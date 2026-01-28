Receta de masa para tamales básica, rinde para hacer 25 tamales

Si nunca has preparado tamales, te damos la receta para una masa básica que puedes rellenar con lo que prefieras. Deja a un lado la idea de que hacer tamales es muy complicado, solo es cosa de agarrarle el truco para que queden esponjosos y perfectos.

La masa es la verdadera protagonista de los tamales y justamente es la que hace dudar a muchos para intentar prepararlos. Si no la haces correctamente, puede no esponjar, quedar pesada o reseca, además del riesgo de que no se cueza.

La solución podría ser comprar la masa ya batida, pero aquí no nos rendimos, pues sabemos que nada como lo casero. Por eso te compartimos nuestra receta de masa básica para tamales, no sin antes explicar qué necesitas para lograr la mejor.

Según expertos, hacer tamales perfectos y esponjosos requiere tres elementos: buena hidratación, grasa en la proporción correcta y un batido adecuado para incorporar aire. De hecho, el batido es el punto clave para que los ingredientes se integren correctamente.

No te asustes, aunque tradicionalmente se bate a mano, puedes usando las varillas de la batidora para acortar el tiempo y facilitar el proceso. Así que toma nota y sorprende a tu familia con esta masa básica para 25 tamales.

Prepara tamales con hoja de maíz o plátano con esta masa Canva

¿Cómo hacer masa para tamales?

Ingredientes:

1 kilo de harina de maíz nixtamalizada

250 gramos de manteca de cerdo, a temperatura ambiente

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de sal

1 litro a 1 ¼ litros de caldo de pollo, cerdo o vegetal, tibio

Preparación:

Coloca la manteca en un recipiente amplio y bátela. Comienza a velocidad media por 3 minutos hasta que se vea más clara y suave. Sube a velocidad media-alta y bate por 2 minutos más o hasta que esté suave, esponjada y de un tono blanco opaco.

Tip: nunca batas a máxima velocidad, pues el calor comenzará a derretirla y no tendrá aire. Incorpora la sal y el polvo para hornear, mezclando de forma uniforme. Agrega una parte de la harina del maíz, seguida de un poco de caldo. Bate para integrar y continúa alternando harina y caldo hasta terminar con la harina. Ojo, el caldo debes agregarlo a ojo, para evitar que la masa quede muy aguada.

Tip: cuando la masa comience a espesar, deja de batir con las varillas y hazlo a mano usando una espátula grande. La masa debe quedar suave y fácil de untar. Bate por 10 minutos más para lograr unos tamales esponjosos. Al pasar el tiempo, toma una bolita de masa e introdúcela en un vaso con agua fría. Si flota, la masa está bien aireada y lista para usarse.

Lo siguiente será armar los tamales. Esta masa queda bien con salsa verde, roja, rajas, mole y tu proteína o vegetales favoritos. Eso sí, cuida no excederte con el relleno para que no se salga al cocinar los tamales.

Para tamales dulces, elimina la sal. Cámbiala por 1 taza de azúcar; agrégala a la manteca después de haberla batido por 2 minutos y continúa batiendo hasta que esponje. Para el líquido, puedes usar leche, agua o agua aromatizada (con canela, anís o vainilla).

La masa para tamales debe ser untable para un buen armado de los tamales Canva

¿Esta masa se puede usar en hojas de maíz y plátano?

Al ser una masa base, es versátil y no solo puede rellenarse con lo que quieras, sino que puedes preparar tamales tanto con hojas de maíz como de plátano. Eso sí, hay algunos puntos que debes tomar en cuenta para cada uno.

Las hojas de maíz son más secas y permiten que parte del vapor escape durante la cocción. Por lo tanto, la humedad de esta receta, tal cual está, es perfecta. Otra de las ventajas de usar esta envoltura, es que mantiene un sabor neutro, destacando el relleno.

Si prefieres los tamales con hoja de plátano, la recomendación es reducir un poco la cantidad de caldo para tener una masa ligeramente más espesa. La razón es que estas hojas retienen más humedad, por lo que un exceso hará que queden muy blandos.

Pero la ventaja de esta envoltura, es que los tamales resultan más suaves y jugosos, aunque también aporta un aroma vegetal.

No importa si prefieres los tamales dulces o salados, en hoja de maíz o plátano, con esta receta de masa para tamales básica, podrás hacer los más deliciosos. Toma nota y pon manos a la obra.