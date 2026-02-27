Receta de quesadillas de papa, económicas y muy crujientes

Las quesadillas de papa forman parte de los antojitos más conocidos de la cocina mexicana y se distinguen por su relleno suave y su exterior crujiente cuando se fríen. Esta preparación es común en hogares y puestos de comida por ser rendidora y accesible.

En distintas regiones del país, la quesadilla puede llevar queso o no, ya que en muchos lugares el término se refiere simplemente a una tortilla doblada con algún relleno. Con esta receta de quesadillas de papa podrás conocer dos formas de elaboración: usando tortillas de tortillería o masa de maíz fresca. Tips para lograr una textura dorada por fuera y suave por dentro.

¿Cómo hacer quesadillas de papa?

Ingredientes para 10 porciones:

Para el relleno:

1 ½ kilos de papa blanca

½ cebolla blanca picada finamente

2 cucharadas de aceite vegetal

1 diente de ajo picado

1 cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra

2 chiles serranos picados

1 taza de queso Oaxaca deshebrado

Con tortillas de tortillería:

20 tortillas de maíz medianas

Con masa:

1 ½ kilos de masa de maíz nixtamalizada

½ cucharada de sal

Agua (cantidad necesaria)

Para freír:

Aceite vegetal suficiente

Procedimiento:

Lava, pela y corta las papas en trozos medianos. Después, coloca en una olla con agua y sal, cocina hasta que estén suaves al pincharlas con un tenedor. Una vez cocidas, escurre bien y machaca hasta obtener un puré firme. Es importante que no quede aguado. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que cambie ligeramente de color. Añade el ajo y el chile. Luego, integra el puré de papa y sazona con sal y pimienta. Cocina 5 minutos más para que los sabores se mezclen y deja enfriar antes de usarlo. El relleno debe quedar espeso para que sea más fácil armar las quesadillas y evitar que absorban demasiado aceite.

¿Cómo hacer quesadillas con tortillas?

Se recomienda calentar ligeramente las tortillas en un comal para que estén suaves y puedan doblarse sin romperse.

Una vez listas, coloca una porción del relleno en la mitad de cada tortilla. Añade un poco de queso encima. Después, dobla formando una medialuna.

No es conveniente poner demasiado relleno, ya que la tortilla puede abrirse al momento de freír.

En una sartén con aceite caliente, coloca pocas quesadillas a la vez. Fríe durante unos minutos por cada lado hasta que se vean doradas.

Las quesadillas fritas se caracterizan por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, algo común en muchos antojitos mexicanos. Al retirarlas del aceite, coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

quesadillas de papa Canva

¿Cómo hacer quesadillas con masa?

Coloca la masa de maíz en un recipiente y mezcla con la sal. Si se siente seca, añade un poco de agua hasta lograr una consistencia suave y fácil de manejar. La masa nixtamalizada es la base tradicional de las tortillas y permite obtener un sabor más auténtico.

Divide la masa en 20 partes iguales y forma bolitas. Con ayuda de una prensa o aplastándolas con la mano entre plásticos, forma discos medianos.

En el centro coloca el relleno y dobla la masa. Presiona los bordes con los dedos para sellarlos. Es importante asegurarse de que no queden espacios con aire para que no se rompan durante la fritura.

Fríe en aceite caliente hasta que ambos lados estén dorados. Este proceso puede tardar algunos minutos más que con tortillas delgadas, debido al grosor de la masa.

Retira las quesadillas del aceite y deja escurrir muy bien.

Tips para hacer quesadillas

El aceite debe estar bien caliente antes de empezar a freír.

Un relleno con demasiada humedad puede hacer que la tortilla absorba más grasa.

No se deben freír demasiadas piezas al mismo tiempo.

Colocar las quesadillas en papel absorbente ayuda a retirar grasa extra.

El control del aceite y del tiempo de fritura es importante para lograr una textura uniforme en este tipo de preparaciones. Una vez listas, las quesadillas de papa pueden servirse con:

Salsa verde o roja

Crema

Queso fresco

Lechuga picada

Aguacate

Estos complementos aportan contraste de sabor y frescura frente a la fritura.

quesadillas de papa Canva

La receta de quesadillas de papa es económica, quedan muy crujientes y son una opción práctica y rendidora para alimentar a varias personas con ingredientes sencillos. Siguiendo estos pasos, es posible obtener un resultado dorado por fuera y suave por dentro, ideal para compartir en familia o servir como comida completa.