Aprende cómo hacer huevos ahogados en salsa roja, la receta tradicional de la cocina mexicana que te hará despertar de buenas; un clásico que ha alimentado a generaciones y que demuestra que con pocos ingredientes de la alacena se puede crear una obra de arte culinaria.

Dentro del vasto repertorio de la cocina matutina mexicana, existen platos que destacan por su sencillez y su capacidad para abrazar el alma desde el primer bocado. Uno de ellos es algo tan básico como los huevos https://www.excelsior.com.mx/recetas/como-hacer-huevos-tirados-estilo-veracruzano-alma-desayuno-jarocho; la clave está en su método de preparación.

La magia de los huevos ahogados radica en la técnica de cocción y en la armonía de sus componentes. A diferencia de los huevos estrellados o revueltos, aquí los huevos se cocinan directamente dentro de una salsa de jitomate caliente y sazonada, absorbiendo todos los aromas del caldo mientras la clara se solidifica y la yema permanece tierna y cremosa.

Preparar unos huevos ahogados perfectos es también un viaje de regreso a las cocinas de las abuelas, donde el olor a jitomate asado, cebolla y cilantro inundaba el hogar a tempranas horas. ¡Sigue el paso a paso!

Receta de huevos ahogados en salsa roja Canva

Receta de huevos ahogados en salsa roja

Ingredientes:

4 huevos frescos (de preferencia a temperatura ambiente)

4 jitomates guajes o saladet, maduros

1/2 cebolla blanca

1 diente de ajo grande

1 o 2 chiles serranos o jalapeños

1 taza de caldo de pollo (o agua en su defecto)

1 manojo pequeño de cilantro fresco, lavado y desinfectado

1 cucharada de aceite vegetal o manteca de cerdo para freír la salsa

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Complementos opcionales: Frijoles refritos, nopales cocidos en tiras, queso fresco desmoronado y tortillas de maíz calientes

Preparación:

En una olla pequeña con agua hirviendo, coloca los jitomates enteros y los chiles serranos. Cocina a fuego medio durante unos 8 a 10 minutos, o hasta que la piel de los jitomates comience a abrirse y estén suaves. Retira del fuego y permite que se enfríen ligeramente. Transfiere los jitomates y chiles cocidos a la licuadora. Añade la media cebolla, el diente de ajo y media taza del agua de la cocción (o media taza del caldo de pollo); licúa a alta velocidad hasta obtener una salsa completamente tersa y homogénea. Calienta la cucharada de aceite o manteca de cerdo en una sartén amplia y profunda a fuego medio. Vierte la salsa licuada con cuidado, ya que puede salpicar. Agrega el resto del caldo de pollo y sazona con sal al gusto. Introduce las ramitas de cilantro entero para que infundan su aroma. Deja que la salsa suelte el hervor, luego reduce el fuego a bajo, tapa la sartén y cocina por 5 a 7 minutos hasta que el color de la salsa se intensifique y se espese ligeramente. Con la salsa hirviendo a fuego muy bajo y suave, rompe un huevo en una taza pequeña primero. Con cuidado, desliza el huevo en una sección de la sartén. Repite el proceso con los tres huevos restantes, asegurándote de dejar espacio entre cada uno para que no se peguen. No muevas ni agites la sartén en este punto. Espolvorea una pizca de sal y pimienta sobre cada yema. Tapa la sartén inmediatamente. Deja cocinar a fuego bajo durante 5 a 8 minutos. Si te gustan las yemas líquidas, retíralos a los 5 minutos; si prefieres la yema bien cocida, déjalos un par de minutos más. Sirve los huevos ahogados con una cuchara grande, asegurándote de llevar un huevo y abundante salsa en cada plato.

Receta de huevos ahogados en salsa roja Canva

¿Cómo llegar al escalfado perfecto?

El error más común al hacer huevos ahogados es permitir que la salsa hierva a borbotones violentos; pero el movimiento brusco del líquido rompe la clara del huevo, dispersándola por la sartén y creando un aspecto turbio en lugar de porciones individuales limpias.

Para evitar esto, los cocineros recomiendan la técnica del "simmering" o hervor suave, donde la temperatura del líquido se mantiene justo por debajo del punto de ebullición (alrededor de 85 °C a 90 °C).

Al tapar la sartén, se genera un ambiente de vapor atrapado que cocina la parte superior de la clara de manera uniforme sin necesidad de voltear el huevo, asegurando que la yema quede perfectamente protegida por un velo blanco y mantenga su textura sedosa y líquida en el interior.

Receta de huevos ahogados en salsa roja Canva

¿Con qué maridar los huevos ahogados?

Los huevos ahogados exigen complementos que respeten su naturaleza caldosa y resalten sus sabores. El acompañamiento por excelencia son los frijoles refritos, ya sean negros o bayos, cuya textura pastosa y sabor terroso equilibran la acidez del jitomate.

Las tortillas de maíz no pueden faltar; deben servirse recién salidas del comal para poder hacer el tradicional "barquito" o cuchara de tortilla con la cual se recoge la yema y la salsa.

En cuanto a las bebidas, un café de olla endulzado con piloncillo y aromatizado con canela es el compañero ideal, ya que sus notas dulces y especiadas contrastan a la perfección con el picante del chile serrano.

Si se prefiere una opción fría, un agua fresca de horchata bien fría o un jugo de naranja natural recién exprimido cortan de manera refrescante la intensidad de la grasa y el condimento de la salsa.

Ya que aprendiste a hacer huevos ahogados en salsa roja, podrás adaptarlos tanto a un desayuno apresurado de lunes como a un almuerzo relajado de domingo en familia.