Prepara unas chuletas de cerdo agridulces con piña, la mejor fusión asiática y tropical

Si eres amante de los platillos agridulces, necesitas preparar estas chuletas de cerdo con piña. Esta sencilla receta combina los sabores asiáticos con un toque tropical. Prepáralas en casa y sorpréndete con su sabor.

La razón del éxito de la comida agridulce viene de que logra balancear a la perfección lo dulce con lo ácido. Aunque ha cobrado popularidad en los últimos años, su origen es remoto y pertenece a una tradición culinaria milenaria, especialmente en Asia.

Según investigadores, esta mezcla tiene sus raíces en la cocina china, donde desde hace siglos se han usado mezclas de vinagre y azúcar para acompañar carnes y pescados. Con el tiempo se popularizó en Europa y América, adaptándose a ingredientes locales.

Un ejemplo son las chuletas de cerdo agridulces que vienen de la tradición cantonesa de cocinar cortes de cerdo en salsa agridulce, pero también se asocian a Hawái, por ser un importante productor de piña.

El cerdo agridulce es una comida tradicional de la cocina oriental Canva

¿Cómo hacer chuletas con piña agridulces?

Ingredientes:

6 chuletas de cerdo naturales no muy delgadas

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta molida

5 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de mantequilla sin sal

Para la salsa de piña:

¼ cebolla blanca finamente picada

2 dientes de ajo finamente picados

½ taza de caldo de pollo

¼ taza de jugo de piña

2 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de mostaza Dijon

1 cucharadita de vinagre

½ piña picada en cubos medianos

1 manojo de perejil picado

Preparación:

Seca las chuletas de cerdo con papel absorbente y salpimiéntalas por ambos lados. Licúa la mitad de la piña junto con el caldo de pollo, jugo de piña, azúcar, mostaza, vinagre y la mitad del perejil hasta obtener una salsa tersa. En una sartén amplia, calienta la mantequilla y el aceite. Sella las chuletas, friéndolas tres minutos por lado o hasta que tengan una capa dorada. Retíralas del fuego y colócalas en un plato cubiertas con papel aluminio. En la grasa donde se cocinaron las chuletas, sofríe la cebolla y el ajo, hasta que la cebolla esté transparente. En caso de no quedar grasa, agrega un poco de aceite. Vierte la salsa de piña sobre la cebolla y cocina a fuego medio por 5 minutos, moviendo constantemente. Incorpora el resto de la piña e introduce las chuletas. Cocina por 10 minutos y apaga el fuego. Sirve tus chuletas de cerdo agridulces con piña, acompañadas de arroz blanco, puré de papa o tu guarnición favorita

Los platillos con piña se han nombrado hawaianos por la gran producción de piña en esta isla Canva

¿Por qué se les llama “hawaianos” a los platillos con piña?

En los menús de restaurantes y recetas en internet, es muy común encontrar platillos que llevan piña con el adjetivo “hawaiano”. Esto no necesariamente tiene que ver con que sea algo típico de esta isla, sino que responde a una asociación cultural.

Históricamente, Hawái ha sido un gran productor de piña, destacando la Dole Plantation en Oahu. Por esa razón, la piña se ha asociado íntimamente con este estado estadounidense.

Las recetas con piña etiquetadas como “hawaianas”, comenzaron a popularizarse en el siglo XX, especialmente en Estados Unidos. El ejemplo más claro es la pizza hawaiana, que los italianos rechazan en absoluto.

Pero más allá de dónde nace la idea de usar piña en las recetas, amamos cómo su acidez equilibra los sabores. Si tú también amas las recetas agridulces, prepara estas chuletas de cerdo con piña.