Prepara esta deliciosa sopa de frijol con nopales, ¡receta mexicana para la hora de la comida! Es una preparación que combina dos ingredientes emblemáticos de la cocina de nuestro país: los frijoles cocidos y los nopales del cactus, los cuales aportan textura, sabor y beneficios nutritivos.

Esta sopa es perfecta para días fríos, comidas familiares, la época de Cuaresma o cenas reconfortantes, ya que ofrece un equilibrio entre proteína vegetal, fibra y sabores con historia.

Aunque los frijoles son originarios de América, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, en México son parte de la gastronomía que abraza la tradición y la salud en cada cucharada. Por otro lado, el nopal también se ha consumido durante siglos por su versatilidad culinaria y nutricional.

Ambos son ricos en nutrientes como hierro, folato y hasta fibra digestiva; pueden prepararse muchos platillos, desde cremas hasta guisados, y disfrutar de esta sopa de frijol con nopales a la hora de la comida no es la excepción.

Sopa de frijol con nopales Canva

Sopa de frijol con nopales

Ingredientes:

2 tazas de frijoles cocidos de la olla

4 piezas de nopales limpios, cocidos, cortados y escurridos

2 tazas de caldo de los frijoles

2 tazas de agua

2 cucharadas de aceite

½ cebolla finamente picada

3 dientes de ajo finamente picados

3–4 hojas de epazote fresco

1 chile serrano

Sal y pimienta al gusto

Opciones para acompañar:

Queso panela o fresco en cubitos

Tortilla frita o tostada en tiras

Cilantro fresco picado

Limón para exprimir al servir

Preparación:

En una olla grande, calienta el aceite a fuego medio. Añade la cebolla picada y cocina hasta que se vuelva translúcida, unos 4–5 minutos. Agrega el ajo picado y el chile serrano, cocina por 1 minuto más para liberar aromas; incorpora los frijoles cocidos con parte del caldo de cocción. Agrega también 2 tazas adicionales de caldo y agua para ajustar la consistencia del caldo. Sube el fuego hasta que comience a hervir. Cuando el caldo empiece a tomar cuerpo, incorpora los nopales cocidos y las hojas de epazote. Sazona con sal y pimienta al gusto. Reduce el fuego y deja que la sopa hierva a fuego bajo durante 10–15 minutos para que los sabores se integren. Sirve la sopa de frijol con nopales en un tazón hondo, añade tiritas de tortilla frita, cubitos de queso panela, un poco de cilantro fresco picado y unas gotas de limón exprimido.

Sopa de frijol con nopales Canva

Consejos para preparar la sopa:

Si prefieres una textura más suave, retira un par de tazas de la sopa con frijoles y licúalas hasta obtener un puré, luego reincorpóralo al caldo.

Añade uno o dos chiles chipotles en adobo picados al sofrito para dar un perfil ligeramente picante y profundo.

Incorpora cubos de calabaza, zanahoria o incluso maíz dulce mientras hierve la sopa para aportar color y textura.

Si deseas una versión más sustanciosa, añade pechuga de pollo deshebrada o jamón picado durante los últimos minutos de cocción.

Sopa de frijol con nopales Canva

¿Por qué es bueno comer sopa de frijol con nopales?

La combinación de frijoles y nopales no solo es deliciosa, sino también saludable, aportan proteína vegetal de alta calidad, ideal para dietas vegetarianas o veganas. Son ricos en fibra dietética, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y mantener sensación de saciedad.

Contienen micronutrientes como hierro y folato esenciales para la salud general. El nopal es bajo en calorías, libre de grasa y aporta fibra soluble e insoluble, vitaminas A y C, calcio y compuestos antioxidantes que pueden apoyar la salud digestiva, el control de glucosa y lípidos en sangre.

El conjunto de estos ingredientes crea una sopa que puede ayudar a promover sensación de plenitud, apoyar el equilibrio de la microbiota intestinal y ofrecer un perfil nutricional balanceado, ideal para comidas familiares completas.

La sopa de frijol con nopales es un plato mexicano que une tradición, sabor y nutrición en una sola olla, ¡te conquistará con su calidez y autenticidad!