Prepara esta receta de salsa taquera de chipotle y guajillo para taquitos con sabor mexicano, con un punto picante y textura que realza los taquitos, ya sea de carne asada, pastor, barbacoa o cualquier otro guisado.

Tradicionalmente se prepara con chiles secos y elementos asados que le dan un perfil profundo y aromático que distingue a las salsas mexicanas caseras de las comerciales.

Dentro de las muchas variantes de salsa taquera, la combinación de chile chipotle con chile guajillo destaca por ofrecer una mezcla de sabores. El chipotle aporta un toque ahumado y es el chile más picante de México, de acuerdo al Diccionario Gastronómico de Larousse; mientras que el guajillo ofrece notas más afrutadas y ligeramente dulces, equilibrando la intensidad del conjunto.

Aunque muchas personas recurren a salsas ya preparadas, hacer tu propia salsa en casa te permite controlar el nivel de picante, la textura y la frescura de los ingredientes. Disfruta de esta combinación de chipotle y guajillo en una salsa taquera para múltiples platillos mexicanos.

Salsa taquera chipotle y guajillo Canva

Salsa taquera de chipotle y guajillo

Ingredientes:

6 chiles guajillo secos

4 chiles chipotles en adobo (de lata)

4 jitomates medianos

½ cebolla blanca

4 dientes de ajo

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharadita de sal (al gusto)

½ litro de agua caliente (o caldo de pollo para más sabor)

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo (opcional)

Preparación:

Retira las semillas y las venas de los chiles guajillo con cuidado. Colócalos en un recipiente con agua caliente y deja remojar por 10–15 minutos hasta que estén suaves. Asa los jitomates, la cebolla y los dientes de ajo en un comal o sartén sin aceite. Coloca en la licuadora los chiles guajillo remojados, los chiles chipotles en adobo, los jitomates asados, la cebolla y el ajo. Agrega el agua caliente (o caldo) y licúa hasta obtener una salsa suave y homogénea. En una cacerola amplia, calienta el aceite vegetal a fuego medio. Agrega la salsa de chile licuada con cuidado y cocina por 8–10 minutos, moviendo constantemente. Añade sal al gusto y el consomé de pollo en polvo si decides usarlo. Cocina 3–5 minutos más para que los sabores se integren y la salsa espese ligeramente. Retira del fuego y deja reposar la salsa taquera al menos 10 minutos antes de servir.

Salsa taquera chipotle y guajillo Canva

¿Cómo ajustar el nivel de picante?

Más suave: reduce los chipotles en adobo o elimina sus semillas antes de usarlos.

reduce los chipotles en adobo o elimina sus semillas antes de usarlos. Medio: usa la cantidad estándar de chipotles sugerida en la receta.

usa la cantidad estándar de chipotles sugerida en la receta. Muy picante: añade más chipotles o incluso incorpora un poco de chiles de árbol tostados en la mezcla.

Ideas para usar la salsa taquera:

Tacos de carnitas o pastor: añade un chorrito de salsa sobre tus taquitos calientes justo antes de servir para realzar los sabores tradicionales.

Tostadas y sopes: usa como aderezo encima de tostaditas o sopes con frijoles, lechuga y queso fresco.

Carne asada: sirve como salsa para carnes a la parrilla o pollo rostizado para un toque ahumado adicional.

Salsa taquera chipotle y guajillo Canva

¿Cómo conservar la salsa taquera?

En refrigeración: guarda en un frasco o recipiente con tapa hasta 5–7 días .

guarda en un frasco o recipiente con tapa hasta . Congelación: puedes congelar en porciones por hasta 2 meses y descongelar según necesidad.

puedes congelar en porciones por hasta y descongelar según necesidad. Textura: si la salsa espesa en frío, agrega un chorrito de agua o caldo antes de usar.

¿Por qué es especial la salsa taquera?

La salsa taquera se define por ser suave al paladar en textura pero intensa en sabor, diseñada específicamente para acompañar tacos y antojitos mexicanos. A diferencia de salsas verdes o pico de gallo, las taqueras se elaboran con chiles secos y asados, lo que les otorga una profundidad y un sabor más robusto que resalta en los tacos.

Además, el uso de chiles secos, como el guajillo, y chiles procesados como el chipotle con adobo, crea un perfil de sabor que combina notas ahumadas, dulces y picantes que complementarían perfectamente, por ejemplo, una carne al pastor o carne asada.

La salsa taquera de chipotle y guajillo es un acompañamiento esencial para cualquier aficionado de la gastronomía mexicana. Su combinación de sabores ahumados, picantes y afrutados la convierte en la compañera perfecta de taquitos, antojitos y carnes.