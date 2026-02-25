Tradicionales charales con nopales y papas para Cuaresma, en salsa cascabel

La Cuaresma es la temporada en que más pescados y mariscos se consumen en muchas partes de México. Es aquí cuando desempolvamos las recetas tradicionales. Los charales son un ejemplo de que no todos los platos con pescado deben ser aesthetic, prepáralos con papas y nopales.

¿Sabías que los charales son nativos de México? Se trata de pequeños peces de agua dulce endémicos de lagos y lagunas de estados como Jalisco, Michoacán, Querétaro, México y Guanajuato.

Su consumo se remonta a la época prehispánica. Desde entonces, se secaban al sol para conservarlos más tiempo; actualmente, sigue siendo la forma más común de encontrarlos. Así es como podemos usarlos en tortitas, tamales, caldos, guisados o comerlos solo como snack.

Otra de las razones por las que son tan populares, es por su perfil nutricional. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, pese a su pequeño tamaño, son una fuente de muchos nutrientes, como potasio, sodio, hierro, magnesio, yodo, niacina y omega-3.

Sin embargo, son principalmente ricos en calcio, pues se consumen enteros, sin retirarles las espinas, por lo que aportan una cantidad superior a otros alimentos de este mineral, sin dejar de lado que también contienen proteína.

Durante la Cuaresma, muchas familias acostumbran preparar charales, como alternativa a la carne, pues son fáciles de encontrar, conservar y muy versátiles. Un guiso que no falla, son los charales con nopales y papas, pues son rendidores y llenadores, dales sabor con una salsa picosita.

Los charales se pueden comer en guisado o como botana Canva

¿Cómo hacer guisado de charales con nopales y papas?

Ingredientes:

250 gramos de charales secos

500 gramos de nopales picados

2 papas medianas, peladas y cortadas en cubos

2 dientes de diente de ajo

½ pieza de cebolla blanca, cortada en cuartos

3 papas medianas, cocidas y picadas en cubos

6 chiles cascabel sin rabo

4 jitomates

Aceite

Sal

Preparación:

Coloca los nopales en una olla y cúbrelos con agua. Agrega ½ cucharadita de sal, 1 diente de ajo y ¼ cuarto de cebolla blanca; mezcla y lleva al fuego. Cuando comience a hervir el agua, baja a fuego medio y cocina hasta que los nopales cambien de color y estén suaves. Apaga el fuego, cuela y reserva. Tip: enjuaga con agua fría para detener la cocción y retirar la baba que puedan tener. Para las papas, calienta agua en una olla y, cuando hierva, agrega las papas. Tapa y cocina a fuego medio-bajo por 10 minutos o hasta que las papas estén suaves. Cuela y pásalas por agua fría para detener la cocción. Para la salsa, cuece en suficiente agua los jitomates con los chiles, 1 diente de ajo y ¼ de cebolla hasta que estén suaves y la piel de los jitomates comience a desprenderse. Con cuidado, retira la piel de los jitomates (puedes dejarla para un resultado más casero) y licúalos con el resto de los ingredientes y una pizca de sal. Usa un poco del agua de la cocción para conseguir una salsa, cuidando que no quede muy líquida. Dependiendo del tamaño de los charales, retira la cabeza. Esto se recomienda más en los grandes que en los pequeños. En una cacerola o cazuela de barro, calienta 2 cucharadas de aceite y fríe los charales hasta que estén dorados. Revuelve constantemente para que no se quemen. Cuando los charales estén listos, incorpora la salsa de chile cascabel y mezcla. Deja hervir un par de minutos antes de agregar los nopales y las papas. Cocina durante 5 o 10 minutos a fuego medio-bajo para que los sabores se incorporen y la salsa espese. Apaga el fuego y sirve tus charales con nopales y papas, en salsa de cascabel, acompañados de arroz blanco o tostadas.

Los charales secos son la forma más común de consumir este pescado en México Canva

¿Por qué los charales amargan?

Una de las razones por las que muchas personas evitan los charales, es porque pueden tener un sabor amargo. Esto ocurre especialmente cuando usamos charales secos, pues este proceso concentra los sabores, intensificándolos.

Asimismo, recordemos que los charales se consumen completos, incluyendo cabezas, vísceras y huesos, además de tener yodo, un mineral que se caracteriza por tener un sabor metálico y ligeramente amargo, lo que aumenta esta sensación al comer charales.

Por otro lado, durante el almacenamiento, pueden quedar residuos que den un sabor poco agradable o terroso. De igual modo, cocinarlos en exceso o freírlos hasta quemarlos, hará que se liberen compuestos amargos que afecten el sabor final del platillo.

Para evitarlo, algunos expertos recomiendan remojar los charales en agua por 15 o 30 minutos antes de usarlos, esto reduce los sabores intensos y los hidrata. También puedes agregar al agua un chorrito de limón o vinagre. Eso sí, antes de agregarlos al guiso, debes escurrirlo.

Si vas a freírlos, puedes enjuagarlos bajo el chorro de agua, escurrirlos y dejarlos orear unos minutos antes de pasarlos al aceite, así evitarás que salte.

Finalmente, cuida solo dorarlos al momento de freírlos y no los dejes mucho tiempo en la salsa. Igualmente funciona combinarlos con ingredientes que equilibren los sabores, como nopales, papas, chile, tomate y hasta una pizca de azúcar.

Si buscas un plato fácil, nutritivo y económico para Cuaresma, prepara estos charales con nopales y papas en salsa de chile cascabel, son rendidores y muy ricos.