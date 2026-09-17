9 formas de beber vino, más allá del brindis y comidas elegantes

Aunque en países europeos el vino es una bebida muy común, en México tiene la fama de ser exclusivo de ocasiones especiales, incluso algo elitista. Sin embargo, existen muchas formas de beber vino y momentos para disfrutarlo, libre de prejuicios.

El vino es una de las bebidas más antiguas del mundo; se cree que tiene una antigüedad de más de 7 mil u 8 mil años. Sin embargo, en los últimos años se ha enfrentado a una caída en el consumo.

De acuerdo a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en 2015 se consumió un promedio de 2.7 por ciento menos de esta bebida que en 2024, acumulando una caída del volumen mundial del 14 por ciento desde 2018.

Diferentes factores han influido, desde los económicos hasta cambios en el consumo de bebidas alcohólicas. En respuesta, la industria del vino se ha reinventado.

Para adentrarnos en el tema, platicamos con Jonathan Campos, director de marketing de IDI Distribuciones, quien trabaja con la marca Riunite, famosa por su vino lambrusco italiano, sobre cómo ha cambiado la forma de beber vino entre las generaciones.

Campos explica que cada generación tiene una forma distinta de ver al vino y un gasto diferente en torno a este. Mientras la generación X (1965-1980) lo consume de una forma más habitual, los millennial (1981-1996) cuestionan más lo que beben, mientras en la generación Z (1997-2012) ha reducido su consumo de alcohol.

Esto ha significado retos para marcas como Riunite. Por un lado, han tenido que demostrar que, pese a ser dulce y frizante, sí es un vino verdadero y de calidad. Por el otro, han tenido que adaptarse a nuevas formas de consumo.

Beber vino no debe ser algo elegante o elitista Canva

El vino no es solo para ocasiones especiales

Cuando hablamos del origen del vino, solemos asociarlo a banquetes, celebraciones y rituales religiosos. Sin embargo, también se solía beber en el día a día mezclado con agua para hacerla potable, lo cual demuestra que el vino va bien en cualquier momento.

De acuerdo a Jonathan Campos, el vino puede ser parte de un brunch, pero también de una reunión casual con amigos o una bebida para disfrutar mientras vemos una película o leemos un libro.

En ese sentido destaca que, vinos como el lambrusco de Riunite, permiten beberse frescos y beberse sin necesidad de ser experto en vinos, pues no tiene notas amargas o complejas.

De igual modo, aunque suele pensarse que el vino va solo con comidas muy elaboradas o gourmet, en realidad combina con prácticamente todo tipo. Solo hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones.

Por ejemplo, los vinos ligeros van mejor con platos ligeros, mientras aquellos pesados o con mayor presencia de grasa combinan con vinos robustos, especialmente tintos con mucho cuerpo.

Sin embargo, en el caso de las frituras o comidas cremosas, puedes usar un vino blanco u otro con buena acidez para limpiar y equilibrar el paladar.

Pero además de expandir las ocasiones, actualmente se ha diversificado la forma de beber vino. Ya no solo hablamos del vino puro, sino de cocteles, bebidas calientes, incluso postres y recetas.

Bebidas con vino para cambiar la forma de beberlo

Sangría: esta receta nacida en España y Portugal, mezcla vino tinto con jugo de limón o naranja, un toque de azúcar, agua mineral y trozos de fruta.

Clericot: es la versión más conocida en Latinoamérica, se trata de vino tinto o blanco mezclado con refresco de limón y combinado con una gran variedad de fruta picada, como manzana, frutos rojos, durazno, uvas, incluso sandía y melón.

Spritzer: el vino blanco o rosado se mezcla con agua mineral y hielo para una bebida ligera y refrescante.

Kalimotxo: esta preparación popular en España, combina vino tinto con refresco de cola y hielo.

Vino caliente: muy popular en los países europeos durante el invierno, se prepara calentando vino con especias como canela y clavo, además de cítricos.

Cocteles con vino espumoso: el vino espumoso puede mezclarse con jugos, frutas, licores o ingredientes aromáticos para crear distintas bebidas.

Mimosa: el clásico del brunch se prepara mezclando vino espumoso con jugo de naranja.

Bellini: este coctel italiano es similar a la mimosa, pero mezcla puré o néctar de durazno con vino espumoso.

Granizado de vino: el vino puede mezclarse con fruta y congelarse para obtener una bebida tipo granizado, ideal para temporadas de calor.

El granizado es una forma diferente de beber vino en días calurosos Chat GPT

Receta de granizado de vino blanco y frutos rojos

Ingredientes:

2 tazas de vino blanco seco

½ taza de agua

¼ de taza de azúcar

1 taza de fresas o mezcla de frutos rojos

1 limón, el jugo

Preparación:

Mezcla el agua con el azúcar en una cacerola pequeña y lleva a fuego medio. Revuelve constantemente hasta que el azúcar se disuelva; no es necesario que el agua hierva, únicamente debe calentarse para derretir el azúcar. Apaga el fuego y deja enfriar el líquido. Licúa los frutos rojos con el jarabe, para formar un puré. Puedes dejar pequeños trozos para darle textura. Mezcla el puré de frutos rojos con el vino blanco y el jugo de limón. Vierte la mezcla en un recipiente amplio y poco profundo. Congela por 3 o 4 horas, raspando cada 45 minutos para romper los cristales de cristal y tener una consistencia similar a un raspado. Sirve el granizado en copas y decora con frutos rojos frescos y unas hojas de menta.

Deja atrás la idea de que el vino es solo para ocasiones especiales o eventos fifi, disfrútalo cuando se te antoje. Con estas 9 formas de beber vino, ya no habrá pretextos.