Receta de quesadillas de papa, económicas y muy crujientes
Descubre cómo hacer quesadillas de papa económicas y muy crujientes. Conoce dos formas de prepararlas: con tortillas compradas o con masa hecha en casa.
Las quesadillas de papa forman parte de los antojitos más conocidos de la cocina mexicana y se distinguen por su relleno suave y su exterior crujiente cuando se fríen. Esta preparación es común en hogares y puestos de comida por ser rendidora y accesible.
En distintas regiones del país, la quesadilla puede llevar queso o no, ya que en muchos lugares el término se refiere simplemente a una tortilla doblada con algún relleno. Con esta receta de quesadillas de papa podrás conocer dos formas de elaboración: usando tortillas de tortillería o masa de maíz fresca. Tips para lograr una textura dorada por fuera y suave por dentro.
¿Cómo hacer quesadillas de papa?
Ingredientes para 10 porciones:
Para el relleno:
- 1 ½ kilos de papa blanca
- ½ cebolla blanca picada finamente
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de sal
- ½ cucharadita de pimienta negra
- 2 chiles serranos picados
- 1 taza de queso Oaxaca deshebrado
Con tortillas de tortillería:
- 20 tortillas de maíz medianas
Con masa:
- 1 ½ kilos de masa de maíz nixtamalizada
- ½ cucharada de sal
- Agua (cantidad necesaria)
Para freír:
- Aceite vegetal suficiente
Procedimiento:
- Lava, pela y corta las papas en trozos medianos. Después, coloca en una olla con agua y sal, cocina hasta que estén suaves al pincharlas con un tenedor.
- Una vez cocidas, escurre bien y machaca hasta obtener un puré firme. Es importante que no quede aguado.
- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que cambie ligeramente de color.
- Añade el ajo y el chile. Luego, integra el puré de papa y sazona con sal y pimienta.
- Cocina 5 minutos más para que los sabores se mezclen y deja enfriar antes de usarlo.
- El relleno debe quedar espeso para que sea más fácil armar las quesadillas y evitar que absorban demasiado aceite.
¿Cómo hacer quesadillas con tortillas?
- Se recomienda calentar ligeramente las tortillas en un comal para que estén suaves y puedan doblarse sin romperse.
- Una vez listas, coloca una porción del relleno en la mitad de cada tortilla. Añade un poco de queso encima. Después, dobla formando una medialuna.
- No es conveniente poner demasiado relleno, ya que la tortilla puede abrirse al momento de freír.
- En una sartén con aceite caliente, coloca pocas quesadillas a la vez. Fríe durante unos minutos por cada lado hasta que se vean doradas.
Las quesadillas fritas se caracterizan por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, algo común en muchos antojitos mexicanos. Al retirarlas del aceite, coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
¿Cómo hacer quesadillas con masa?
- Coloca la masa de maíz en un recipiente y mezcla con la sal. Si se siente seca, añade un poco de agua hasta lograr una consistencia suave y fácil de manejar. La masa nixtamalizada es la base tradicional de las tortillas y permite obtener un sabor más auténtico.
- Divide la masa en 20 partes iguales y forma bolitas. Con ayuda de una prensa o aplastándolas con la mano entre plásticos, forma discos medianos.
- En el centro coloca el relleno y dobla la masa. Presiona los bordes con los dedos para sellarlos. Es importante asegurarse de que no queden espacios con aire para que no se rompan durante la fritura.
- Fríe en aceite caliente hasta que ambos lados estén dorados. Este proceso puede tardar algunos minutos más que con tortillas delgadas, debido al grosor de la masa.
- Retira las quesadillas del aceite y deja escurrir muy bien.
Tips para hacer quesadillas
- El aceite debe estar bien caliente antes de empezar a freír.
- Un relleno con demasiada humedad puede hacer que la tortilla absorba más grasa.
- No se deben freír demasiadas piezas al mismo tiempo.
- Colocar las quesadillas en papel absorbente ayuda a retirar grasa extra.
El control del aceite y del tiempo de fritura es importante para lograr una textura uniforme en este tipo de preparaciones. Una vez listas, las quesadillas de papa pueden servirse con:
- Salsa verde o roja
- Crema
- Queso fresco
- Lechuga picada
- Aguacate
Estos complementos aportan contraste de sabor y frescura frente a la fritura.
La receta de quesadillas de papa es económica, quedan muy crujientes y son una opción práctica y rendidora para alimentar a varias personas con ingredientes sencillos. Siguiendo estos pasos, es posible obtener un resultado dorado por fuera y suave por dentro, ideal para compartir en familia o servir como comida completa.