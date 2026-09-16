Irán Castillo presume su herencia militar en el desfile por la Independencia de México

La actriz y cantante mexicana Irán Castillo reveló este miércoles su profunda conexión con las Fuerzas Armadas del país. La intérprete utilizó sus redes sociales para conmemorar el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026. Su publicación destapó un linaje familiar lleno de historia y honor dentro de la milicia nacional.

Durante las celebraciones por el aniversario 216 de la Independencia de México, la artista rindió un tributo público. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó fotografías y mensajes dedicados a sus antepasados. Las imágenes incluyeron retratos antiguos y vistosos uniformes de gala pertenecientes a sus parientes directos.

Irán Castillo acudiendo al desfile militar. Foto de IG: Irán Castillo

El mensaje emocionó a miles de internautas en cuestión de minutos. La protagonista de telenovelas detalló el grado castrense de tres integrantes fundamentales de su árbol genealógico. Los usuarios de la plataforma digital aplaudieron la publicación y reconocieron el valor patriótico de sus familiares en esta fecha conmemorativa.

Un linaje dedicado al servicio de México

La dedicatoria de la cantante inició con una mención directa a su progenitor, el Capitán Castillo. La estrella colocó a su padre en el primer nivel de este homenaje virtual de gala nacional. El texto reflejó la férrea disciplina y los valores institucionales que el oficial transmitió al núcleo de su hogar.

Inmediatamente después, la actriz recordó la memoria de su abuelo paterno, Carlos Castillo. Este segundo eslabón mantuvo viva la vocación de servicio a la patria dentro de la dinastía. Ambos hombres forjaron una tradición inquebrantable de lealtad absoluta a las dependencias de seguridad y defensa del territorio mexicano.

El Capitán Castillo, padre de la actriz Irán Castillo. Foto de IG: Irán Castillo

"Honrando el día hoy a mi padre El Capitán Castillo primero, luego a mi abuelo Carlos Castillo y mi Bisabuelo el Comodoro Castillo Bretón", escribió la artista en su perfil. La estrella de la televisión acompañó estas líneas con fotos y videos para sumarse a la conversación digital de las fiestas patrias.

"Mi corazón se llena de admiración y amor por ustedes. Gracias Familia. Los amo", finalizó la estrella en su emotiva publicación. Las fotografías del carrusel documentan visualmente la evolución de la indumentaria oficial militar a través de las distintas épocas.

El fundador de la Aviación Naval

El homenaje familiar de la intérprete alcanzó una dimensión de relevancia histórica al mencionar a su bisabuelo. El Comodoro Carlos Castillo Bretón Barrero ocupa un lugar fundamental en los registros oficiales de la milicia de nuestro país. La Secretaría de Marina (SEMAR) reconoce a este ilustre marino como el precursor y padre absoluto de la Aviación Naval en México.

Los documentos históricos detallan las hazañas heroicas de este personaje durante los conflictos de principios del siglo pasado. Castillo Bretón defendió con fiereza la soberanía nacional como joven cadete durante la ocupación estadunidense de Veracruz en 1914. Su valor en combate le valió el reconocimiento de sus superiores en una época de extrema turbulencia armada para el país.

El Comodoro Carlos Castillo Bretón Barrero, bisauelo de Irán Castillo. Foto de IG: Irán Castillo

Años más tarde, el destacado militar enfocó todos sus esfuerzos en la modernización de las fuerzas castrenses. El comodoro sentó las bases operativas e institucionales de las primeras escuelas de pilotos en territorio nacional. Su visión estratégica dotó a las fuerzas armadas de nuevas capacidades operativas de vigilancia y defensa desde el espacio aéreo.

Los fanáticos de la actriz abarrotaron la caja de comentarios con múltiples muestras de respeto hacia este legado. Los internautas agradecieron que la figura pública expusiera pasajes tan ilustrativos de sus raíces personales. La publicación de la artista conectó su historia privada con el espíritu de identidad nacional propio de la temporada.