Cómo hacer fajitas de camarón para Cuaresma: receta paso a paso

Te presentamos cómo hacer fajitas de camarón para la Cuaresma, la receta paso a paso para quienes celebran esta época. Durante este periodo, en diversas tradiciones religiosas se evita el consumo de carnes rojas y, en su lugar, se opta por proteínas como el pescado y los mariscos.

La Cuaresma es una temporada en la que muchas personas buscan opciones de alimentación basadas en mariscos, ligeras pero llenas de sabor. Por ello, preparar platos creativos con camarón —un marisco nutritivo y versátil— es una excelente elección.

Dentro de la amplia gama de opciones culinarias inspiradas en la gastronomía mexicana, las fajitas de camarón destacan por su mezcla vibrante de sabores: camarones jugosos, pimientos crujientes y especias aromáticas.

Aunque tradicionalmente las fajitas se hacían con carne de res o pollo, adaptar la receta para que incluya camarón no solo respeta la tradición de la Cuaresma, sino que también aporta un toque fresco y ligero.

Además de ser rápidas de preparar, estas fajitas ofrecen beneficios nutricionales interesantes: el camarón es una fuente de proteína magra y micronutrientes como selenio, vitamina B12 y yodo, que complementan cualquier dieta equilibrada, de acuerdo con el Gobierno de México.

Fajitas de camarón para Cuaresma Canva

Fajitas de camarón para Cuaresma

Ingredientes:

1 kg de camarones grandes, pelados y desvenados

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla morada mediana, cortada en tiras

1 pimiento rojo, en tiras

1 pimiento verde, en tiras

1 pimiento amarillo, en tiras

3 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharadas de jugo de limón fresco

8 tortillas de maíz

Especias para fajitas:

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

1 cucharadita de comino molido

½ cucharadita de chile en polvo (ajusta al gusto)

1 cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

Opcionales para servir:

Cilantro fresco picado

Rodajas de limón

Guacamole o aguacate en rebanadas

Salsa mexicana o pico de gallo

Preparación:

Enjuaga los camarones bajo agua fría y sécalos con toallas de papel. En un tazón grande, mezcla los camarones con el jugo de limón y la mezcla de especias para fajitas. Revuelve bien para que el camarón quede completamente cubierto con el aliño. Deja marinar 10 a 15 minutos para intensificar el sabor. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en un sartén grande o sartén de hierro a fuego medio-alto. Añade la cebolla y los pimientos (rojo, verde y amarillo); cocina 4-5 minutos, moviendo con frecuencia hasta que las verduras estén tiernas pero aún crujientes. Empuja las verduras hacia los costados y agrega la segunda cucharada de aceite si es necesario. Incorpora los camarones marinados en una sola capa; cocina 2-4 minutos por cada lado hasta que estén rosados y opacos, sin exceso de cocción. Junta nuevamente las verduras con los camarones en la sartén, revuelve suavemente para que todos los ingredientes se mezclen y se calienten uniformemente. Calienta las tortillas, sirve una porción de camarones y verduras en cada tortilla; añade cilantro fresco y exprimido de limón al gusto. Acompaña las fajitas de camarón con guacamole, salsa o crema si lo deseas.

Fajitas de camarón para Cuaresma Canva

Puedes adaptar esta receta fácilmente:

Añade chiles serranos o jalapeños para un toque picante.

Acompáñalas con guacamole casero o una salsa de aguacate fresco.

Mezcla con arroz integral o quinoa para un bowl completo.

¿Con qué maridar las fajitas?

Agua fresca de limón o jamaica.

Ensalada de col o ensalada verde.

Arroz mexicano o frijoles refritos.

Salsa pico de gallo.

Fajitas de camarón para Cuaresma Canva

Consejos de cocción para camarones perfectos:

No cocines de más: los camarones se ponen gomosos si se sobrecocinan.

Añadir limón al final intensifica el sabor sin agregar grasa.

Ajusta sal y especias gradualmente para equilibrar sabores.

¿Por qué estas fajitas son ideales para la Cuaresma?

Las fajitas de camarón son una opción fantástica para este periodo de reflexión y abstinencia de carne porque el camarón es una proteína magra, ideal para dietas ligeras y nutritivas.

Se acompaña fácilmente con verduras frescas, cítricos y salsas que aumentan el sabor sin añadir exceso de grasa. La receta es rápida, lo que permite disfrutar de comida deliciosa sin pasar horas en la cocina, perfecto para días ocupados.

Preparar fajitas de camarón para Cuaresma es una forma deliciosa de combinar tradición, nutrición y creatividad culinaria.