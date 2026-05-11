La gastronomía mexicana se distingue por su capacidad casi mágica de equilibrar sabores aparentemente opuestos. Es así que nace esta receta de pollo en salsa de mango y habanero, el sabor tropical mexicano en tu mesa.

La combinación de frutas dulces con el picor vibrante de los chiles no es solo una tendencia moderna, sino una herencia que data de épocas prehispánicas y se refinó durante la colonia.

El pollo en salsa de mango representa esta evolución, fusionando la jugosidad de la proteína con la frescura de la fruta de temporada y el carácter del chile habanero o chipotle, creando un perfil de sabor complejo que baila entre lo dulce, lo ácido y lo picante.

Para el paladar mexicano, el "picante" no es un extra, es el alma de la salsa. No se trata solo de ardor, sino de cómo el calor del chile realza el azúcar natural del mango, logrando que cada bocado sea una experiencia sensorial completa que invita a seguir comiendo.

Disfruta de este pollo en salsa de mango y habanero en tu mesa, un clásico contemporáneo en las cocinas de México.

Receta de pollo en salsa de mango y habanero Canva

Receta de pollo en salsa de mango y habanero

Ingredientes:

4 pechugas de pollo (o muslos deshuesados para más jugosidad)

Sal y pimienta negra al gusto

1 cucharadita de ajo en polvo

2 cucharadas de aceite de oliva o mantequilla

Para la salsa de mango:

2 mangos Ataulfo maduros (pulpa extraída)

1 a 2 chiles habaneros (tatemados para más sabor)

1/4 de cebolla blanca picada finamente

2 dientes de ajo picados

1/4 de taza de vinagre de manzana o jugo de limón

1 cucharada de miel de abeja (opcional, si el mango no es muy dulce)

1/2 taza de caldo de pollo (para ajustar consistencia)

Cilantro fresco picado para decorar

Preparación:

Salpimienta el pollo y espolvorea el ajo en polvo. En una sartén grande a fuego medio-alto, calienta el aceite y sella el pollo hasta que esté dorado por ambos lados (aprox. 6 minutos por lado). Retira y reserva. En la misma sartén, aprovecha los jugos del pollo y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Coloca la pulpa de mango, los chiles habaneros (sin semillas si quieres menos picante), el vinagre y el caldo de pollo en la licuadora. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla de mango sobre la sartén con la cebolla. Cocina a fuego bajo por 5 minutos. Prueba y ajusta de sal o dulce. Regresa las piezas de pollo a la sartén. Baña bien con la salsa y deja que se terminen de cocer a fuego lento por 5 a 8 minutos adicionales. Sirve el pollo en salsa de mango y habanero bien caliente, decorando con abundante cilantro fresco y rodajas de chile para los valientes.

Receta de pollo en salsa de mango y habanero Canva

¿Con qué maridar este plato?

Un platillo con tanta personalidad requiere acompañantes que no compitan con él. El arroz blanco con lima y cilantro es el estándar de oro, ya que el grano actúa como una esponja para la salsa excedente.

No obstante, una guarnición de verduras al vapor o una ensalada de jícama y pepino aporta la frescura necesaria para equilibrar el sabor del chile.

En cuanto a la bebida, una cerveza artesanal de estilo IPA funciona gracias a sus notas amargas y cítricas; si prefieres vino, un Riesling o un Sauvignon Blanc con buena acidez cortará la grasa natural del pollo y complementará el dulzor de la fruta.

Receta de pollo en salsa de mango y habanero Canva

¿Por qué el mango Ataulfo es el mejor?

El mango Ataulfo cuenta con Denominación de Origen en la región del Soconusco, Chiapas, de acuerdo con el Gobierno de México. A diferencia de otras variedades como el Tommy Atkins, el Ataulfo posee una pulpa mantecosa, casi sin fibras, y un contenido de azúcar muy elevado cuando alcanza su madurez óptima.

Científicamente, este mango destaca por su alta concentración de polifenoles y antioxidantes. Al cocinarlo, sus azúcares naturales se caramelizan ligeramente, lo que permite que la salsa adquiera un brillo natural sin necesidad de añadir espesantes artificiales.

Aprovecha la temporada y prepara este pollo en salsa de mango y habanero, con el sabor tropical de México para cualquier momento de la semana.