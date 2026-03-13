F1 alista cancelaciones de Bahréin y Arabia dejando el calendario 2026 con menos carreras

La Fórmula 1 enfrentará un ajuste drástico en su calendario 2026 como consecuencia de la escalada del conflicto en el Medio Oriente y el Gran Circo se prepara para anunciar oficialmente la cancelación de los Grandes Premios de Baréin (10-12 de abril) y Arabia Saudita (17-19 de abril), esto según reportan diversos medios europeos.

Para la F1, la razón principal es la seguridad de los equipos y aficionados por encima del espectáculo deportivo, esto incluso cuando la consecuencia será tener un calendario reducido de solo 22 carreras en contra de las 24 que se tenían planeadas originalmente.

A pesar de que nombres como Portimão e Imola surgieron inmediatamente como alternativas para rescatar las fechas de abril, la complejidad logística y el corto margen de tiempo han descartado esta posibilidad. Por ejemplo, en el caso de Imola albergará el arranque del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en el mismo mes, lo que dificultaba cualquier oportunidad. El WEC también tuvo que reagendar su fecha en Qatar ante los problemas en la zona.

Turquía incluso alzó la mano, pero dado el reto logístico la FIA y la F1 están listos para anunciar este fin de semana la cancelación de ambas carreras, esto en el marco del Gran Premio de China.

Arabia Saudita intentó salvar su Gran Premio argumentando que contaban con las medidas de seguridad, pero F1 tenía en claro que dado que Bahréin no podría, sería necesario cancelar las dos para reducir riesgos.

Un vacío de cinco semanas y el impacto logístico

La cancelación genera un escenario inusual: una pausa de cinco semanas entre el GP de Japón (finales de marzo) y el GP de Miami (principios de mayo). Este parón primaveral forzado obligará a las escuderías a reestructurar sus programas de desarrollo y logística, alterando el flujo de la campaña.

Las categorías antesala como la Fórmula 3 y la Fórmula 2 están en posibilidad de reagendar citas en circuitos europeos en fechas posteriores, algo que ya han hecho en el pasado ante cancelaciones similares.