con mantequilla y azúcar, generalmente mezclada con canela, antes de hornearse en un molde profundo, muchas veces tipo rosca. Durante la cocción, el azúcar y la mantequilla se funden y crean una capa caramelizada alrededor de cada pieza.

Se sirve caliente y no se corta en rebanadas tradicionales. En cambio, cada persona toma una porción desprendiendo las bolitas con las manos, lo que lo convierte en una preparación pensada para compartir.

En distintas regiones de Estados Unidos también se le conoce como pull-apart bread, bubble loaf o pinch-me cake, nombres que hacen referencia a su forma de separarse fácilmente en pequeñas piezas.

Aunque hoy suele verse en videos virales, su presencia en la cocina estadounidense no es reciente, ya que se prepara desde mediados del siglo XX en hogares y celebraciones familiares.

Origen del monkey bread

El antecedente más claro del monkey bread es el postre húngaro llamado Arany galuska, cuyo nombre significa “bolas doradas”. El arany galuska consiste en pequeñas porciones de masa con levadura que se cubren con mantequilla y azúcar (tradicionalmente también con nuez molida) y se hornean juntas hasta dorarse.

La similitud en la técnica y en la presentación es uno de los principales argumentos para vincular ambas preparaciones. Este postre llegó a Estados Unidos gracias a inmigrantes húngaros que se establecieron en ese país entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Muchas recetas tradicionales europeas se adaptaron en territorio estadounidense conforme las comunidades migrantes compartían sus costumbres culinarias. Con el paso del tiempo, la receta original se modificó. En lugar de nuez, comenzó a utilizarse con mayor frecuencia azúcar con canela. Además, se popularizó el uso de moldes tipo rosca que ayudaban a darle una forma más definida al pan.

Recetas similares al monkey bread comenzaron a aparecer en publicaciones de cocina estadounidenses durante la década de 1950, lo que ayudó a su difusión en distintos estados del país. Durante el siglo XX, el monkey bread fue incluido en recetarios y libros de cocina ampliamente distribuidos en Estados Unidos.

Esta preparación ganó notoriedad cuando fue servida en celebraciones oficiales en la Casa Blanca durante la década de 1980. Estos hechos contribuyeron a que el monkey bread se consolidara como un pan festivo, asociado con celebraciones y reuniones familiares.

El nombre “monkey bread” hace referencia a la manera en que se consume, ya que se toman las piezas con los dedos en lugar de cortarlas.

Monkey bread Canva

Receta de monkey bread

Ingredientes para 12 porciones:

Para la masa:

500 gramos de harina de trigo

10 gramos de levadura seca activa

250 mililitros de leche tibia

75 gramos de azúcar

2 huevos

80 gramos de mantequilla derretida

1 cucharadita de sal

Para el recubrimiento:

150 gramos de mantequilla derretida

200 gramos de azúcar moreno

2 cucharadas de canela en polvo

Para el caramelo:

150 gramos de azúcar mascabado

60 gramos de mantequilla

60 mililitros de crema para batir

Procedimiento:

Mezcla la levadura con la leche tibia y un poco de azúcar. Deja reposar hasta que forme espuma. Integra la harina, la sal, los huevos, la mantequilla, el azúcar restante y la mezcla de levadura. Amasa hasta que la masa esté suave y uniforme. Cubre y deja reposar hasta que la masa duplique su tamaño. Divide la masa en pequeñas porciones y forma bolitas del mismo tamaño. Pasa cada bolita por mantequilla derretida y después por la mezcla de azúcar con canela. Distribuye las bolitas en un molde previamente engrasado. Calienta la mantequilla con el azúcar mascabado y la crema hasta integrar. Vierte sobre la masa. Deja reposar nuevamente durante unos minutos. Hasta que doble su tamaño. Hornea a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Deja reposar brevemente y voltea sobre un plato grande.

Es importante engrasar bien el molde para evitar que el caramelo se adhiera. Se recomienda consumirlo recién hecho para disfrutar mejor su textura suave y su capa exterior caramelizada.

Monkey bread Canva

El monkey bread combina una técnica sencilla con una presentación atractiva que facilita compartirlo en reuniones. Su historia muestra cómo una receta europea pudo transformarse en un clásico de la cocina estadounidense, manteniéndose vigente hasta la actualidad.