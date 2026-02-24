¿Qué es la carne seca? Conoce con qué animales se puede hacer

La carne seca, también conocida como carne deshidratada o jerky, es un alimento popular en la gastronomía mexicana que ha sido disfrutado durante siglos, particularmente en el norte del país. Si quieres saber más de esta preparación, aquí te contamos.

Su preparación tradicional implica cortar la carne en tiras delgadas que se sazonan con una mezcla de especias, sal y se secan al sol o en ahumadores para preservarla y resaltar su sabor intenso. Esta técnica ancestral no solo realza la textura y el aroma de la carne, sino que también la convierte en un snack nutritivo y lleno de proteínas, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

La carne seca

La carne seca es carne magra que ha sido cortada en tiras delgadas y luego secada para preservarla. Este método de conservación se ha utilizado durante siglos, especialmente en culturas que necesitaban almacenar carne durante períodos largos sin refrigeración.

La carne seca suele estar sazonada con sal y especias antes de ser secada, lo que le da un sabor intenso y prolonga su vida útil. Se puede hacer con diferentes tipos de carne, como carne de res, cerdo, pollo e incluso pescado. Es un refrigerio popular por su portabilidad y su alto contenido proteico.

¿Cómo se hace la carne seca?

Estos son los pasos básicos para hacer carne seca en casa:

Hay varias formas de secar la carne. Puedes usar un deshidratador de alimentos, colocando las tiras de carne en las bandejas según las instrucciones del deshidratador y secándolas a una temperatura baja (aproximadamente 60-70 °C) durante varias horas hasta que estén secas pero flexibles. También puedes usar el horno, colocando las tiras de carne en una rejilla sobre una bandeja para recoger cualquier goteo, y horneándolas a baja temperatura (alrededor de 80-90 °C) durante varias horas hasta que estén secas pero aún algo flexibles. Almacenamiento: Una vez que la carne esté seca, déjala enfriar por completo y luego guárdala en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco. La carne seca hecha en casa generalmente dura varias semanas si se almacena adecuadamente.

Recuerda que la seguridad alimentaria es importante al hacer carne seca. Asegúrate de cocinarla lo suficiente durante el proceso de secado para eliminar cualquier bacteria y almacenarla correctamente para evitar la contaminación.

Tipos de carne seca

En México conocemos de forma diferente a la carne seca, casi siempre hecha con carne de res. Una de ellas es la machaca y la otra la cecina; esta última no está completamente seca, solo pasa por un proceso de salado para conservarse por más tiempo. Estos son algunos otros ejemplos de carne seca en otros países:

se hace secando tiras delgadas de pescado marinado o salado. Carne seca de venado: Hecha con carne de venado, es una opción popular entre los aficionados a la caza.

Cada tipo de carne seca puede variar en sabor y textura según los condimentos utilizados en el marinado y el método de secado. Y ahora que conoces más de esta preparación, puedes integrarla como ingrediente a otros platillos o disfrutarla en forma de botanas.