Receta de tamales veracruzanos, ideales para compartir

Los tamales son uno de los platillos más representativos de México, pero cada región les da un sello único. La receta de tamales veracruzanos destaca por su gran tamaño, su cocción en hoja de plátano y un relleno jugoso con salsa especiada que los hace irresistibles.

Son un platillo pensado para reuniones familiares, celebraciones y fines de semana en casa, donde la comida se convierte en un momento para convivir. Conoce qué son, en qué se diferencian de otros, la receta completa y tips para que queden perfectos desde el primer intento.

Receta tradicional de tamales veracruzanos

Ingredientes para 12 piezas:

Para la masa:

1 kilo de masa de maíz

300 gramos de manteca de cerdo

1 litro de caldo de pollo o cerdo

2 cucharadas de sal

Para el relleno:

300 gramos de carne de cerdo cocida y deshebrada

300 gramos de pollo cocido y deshebrado

2 tazas de caldo de pollo

3 chiles guajillo

1 chile ancho

200 gramos de jitomate

1 diente de ajo

150 gramos de cebolla

1 cucharada de sal

1 cucharada de aceite

Aceitunas

Alcaparras

12 trozos de hoja de plátano suavizados al fuego

Procedimiento:

Asa los chiles ligeramente en un comal, coloca en un tazón. Asa en el mismo comal el ajo, cebolla y jitomate. Cubre todos los ingredientes con el caldo de pollo caliente. Deja remojar por 15 minutos. Licúa los ingredientes perfectamente y fríe en una cacerola con el aceite. Después de 5 minutos, agrega la sal y deja por 5 minutos más. Agrega las carnes deshebradas a la salsa, las aceitunas y alcaparras, cocina 3 minutos más y apaga. Mezcla en un recipiente la masa, sal y manteca. Hazlo hasta que esté bien integrado, añade el caldo y revuelve hasta que no haya grumos. Debe quedarte una masa de consistencia lisa y fácil de untar, no debe ser demasiado líquida. Sobre cada hoja de plátano coloca una porción de masa y extiende ligeramente. En el centro agrega una cucharada generosa de relleno. Dobla la hoja de plátano formando un paquete para evitar que se abra durante la cocción. Acomoda los tamales en una vaporera, procurando que el agua no toque directamente la masa. Cocina bien tapados por aproximadamente una hora o hasta que la masa se separe con facilidad de la hoja.

Una vez cocidos, los tamales deben dejarse enfriar antes de guardarse. En refrigeración pueden mantenerse en buen estado durante varios días si se colocan en recipientes bien cerrados.

También es posible congelarlos por periodos más largos, siempre que estén bien envueltos para evitar quemaduras por frío. Para recalentarlos, se recomienda usar vapor o calor húmedo para que no se resequen.

Receta de tamales veracruzanos Canva

¿Qué son los tamales veracruzanos?

El tamal forma parte de la alimentación mesoamericana desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles. En distintas culturas indígenas ya se preparaban masas de maíz rellenas y envueltas en hojas para su cocción.

En el territorio que hoy es Veracruz, estas preparaciones continuaron evolucionando con el paso del tiempo. Tras el periodo colonial se sumaron ingredientes traídos de Europa, como algunas especias, aceitunas o alcaparras, que en ciertos casos se incorporaron a rellenos festivos.

Los tamales veracruzanos son una versión regional del tamal mexicano que se distingue por su textura húmeda, su relleno con salsa y el uso de hoja de plátano como envoltura, a diferencia de otras zonas donde se emplea hoja de maíz.

Dentro de la cocina tradicional de Veracruz existen distintas preparaciones de tamales, desde opciones de consumo diario hasta versiones festivas de gran tamaño como el zacahuil, que se cocina para reuniones numerosas.

Los tamales veracruzanos se reconocen por varios rasgos que los diferencian:

El uso frecuente de hojas de plátano para envolverlos, lo que ayuda a conservar la humedad y aporta un aroma particular durante la cocción.

Una masa de maíz que suele mezclarse con grasa y caldo para lograr una consistencia suave.

Rellenos a base de carne (principalmente cerdo o pollo) combinados con salsas de jitomate y chiles secos.

En algunas regiones veracruzanas también se elaboran tamales de gran tamaño destinados a celebraciones comunitarias, lo que muestra la importancia social de este alimento.

Diferencias entre los tamales veracruzanos y otros tamales

Aunque todos los tamales parten de una base similar, cada región del país imprime su propio estilo.

En Veracruz es común el uso de hoja de plátano, que resiste bien el vapor y aporta un ligero aroma vegetal. En otras regiones del centro y norte de México se emplea con mayor frecuencia la hoja de maíz.

Los tamales veracruzanos suelen ser de tamaño mediano a grande y con forma más alargada o rectangular que otros estilos más pequeños. En esta región se busca una masa más húmeda y suave, mientras que en otras partes del país puede ser más firme o esponjosa.

En Veracruz predominan salsas rojas hechas con jitomate y chiles secos, a veces con ingredientes adicionales como aceitunas o alcaparras en versiones especiales. En otras entidades son comunes los rellenos verdes, de mole, frijol o incluso dulces.

Estas variaciones reflejan la diversidad gastronómica de México y la adaptación del tamal a productos locales y tradiciones propias de cada comunidad.

Receta de tamales veracruzanos Canva

Los tamales veracruzanos representan una expresión importante de la cocina tradicional de México. Prepararlos en casa permite mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación y disfrutar de un alimento pensado para compartirse.