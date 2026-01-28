¿Cuánto cuesta hacer tamales? Los tips para prepararlos y hacer las compras

Los tamales son uno de esos platillos que se siguen manteniendo en popularidad a través del tiempo; no importa el día de la semana, la época del año o la hora del día, comer tamales es más que una tradición. Para muchos es el desayuno ideal antes de entrar a la escuela o el trabajo, para otros es la cena reconfortante al llegar a casa.

Y aunque seguramente prefieras comprarlos en lugar de prepararlos en casa, aquí te decimos cuánto cuesta hacer tamales. Por si un día quieres poner manos a la obra y prepararlos del relleno o sabor de tu preferencia.

¿Qué se necesita para hacer tamales?

Realmente no se necesita un equipo profesional o maquinaria especial para la elaboración del platillo, pero hay algunos instrumentos que te facilitan mucho el proceso:

Batidora: para hacer los clásicos tamales en hoja de maíz, esos que son esponjosos y porosos, la batidora puede ser un elemento que lo facilite todo. Principalmente, se usa para acremar la manteca, puede hacerse a mano con un batidor de globo e incluso un tenedor, pero la batidora acelera mucho el proceso.



Hay diversas formas de hacer tamales, con batidora se puede lograr una de las masas más comunes y populares en el centro del país. Si usas alguna masa más líquida o aquellas en donde se usa masa de maíz en lugar de harina, la batidora no es necesaria, todo se logra a mano.



Si no tienes vaporera en casa, puedes adaptar con lo que tengas en casa, solo ten en cuenta que necesitas una rejilla y una olla que cierre correctamente. Incluso se pueden hacer en olla de presión en menos tiempo. También puedes lograr resultados muy buenos cocinando en horno, microondas o freidora de aire.



Además de lo mencionado, no necesitarás muchos utensilios. Principalmente, se ocupan recipientes para medir y mezclar los ingredientes, ollas o sartenes para hacer las salsas de los rellenos salados, una superficie para ir colocando los tamales ya formados y envueltos, así como cubiertos, cucharas y cucharones.

¿Cuánto se gasta en hacer tamales?

El gasto de hacer tamales dependerá mucho de factores como: dónde compras los ingredientes, en qué momento del año estás haciendo tamales, cuántos tamales vas a preparar y de qué vas a hacer tamales. Pero, para recetas clásicas y populares como los tamales verdes con puerco y tamales dulces de queso y zarzamora, esto es lo que cuesta:

Para hacer 50 tamales de aproximadamente 200-250 gramos cada uno:

1 rollo de hojas de maíz: $145

2 kilos de harina de maíz para tamales: $38

1 kilo de manteca de cerdo: $110

800 gramos de carne de cerdo: $103.28

1 kilo de tomate verde: $53.14

1 manojo de cilantro: $10.90

75 gramos de chile serrano: $2.62

350 gramos de cebolla blanca: $11.19

400 gramos de queso crema: $97

500 gramos de mermelada de zarzamora: $40

1 kilo de azúcar: $23

En total de todos estos ingredientes fueron $634.13, lo cual da un total de $12.68 para cada tamal. Este precio es lo que gastarías en casa, pero hay ciertos factores a considerar:

El gas, agua, luz y transporte no están contemplados.

Ingredientes como sal, polvo para hornear, agua purificada, aceite, vainilla y canela; se usan en la receta en muy poca cantidad y no están contados en el gasto. Ya que probablemente los tengas siempre en casa.

De las hojas de maíz, azúcar y cilantro; solo se ocupa la mitad, así que eso reduce el gasto. Esto es dependiendo del tamaño que hagas los tamales, si quieres más dulce la masa o si haces tu salsa verde con más cilantro.

La mayoría de ingredientes fueron comprados en un supermercado, lo cual aumenta considerablemente el precio. Puedes conseguir casi todo más barato.

Los tamales que salen de esta receta son más pequeños que el estándar, pero con 2 tamales (uno por cada sabor) quedas más que satisfecho. Es ideal para celebraciones en oficina, convivios escolares o reuniones en casa.

Esta receta no está diseñada para vender, pero si te conviene, puedes ajustar la masa dulce y salada, hacer rellenos a tu gusto y emprender.

¿Dónde comprar los ingredientes para hacer tamales?

Dónde comprar los ingredientes depende mucho de dónde vivas; si eres de México, hay muchas opciones para comprar tus ingredientes: desde supermercados, hasta tianguis locales. Para opciones en el extranjero, lo usual son tiendas especializadas (con venta de productos mexicanas) y supermercados.

En la CDMX puedes comprar en tiendas locales, mercados, tianguis, supermercados y más. Hay una serie de ingredientes base que se necesita para este tipo de tamales y que el resto de insumos dependerá del relleno que quieras lograr:

Harina para tamales: esta harina especial y diferente a las harinas para hacer tortillas. Es una versión de molido más grueso a los granos de maíz nixtamalizado. La encuentras en molinos, lugares que se especializan en moler en grandes cantidades maíz, chiles y especias.



En caso de no encontrar un molino o un lugar donde vendan esta harina en específico, puedes encontrar en el supermercado harinas “para tamales” o “para antojitos”. Esto viene especificado en la etiqueta, en caso de no encontrar, puedes usar harina para tortillas, pero tendrá una diferencia muy marcada en el resultado final.



este es el elemento indispensable para realizar tamales esponjosos y porosos, ya que permite que se logre una cocción muy distinta a la que se hace con las hojas de plátano. Estas hojas se encuentran en tiendas especializadas, molinos, mercados y en lugares donde vendan materias primas. Manteca de cerdo: en la mayor parte del país se elaboran tamales con manteca, esta debes comprarla en supermercados o carnicerías. Y es muy importante que te fijes en el color, debe ser clara, casi blanca. Ya que en muchos lugares venden manteca reutilizada (que se usó para hacer chicharrón o carnitas) y para hacer tamales dulces no funciona.



Si no encuentras manteca de cerdo; la puedes sustituir por mantequilla, manteca vegetal, margarina e incluso aceite. Todos estos ingredientes deben usarse a temperatura ambiente y pueden modificar considerablemente el resultado y/o sabor final.

Hay otros ingredientes que se usan en la receta, como: sal, polvo para hornear y líquido. Esto depende de tu receta a preparar, pero son básicos que siempre se tienen en casa.

Si te animas a prepararlos, ya sabes cuánto cuesta hacer tamales. Ya sea para festejar el 2 de febrero, un cumpleaños, una reunión, Navidad o cuando sea. Sigue estos tips y checa si te conviene más hacerlos o comprarlos.