¿Cómo hacer arroz blanco? El truco para que quede lleno de sabor

El arroz blanco es uno de los acompañamientos más comunes en la cocina mexicana. Suele servirse junto a carnes, guisos, frijoles, verduras y muchos platillos caseros. Aunque es una preparación sencilla, lograr que el arroz quede suave, suelto y con buen sabor depende de usar los ingredientes adecuados y seguir algunas técnicas básicas.

Aprender cómo hacer arroz blanco es sencillo, pero requiere de pasos precisos para que quede espectacular. Sigue la receta y logra el mejor resultado.

Receta de arroz blanco mexicano

Ingredientes para 4 porciones:

1 taza de arroz blanco de grano largo

2 tazas de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite vegetal

1 diente de ajo

100 gramos de cebolla

1 cucharada de sal

Procedimiento:

Primero coloca el arroz en un colador o recipiente y enjuágalo con agua fría. Debes lavarlo varias veces hasta que el agua salga más clara. Este paso ayuda a retirar parte del almidón que cubre los granos, lo que puede ayudar a que el arroz quede más suelto después de cocinarse. También puedes dejar reposar el arroz en agua durante unos minutos antes de cocinarlo. Después de lavarlo, deja que el arroz se escurra bien. En una olla o sartén profundo, calienta el aceite a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, agrega el arroz y comienza a moverlo con una cuchara. El arroz debe freírse durante algunos minutos hasta que los granos cambien ligeramente de color. Freír el arroz antes de agregar el agua, ya que esto ayuda a mejorar su textura y a que los granos no se peguen. Licúa el caldo, cebolla y ajo. Y cuando el arroz esté ligeramente dorado, agrega lo licuado junto con la sal. Mezcla suavemente para que los ingredientes se integren. Sube el fuego hasta que el líquido comience a hervir. Cuando empiece a hervir, baja el fuego al mínimo y tapa la olla. El arroz debe cocinarse aproximadamente entre 15 y 20 minutos, hasta que el líquido se haya absorbido por completo. Durante este tiempo es recomendable no mover el arroz, ya que hacerlo puede romper los granos y hacer que el arroz se vuelva pegajoso. Cuando el arroz esté cocido y el agua se haya evaporado, apaga el fuego. Deja reposar el arroz durante algunos minutos con la olla tapada. Este reposo permite que el vapor termine de cocinar los granos. Antes de servir, puedes usar un tenedor para esponjar el arroz y separar los granos.

Se recomienda usar arroz de grano largo porque, después de cocinarse, los granos suelen quedar más separados.

Cómo hacer arroz blanco Canva

Tips para hacer arroz blanco

Aunque el arroz blanco es una receta simple, existen algunos consejos que pueden ayudar a que tenga mejor sabor.

Uno de los más importantes es freír el arroz antes de cocinarlo con líquidos. Este paso ayuda a que los granos se sellen y no se peguen entre sí.

Cuando el arroz se fríe en aceite, también puede adquirir un ligero sabor tostado que mejora el resultado final.

Usa caldo en lugar de agua: utilizar caldo de pollo o de verduras ayuda para que el arroz tenga más sabor. El caldo aporta sal y aroma, lo que puede hacer que el arroz sea más sabroso.

También es recomendable que el líquido esté caliente cuando se agregue al arroz, ya que esto ayuda a mantener la temperatura de cocción.

Es importante respetar el tiempo de cocción y permitir que el arroz repose después de cocinarse. Estos pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

¿Cómo hacer arroz blanco? ¿Cómo hacer arroz blanco?

Errores al hacer arroz blanco

Aunque el arroz blanco es una receta básica, hay algunos errores que pueden afectar el resultado final. Conocer estos errores puede ayudar a preparar un arroz más suelto y con mejor sabor.

Agregar más agua de la necesaria es uno de los errores más comunes, cuando esto ocurre, el arroz puede quedar muy suave o incluso pastoso. Por lo general, la proporción más utilizada es dos partes de agua por una de arroz.

No lavar el arroz: Si el arroz no se lava antes de cocinarse, puede conservar demasiado almidón. Esto puede provocar que los granos se peguen entre sí.

Si el arroz no se lava antes de cocinarse, puede conservar demasiado almidón. Esto puede provocar que los granos se peguen entre sí. No freír el arroz: freír el arroz es un paso importante. Este proceso ayuda a mejorar la textura del arroz y evita que se apelmace durante la cocción.

freír el arroz es un paso importante. Este proceso ayuda a mejorar la textura del arroz y evita que se apelmace durante la cocción. Mover el arroz mientras se cocina: Esto puede romper los granos y liberar más almidón. Por esa razón se recomienda no mover el arroz una vez que empieza a hervir y la olla está tapada.

Esto puede romper los granos y liberar más almidón. Por esa razón se recomienda no mover el arroz una vez que empieza a hervir y la olla está tapada. No dejar reposar el arroz: Servir el arroz inmediatamente después de apagar el fuego puede afectar su textura. Dejar reposar el arroz unos minutos ayuda a que el vapor termine de cocinar los granos. Esto también permite que el arroz quede más suelto.

¿Cómo hacer arroz blanco? Canva

El arroz blanco mexicano es una receta sencilla que forma parte de muchas comidas caseras. Aunque se prepara con pocos ingredientes, seguir algunos pasos básicos puede marcar una gran diferencia en el resultado final. Con esta receta y estos consejos, ya sabes cómo hacer arroz blanco, un buen acompañamiento para muchos platillos tradicionales.