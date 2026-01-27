¿Dónde comprar tamales en la CDMX? Disponibles todo el año

Los tamales son uno de los platillos más populares en la gastronomía mexicana, no solo se consumen en fechas especiales, sino que también se consumen en el día a día; ya sea durante el desayuno o como parte de la cena. Dulces o salados, los tamales forman parte del día a día de los mexicanos.

En la Ciudad de México, muchas tamalerías no solo trabajan en fechas especiales como el Día de la Candelaria, sino que venden tamales durante todo el año. Estos sitios suelen ofrecer servicio para llevar y, en algunos casos, para comer ahí mismo.

Lugares para comprar tamales en la CDMX

Tamalería Nativitas

Un negocio familiar que lleva más de 26 años ofreciendo un extenso surtido de tamales y atoles. Ofrecen los clásicos en hojas de maíz y varios en hoja de plátano. No solo ofrecen los sabores tradicionales, sino que también hacen tamales especiales durante temporadas como la Semana Santa, Navidad, Día de Muertos.

Dirección: Don Luis 24-1, Conjunto Urbano Tlalpan, Benito Juárez, 03500 Ciudad de México, CDMX

Horarios: lunes a domingo de 08:00-11:00 y lunes a sábado de 17:00-20:0.

Precios: desde $35 por pieza.

Tamales Doña Emi

Es una tamalería reconocida en la Roma Sur que ofrece tamales salados y dulces. También es conocida por preparar sabores poco comunes como huitlacoche con queso de cabra o frijol con queso y chapulines.

Dirección: Jalapa esquina con Tlaxcala, Roma Sur, CDMX.

Precios: alrededor de $55 por pieza.

Horarios: martes a domingo de 08:00-14:00.

Tamalito Corazón

Local muy popular en la Roma que vende tamales tradicionales y también estilo oaxaqueño, con diferentes niveles de picante.

Dirección: Chihuahua 1, Local B, Roma Norte.

Horarios: lunes a domingo de 08:00-16:00.

Precios: desde los $22 por tamal.

Los Tamalitos de Balbuena

Puesto conocido por su variedad, que incluye tanto recetas clásicas como sabores dulces o más creativos, por ejemplo algunos inspirados en postres comerciales.

Dirección: Retorno 24 de Fray Servando Teresa de Mier, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

Horario: martes a domingo de 08:00-13:30.

En muchas colonias de la CDMX es común ver personas vendiendo tamales en esquinas o afuera de mercados. Suelen ofrecer sabores clásicos como verde, rojo, rajas y dulces, y casi siempre los acompañan con atole o café. Estos puestos trabajan sobre todo por las mañanas.

Dónde comprar tamales en la CDMX Canva

Además de los lugares clásicos, en la CDMX han surgido negocios que preparan tamales con ingredientes diferentes o combinaciones más modernas.

Tamales Gourmet TD Tamal Coyoacán

Ofrecen tamales bien preparados y bebidas como atole.

Dirección: Corina 117, Del Carmen, Coyoacán, CDMX.

Horarios: lunes a domingo de 08:00-20:15.

Tamales Madre

Este sitio se distingue por usar maíz criollo y ofrecer sabores distintos, como rajas con queso especial, mole con plátano macho y opciones sin carne. También vende paquetes para compartir.

Dirección: Liverpool 44, colonia Juárez, CDMX.

Horario: martes a domingo de 08:00-18:00.

Precios: algunos paquetes pueden costar alrededor de $850, dependiendo del número de piezas.

Tentación de Maíz

Tamalería con recetas tradicionales y también opciones diferentes, como tamales veganos o sabores dulces poco comunes como higo o guayaba con ate.

Sucursales: Nueva Santa María, Narvarte y Clavería.

Los mercados públicos y los puestos de comida son parte importante de la cultura del tamal en la ciudad. En muchos de ellos se venden tamales todos los días, sobre todo por la mañana.

Mercado de Medellín

Mercado tradicional en la Roma Sur donde hay locales de comida que incluyen tamales entre sus opciones.

Ubicación: Colonia Roma Sur, CDMX.

Mercado Jamaica

Famoso por la venta de flores, pero también tiene puestos de comida donde a veces se consiguen tamales.

Ubicación: Congreso de la Unión y Avenida Morelos, Venustiano Carranza.

Si no quieres salir de casa, también hay opciones para pedir tamales a domicilio o hacer encargos para reuniones. Algunos negocios aparecen en aplicaciones de reparto y ofrecen entregas frecuentes. Varios locales aceptan encargos por teléfono o redes sociales, ya sea para recoger en tienda o para entregas programadas.

Dónde comprar tamales en la CDMX Canva

Tipos de tamales populares en CDMX

Sabores tradicionales que suelen encontrarse en las tamalerías:

Tamal verde con pollo

Tamal rojo de mole

Tamal de rajas con queso

Tamal dulce con frutas o pasas

Sabores más creativos que se pueden encontrar en la ciudad:

Huitlacoche con queso de cabra

Frijol con queso

Higo con queso crema

Champiñones en salsa verde

Guayaba con ate

Arándano con nuez

Tamales tradicionales de otras partes del país:

Yucateco

Cochinita pibil

Verdolagas

Oaxaqueño rojo

Oaxaqueño verde

Chiapaneco

Chipilín

Veracruzano

Hay muchos lugares que experimentan con ingredientes de temporada, ofreciendo sabores únicos y deliciosos. La ventaja de esta preparación es que con la misma masa se realizan múltiples rellenos.

En la CDMX es posible encontrar tamales prácticamente todos los días del año. Hay opciones para todos los gustos: desde puestos sencillos en la calle hasta tamalerías modernas con recetas diferentes. Los sabores clásicos siguen siendo los más populares, pero cada vez hay más variedad para quienes quieren probar algo distinto.