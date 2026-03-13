Fondos de plan B de reforma electoral se quedarán en estados, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los fondos que se podrían obtener con el Plan B electoral se destinarán a los estados y municipios. Al realizar su conferencia matutina, desde Manzanillo, Colima, la mandataria destacó que la nueva versión de su reforma electoral mantiene el ideal de terminar con los privilegios que se registran en algunos congresos locales y regidurías.

"Que se quede ahí (los recursos), pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del municipio, para tapar baches, para agua potable, para drenaje, igual que en el estado", argumentó.

Expuso que en Baja California y Monterrey es donde se tiene al mayor número de regidores del país. Incluso, este jueves al presentar los lineamientos del Plan B de reforma electoral, la mandataria federal expuso que en Baja California que hay 25 cada legislador cuesta 34.8 millones de pesos, en Colima el costo por legislador es 5.1 millones de pesos; en Morelos el costo por legislador es de 31.8 millones de pesos; en Campeche, el costo por legislador 6.1 millones.

"Estoy de acuerdo que el municipio de San Quintín, uno de los más pobres del país, que está en Baja California, estará de acuerdo en decir que ese recurso mejor se vaya para darle agua potable o para pavimentar las calles de San Quintín, y no para unos cuantos legisladores, que además no lo necesitan, pueden tener salarios dignos y justos, pero que el presupuesto se vaya a la gente", manifestó.

Excélsior documentó que los lineamientos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves, prevén un acumulado de 4 mil millones de pesos en la austeridad de los congresos locales y regidurías para destinarlo en obra pública, agua potable y mejoras de los estados y municipios.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 13 de marzo de 2026.

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