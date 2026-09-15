Historia del caldo tlalpeño, un clásico para curar la resaca

En México, hay un clásico para curar la resaca: el caldo tlalpeño. Conoce la historia de este elixir revitalizante, una joya de la cocina tradicional que combina la nobleza de la carne de ave con el golpe del chile chipotle, el frescor del aguacate y la textura del queso fundido.

El caldo tlalpeño es una combinación de verduras y proteína que se convirtió en la piedra angular de la cocina matutina mexicana. Se trata de una creación de los antiguos pueblos periféricos de la Ciudad de México que dictaban el ritmo del apetito popular.

Adentrarse en la historia de esta receta es como destapar una olla a presión repleta de anécdotas: desde la figura del presidente Antonio López de Santa Anna hasta cocineras anónimas que improvisaban con lo que tenían a la mano en las terminales de transporte. Acompaña esta travesía gastronómica para desentrañar el verdadero origen de este manjar, comprender la química detrás de su poder curativo y aprender por qué sigue siendo el rey indiscutible de las mañanas de domingo.

Caldo tlalpeño Canva

El origen del caldo tlalpeño

La versión más difundida del origen del caldo tlalpeño la atribuye al pueblo de Tlalpan en la Ciudad de México, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse. Fue durante el siglo XIX, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna, asistió a las célebres ferias de San Agustín.

Tras una larga jornada de excesos y parrandas que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el mandatario despertó con un severo malestar físico. Desesperado por un alimento que le devolviera el aliento, solicitó a la cocinera del lugar un platillo caliente y picante.

La patrona de la cocina, al no contar con un menú elaborado a esa hora, improvisó un caldo de pollo concentrado al que añadió verduras de la estación, una cucharada de chile chipotle adobado, cubos de queso fresco y aguacate.

Al quedar fascinado con la preparación, Santa Anna preguntó el nombre de aquella maravilla, a lo que la creadora respondió con simpleza: "Es un caldo tlalpeño, señor".

Sin embargo, también existe otra teoría, cuando en la estación final del tranvía de Tlalpan, diversas puesteras y caldereras instalaban sus puestos de comida para alimentar a los viajeros, trabajadores y conductores que realizaban el trayecto.

Estas cocineras servían un caldo de pollo sazonado con chile chipotle para combatir el frío de la zona boscosa del sur de la ciudad. Los pasajeros habituales comenzaron a referirse al consomé como "el caldo de Tlalpan".

Caldo tlalpeño Canva

¿Cómo viene el caldo tlalpeño?

La receta tradicional del caldo tlalpeño incluye una sopa preparada con pollo cocido en agua, con ajo y cebolla, sazonado con jitomate picado o molido y chile chipotle entero o molido.

El corazón del platillo radica en un fondo de ave concentrado. Se utilizan piezas de pollo entero (especialmente pechuga, huacal y rabadilla) para aportar tanto carne magra como colágeno e intensidad al consomé.

El agua de cocción se aromatiza desde el primer momento con cebolla blanca, dientes de ajo enteros, ramas de cilantro fresco y una hoja de laurel. Incluye verduras con textura firme, como garbanzos, zanahorias, ejotes, calabacita Italiana o criolla.

El alma del caldo tlalpeño proviene del chile chipotle. En las versiones más tradicionales se utiliza chile chipotle meco o seco, rehidratado e incorporado entero al caldo para que suelte su sabor sin saturar de picor el líquido.

En las adaptaciones familiares más extendidas, se emplean chiles chipotles en adobo, agregando tanto el fruto entero como una porción de su salsa para intensificar las notas ahumadas y ligeramente ácidas.

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¿Por qué el caldo tlalpeño ayuda a “curar la cruda”?

Un caldo tlalpeño bien concentrado aporta una dosis inmediata de agua y sodio, fundamentales para reponer el volumen plasmático y revertir la deshidratación celular. Además, contiene aminoácidos como la cisteína, que ayuda a metabolizar los subproductos tóxicos del alcohol en el hígado.

Por otro lado, la capsaicina presente en el chile desencadena la liberación de endorfinas en el cerebro, generando una sensación instantánea de bienestar. Asimismo, estimula la sudoración, ayudando a termorregular el cuerpo y a percibir un alivio térmico tras el sopor estrófico del malestar.

Las verduras aportan carbohidratos de absorción lenta que estabilizan los niveles de azúcar en sangre sin provocar picos bruscos de insulina, reponiendo el glucógeno hepático agotado.

Mientras que el aguacate y el quedo aportan grasas saludables y proteínas que recubren la mucosa estomacal, saciando el apetito sin generar pesadez excesiva.

La historia del caldo tlalpeño tiene un principio de nostalgia y sabor que funciona como el antídoto perfecto contra los estragos de la resaca.