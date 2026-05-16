¿Más de 8 mil pesos por persona? Esto cuesta comer hoy en Quintonil y Pujol

La Ciudad de México se ha consolidado como una potencia culinaria global gracias a Pujol y Quintonil, los únicos restaurantes de la capital que cuentan con dos estrellas Michelin. Sin embargo, vivir esta experiencia culinaria exige una inversión considerable: el costo por comensal puede exceder los 8 mil pesos al sumar bebidas, maridaje y propinas.

¿Cuántas veces los restaurantes Quintonil y Pujol han ganado 2 estrellas Michelin?

Ambos restaurantes, ubicados en la exclusiva zona de Polanco, han logrado mantenerse como los únicos establecimientos de la capital mexicana con dos estrellas Michelin, reconocimiento que han conservado de manera consecutiva desde la llegada de la famosa guía al país en 2024.

Ambos restaurantes están ubicados en la exclusiva zona de Polanco. IG rest_quintonil

En aquella primera edición histórica de la Guía Michelin México, Quintonil y Pujol debutaron como los máximos referentes de la alta cocina nacional. Un año después, en 2025, reafirmaron su posición dentro del selecto grupo de restaurantes considerados de “cocina excelente por la que vale la pena desviarse”.

Ahora en 2026, además del prestigio Michelin, ambos restaurantes continúan apareciendo en las listas internacionales más importantes. Quintonil, alcanzó la tercera posición de The World’s 50 Best Restaurants, mientras que Pujol, proyecto encabezado por el chef Enrique Olvera, se mantiene como uno de los restaurantes mexicanos más reconocidos a nivel global.

¿Cuánto cuesta comer en Pujol?

En el caso de Pujol, el restaurante del chef Enrique Olvera ubicado en Polanco, la propuesta gira alrededor de la reinterpretación de sabores mexicanos desde una mirada contemporánea.

Fundado en el año 2000, el lugar ha construido una reputación internacional gracias a platillos emblemáticos como el famoso “mole madre”, una preparación que se mantiene viva y evoluciona constantemente.

Pujol ofrece experiencias degustación y omakase con cocina mexicana contemporánea. IG restaurantepujol

Actualmente, Pujol ofrece dos experiencias principales. La primera es su menú degustación titulado Comida de casa con amor: Guenda’ro risaca’a, desarrollado junto al chef oaxaqueño Luis Arellano.

El recorrido culinario incluye botanas de maíz, chileatole, tamales, pesca del día, mole madre y postres tradicionales reinterpretados. El costo de esta experiencia es de 3,750 pesos por persona.

La segunda opción es el exclusivo omakase, una experiencia inspirada en la cocina japonesa pero llevada al universo mexicano. Aquí aparecen platillos como flauta de aguacate con escamoles, tacos de kampachi enchilado, jaiba desnuda y memela de wagyu. El precio asciende a 4,500 pesos por persona, IVA incluido.

Conseguir reservación en estos restaurantes requiere anticipación por su alta demanda. IG restaurantepujol

Aunque las cifras ya son elevadas, el gasto puede incrementarse considerablemente al añadir bebidas, vinos o cócteles. Para muchos visitantes internacionales, la experiencia completa en Pujol puede superar fácilmente los 6 mil pesos por persona.

¿Cuánto cuesta comer en Quintonil?

A pocas calles de distancia se encuentra Quintonil, liderado por los chefs Jorge Vallejo y Alejandra Flores. El restaurante se ha convertido en uno de los favoritos de la crítica gastronómica mundial y actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de The World’s 50 Best Restaurants, su mejor posición histórica hasta ahora.

Comer en Quintonil puede costar más de 14 mil pesos por persona. IG rest_quintonil

Quintonil apuesta por ingredientes mexicanos de temporada y un menú que cambia constantemente según la disponibilidad de productos frescos. Entre sus platillos más destacados actualmente se encuentran tostadas de mejillones con mole de mar, escamoles capeados, kampachi en aguachile veracruzano y pato rostizado con mole manchamanteles de coco.

La experiencia principal llamada Nuestro México tiene un precio de 6,090 pesos por persona. Sin embargo, el verdadero salto llega al añadir alguno de sus maridajes. El restaurante ofrece varias opciones: vinos mexicanos por 3,140 pesos, maridaje clásico por 3,380 pesos o la experiencia premium Terroir & Rarezas, cuyo costo alcanza los 8,450 pesos adicionales.

Eso significa que una cena completa en Quintonil puede superar fácilmente los 14 mil pesos por persona si se elige la experiencia más exclusiva.

Quintonil ocupa actualmente el puesto número 3 en The World’s 50 Best Restaurants. IG rest_quintonil

¿Se puede reservar en los restaurantes con estrellas Michelin en CDMX?

A pesar de los precios, conseguir una reservación en cualquiera de estos restaurantes sigue siendo complicado. Ambos funcionan bajo reserva anticipada y suelen tener alta demanda tanto de turistas internacionales como de comensales locales que buscan vivir una experiencia gastronómica de nivel mundial sin salir de la CDMX.

Sus cocinas han logrado transformar ingredientes tradicionales como maíz, chile, frijoles o cacao en propuestas sofisticadas capaces de competir con los mejores restaurantes del mundo.