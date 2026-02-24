Se lanza al ruedo Pedro Haces

El diputado ha gritado a los cuatro vientos que va tendido por la alcaldía de Tlalpan.

Aprovechando su cumpleaños 31, el diputado Pedro Haces Lago cerró el viernes la explanada del restaurante Arroyo, donde reunió a centenares de personas que lo festejaron con música y carnitas que unos amigos michoacanos le enviaron.

Lo de menos fue el cumpleaños, pues Haces Lago lo festeja desde hace mucho de esa forma; el momento político es lo que vale, pues el diputado ha gritado a los cuatro vientos que va tendido por la alcaldía de Tlalpan.

Aunque su equipo le recomendaba prudencia para no elevar más el termómetro en la alcaldía de la morenista Gabriela Osorio, parece que el chaval aplicó lo de: “Voy derecho, no me quito, y si me pegan me desquito”.

El diputado puede celebrar su cumple como le dé la gana, si tiene con qué pagar o si sus amigos invitan, pero como las cosas andan calientitas —por aquello de que las definiciones están a la vuelta de la esquina—, más de uno sintió escozor con la magnitud del evento.

Porque, además del número de invitados, algunos personajes importantes dejaron sentir su presencia, enviando señales de cómo pueden pintar las cosas para 2027.

El hijo de Pedro Haces Barba ya había mostrado punch el año pasado, cuando en ese mismo lugar presentó su primer informe como diputado local, y no sólo desbordó el inmueble, sino que algunos invitados de la alcurnia morenista lo acompañaron.

Su activismo preocupa a la alcaldesa de Tlalpan, pues más de una vez Haces Lago ha dicho abiertamente que buscará sustituir a Osorio, quien ha resultado una funcionaria muy mediocre.

Algunos afirman que al diputado no le alcanza para la candidatura de Morena, pero el asunto es que él está dispuesto a ir, con los guindas o sin ellos, y ese arrojo ha llamado la atención de otros partidos, por lo que la 4T tendrá que pensar si lo lanza al ruedo o lo deja ir.

Su principal rival —que no el único— será la alcaldesa, que en 2024 llegó de la mano de Alfonso Ramírez Cuéllar, que antes tuvo que convencer a Clara Brugada para que la dejara pasar, pues no era su favorita, sino posición de Claudia Sheinbaum.

Desde que Osorio asumió intentó ganarse las simpatías de Clara, pero se quedó en medio: ni se ganó a la jefa de Gobierno y cayó de la gracia de la Presidenta, por lo que hoy es un híbrido que políticamente vive una situación vulnerable.

Tanto así que prohibió a sus trabajadores ir a la fiesta del diputado o perderían la chamba. La opción de Haces Lago no suena descabellada para Morena, pero si los guindas se ponen sus moños, MC o el PAN estarían gustosos de darle la alternativa.

Preparen el traje de luces.

CENTAVITOS

Parece que en Morena no sólo han agarrado el Servicio Exterior Mexicano de basurero, sino que ahora se amplían al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a donde están enviando el cascajo de la política capitalina. La semana pasada se dio a conocer el nombramiento del exdiputado morenista Nazario Norberto, recordado más por las acusaciones de agresión sexual contra una diputada que por sus capacidades. Pero no llega solo, con él arriba el expanista Gonzalo Espina, que hasta en el trabajo era seguidor del dios Baco; lo más grave es que, hasta donde se sabe, Chalo es administrador por la UIC y ha tomado algún cursillo sobre feminismo como diputado, pero más de uno duda que cumpla con los cinco años como abogado necesarios para el cargo. Recién se inscribió a derecho en la Unitec, pero, a menos que tenga palancas en el Instituto Cúspide, nadie cree que siquiera tenga título.