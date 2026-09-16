Receta del pastel de tamal: el recalentado perfecto de las fiestas patrias

Las fiestas por el Día de la Independencia llenan las mesas de platillos tradicionales que casi siempre sobran para la mañana siguiente. Transformar estos alimentos fríos en un espectacular pastel azteca de tamal soluciona el clásico recalentado familiar del 16 de septiembre. Esta ingeniosa preparación otorga una segunda vida a la comida de la noche del Grito y evita que la masa termine reseca en el refrigerador.

La receta funciona a la perfección para rescatar entre 8 y 12 tamales de cualquier sabor, ya sean verdes, rojos, de mole o de elote. La abundante mezcla de salsas, cremas espesas y quesos fundidos garantiza una textura increíblemente suave y un sabor espectacular en cada porción servida a los comensales.

Pastel de tamal preparado en refractario. Foto: ChatGPT

Los expertos en gastronomía recomiendan esta alternativa culinaria para alimentar a muchas personas de forma rápida, económica y muy rendidora. El platillo fusiona la esencia de las fiestas patrias con la practicidad de las comidas caseras diseñadas para curar la resaca.

Los ingredientes exactos para el pastel azteca

Los cocineros requieren elementos básicos que normalmente quedan de la cena patria para armar este suculento banquete. Reúne los siguientes ingredientes sobre la barra de tu cocina antes de encender la estufa o calentar el horno:

El pastel de tamal es una gran opción para la familia mexicana. Foto: ChatGPT

8 a 12 tamales fríos (extraídos directamente de la tartera o del refrigerador).

(extraídos directamente de la tartera o del refrigerador). 4 tazas de salsa verde o roja (utiliza las sobras de la celebración o licúa una mezcla rápida con jitomates o tomates).

(utiliza las sobras de la celebración o licúa una mezcla rápida con jitomates o tomates). 500 mililitros de crema ácida o media crema comercial.

o media crema comercial. 400 gramos de queso para gratinar (Oaxaca, manchego, chihuahua o gouda rallado).

(Oaxaca, manchego, chihuahua o gouda rallado). 1 taza de granos de elote (en lata o cocidos previamente, opcional).

(en lata o cocidos previamente, opcional). 1 taza de rajas de chile poblano cocidas (elemento ideal para intensificar el toque mexicano).

cocidas (elemento ideal para intensificar el toque mexicano). Un trozo de mantequilla para engrasar el molde de cocción.

El proceso de preparación paso a paso

La elaboración del platillo toma pocos minutos y descarta el uso de técnicas complejas de alta gastronomía. Ejecuta con atención este procedimiento detallado para llevar a tu mesa un recalentado patrio jugoso y memorable:

Pastel de tamal ya servido. Foto: ChatGPT

Prepara los tamales: Retira todas las hojas de maíz o plátano. Rebana la masa a lo largo en láminas gruesas similares a la lasaña, o desmorónala por completo con las manos para formar bases niveladas. Engrasa el molde: Unta las paredes y el fondo de un refractario amplio con mantequilla. Coloca un par de cucharadas de salsa en la base para evitar que los alimentos se peguen durante la cocción. Arma la primera capa: Acomoda una cantidad generosa de masa en el recipiente y presiona firmemente la superficie para compactar la estructura. Agrega los líquidos: Baña la base de forma abundante con salsa para hidratar la comida. Añade un chorro de crema, una porción de rajas, los granos de elote y esparce el queso rallado. Repite el proceso: Coloca otra capa de tamal y cubre nuevamente con líquidos, vegetales y lácteos. Corona la superficie superior con grandes cantidades de queso para lograr un gratinado dorado y vistoso. Hornea: Tapa el refractario con papel aluminio ligeramente engrasado por debajo. Cocina a 180 °C (350 °F) durante 20 a 25 minutos. Retira la cubierta de aluminio en los últimos 5 minutos para tostar la corteza.

Quienes carecen de horno convencional logran el mismo resultado al cocinar el platillo dentro de un sartén hondo a fuego mínimo y tapado. Permite que el pastel de tamal repose 10 minutos fuera del calor antes de rebanarlo para garantizar cortes firmes. Sirve las porciones humeantes acompañadas de frijoles refritos para cerrar con broche de oro este puente festivo.