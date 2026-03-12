Tacos de pastor negro, una receta que debes probar

El clásico de los clásicos, el rey de la gastronomía mexicana y del corazón de muchos de nosotros. Conocido por todos en México y en todo el mundo. Por supuesto que hablamos del taco al pastor, pero te tenemos aquí una receta para hacer tacos de pastor negro.

Una versión diferente y con un sabor que te encantará. A diferencia de la receta clásica de adobo con chiles guajillo o achiote, esta se hace con una mezcla de ingredientes tatemados, lo que le da un sabor único a la carne.

Una receta deliciosa que te encantará, pues es darle un pequeño giro a este taco que todos amamos; esperamos que te guste tanto como a nosotros.

Tacos de pastor negro Cocina Delirante

Receta de pastor negro

Ingredientes para un kilo de carne:

1 kilo de cabeza de lomo en sábanas o bisteces de cerdo

70 gramos de manteca de cerdo

150 gramos de chile mulato (sin venas ni semillas)

50 gramos de chile morita (sin venas ni semillas)

1 cucharada de aceite vegetal

30 gramos de ajo

150 gramos de cebolla blanca

250 gramos de cebolla blanca

3 piezas de tortillas

60 gramos de jugo de limón

100 gramos de vinagre de piña

200 gramos de almíbar de piña

15 gramos de orégano

5 pimientas gordas

3 clavos de olor

30 gramos de sal de grano

300 gramos de piña fresca (en un solo trozo)

1 taza de cebolla morada picada finamente

1 taza de cilantro finamente picado

Limones

Tortillas de maíz

Procedimiento:

Tatemar directamente sobre el fuego los chiles mulatos y las 3 piezas de tortilla, reservar por separado. En un sartén colocar el ajo y la cebolla y dejar hasta que se tatemen. En el mismo sartén, tostar ligeramente las pimientas y los clavos. En un sartén distinto, colocar la cucharada de aceite. Una vez caliente, freír con cuidado para no quemar los chiles morita. Realizar un polvo con los chiles y reservar tres cucharadas. Procesar: polvo de chiles, ajo, cebolla, jugo de limón, vinagre de piña, almíbar de piña, sal, orégano, pimienta, clavo y ceniza de tortilla. Tiene que quedar una pasta homogénea. Sobar la carne con la manteca y después con el adobo negro. Preferentemente, reposar en el refrigerador por toda la noche. Empanizar muy bien la piña por todos sus lados con el polvo de chile reservado. Armar con trompo: con la carne (utilizando palos de brocheta), colocar de base una cebolla y apilar cada sábana apretando bien, terminar con la piña. Hornear a 200 grados C. por una hora. Cocción en plancha o sartén: Calentar muy bien una plancha y colocar los bisteces con el adobo negro, dejando cocinar 5 minutos por lado. No será necesario agregar grasa, con la manteca que le untamos será suficiente. Y en un sartén aparte, asar la piña en trozos para acompañar. Reposar la carne después de la cocción por 5 minutos (esto para evitar que pierda jugosidad). Rebanar en trozos para tacos. Cortar finamente la cebolla morada y el cilantro. Calentar las tortillas (puede ser directamente sobre un comal o con un poco de grasa, como tú prefieras). Arma un taco con carne, piña con cenizas, cebolla morada, cilantro y acompaña con limones.

Tipos de carne al pastor

La carne al pastor es una preparación muy popular en México, especialmente usada para hacer tacos al pastor. Aunque muchas personas piensan que solo hay un tipo, en realidad existen variaciones según el adobo, el corte de carne o la forma de preparación. Estos son algunos de los tipos más conocidos:

Pastor tradicional (de trompo): Es el más común; se prepara con carne de cerdo marinada en adobo de chiles secos, especias y achiote. La carne se coloca en un trompo vertical similar al shawarma. Se rebana directamente al servir y normalmente se acompaña con piña, cebolla, cilantro y salsa.

Es el más común; se prepara con carne de cerdo marinada en adobo de chiles secos, especias y achiote. La carne se coloca en un trompo vertical similar al shawarma. Se rebana directamente al servir y normalmente se acompaña con piña, cebolla, cilantro y salsa. Carne adobada: Aunque muchas veces se confunde con el pastor, es una variante. También usa carne de cerdo, pero el adobo suele ser más rojo y menos especiado; generalmente se cocina a la plancha o en parrilla, no en trompo.

Aunque muchas veces se confunde con el pastor, es una variante. También usa carne de cerdo, pero el adobo suele ser más rojo y menos especiado; generalmente se cocina a la plancha o en parrilla, no en trompo. Pastor negro: Es una versión menos común; el adobo incluye chiles más oscuros o ingredientes que intensifican el color. Tiene un sabor más intenso y ligeramente ahumado.

Es una versión menos común; el adobo incluye chiles más oscuros o ingredientes que intensifican el color. Tiene un sabor más intenso y ligeramente ahumado. Pastor estilo árabe: Tiene influencia directa del shawarma que introdujeron inmigrantes de Medio Oriente en México. Puede usar pan tipo árabe o pita en lugar de tortilla; a veces se prepara con menos chile y más especias.

Anímate a preparar algo diferente y prueba esta deliciosa receta de tacos de pastor negro. Una opción perfecta para sorprender a tu familia y amigos en casa.