¡A brindar como se debe! Prepara las mejores mezcalitas de tamarindo para tu noche mexicana

¡A brindar como se debe! Alrededor de una mesa repleta de pozole, tostadas, chiles en nogada y antojitos de todo tipo, prepara las mejores mezcalitas de tamarindo para tu noche mexicana, ¡sigue la receta!

El 15 de septiembre se reúne la alegría, la música de mariachi y el orgullo por las tradiciones. En medio de este ambiente festivo, el brindis ocupa un lugar de honor, pues representa la unión y el entusiasmo compartidos al gritar ¡Viva México!

Para elevar esa experiencia sensorial, nada supera a una bebida que capture la esencia de nuestra tierra: una vibrante y equilibrada mezcalita de tamarindo.

El mezcal ha pasado de ser un destilado de producción artesanal en comunidades rurales a convertirse en la insignia por excelencia de la coctelería mexicana contemporánea. Su perfil ahumado y lleno de matices botánicos lo transforma en el lienzo perfecto para experimentar con frutas locales.

Entre todas las combinaciones posibles, el tamarindo destaca como el acompañante estelar; su acidez y su dulzura natural se entrelazan con las notas terrosas del agave, creando un trago refrescante, festivo y profundamente arraigado en la memoria del paladar mexicano.

Preparar mezcalitas de tamarindo caseras para la gran fiesta patria no tiene por qué ser una tarea complicada ni reservada únicamente a mixólogos profesionales. Con los ingredientes adecuados, puedes ofrecer a tus invitados un cóctel memorable.

Receta de mezcalitas de tamarindo Canva

Receta de mezcalitas de tamarindo

Ingredientes:

2 onzas de mezcal joven o blanco

1.5 onzas de concentrado o pulpa natural de tamarindo

1 onza de jugo de limón verde recién exprimido

0.75 onzas de jarabe natural o miel de agave

Hielo

Para el escarchado y adorno:

2 cucharadas de chile en polvo con sal

1 cucharada de salsa de tamarindo densa o chamoy

1 pizca de sal de gusano o sal de mar fina (opcional).

Rodajas de limón o varitas de tamarindo natural

Preparación:

Coloca un poco de chamoy o concentración de tamarindo en un plato plano. En otro plato, distribuye el chile en polvo mezclado con una pizca de sal de gusano. Pasa el borde exterior del vaso por el chamoy y luego pásalo suavemente por la mezcla de chile, asegurando una cobertura uniforme. Llena el vaso escarchado con cubos de hielo frescos y reserva. En la coctelera vacía, vierte las 2 onzas de mezcal, la pulpa de tamarindo, el jugo de limón recién exprimido y el jarabe natural. Llena el shaker hasta tres cuartas partes con hielo firme. Cierra la tapa firmemente y agita con energía durante unos 12 a 15 segundos. Vierte la mezcla filtrada sobre el vaso escarchado con hielo fresco. Si prefieres una consistencia tipo frappé, puedes licuar todos los ingredientes junto con un vaso de hielo. Decora con una rodaja de limón verde en el borde o una varita de tamarindo seco dentro del vaso. ¡Sirve inmediatamente la mezcalita para brindar!

Receta de mezcalitas de tamarindo Canva

¿Cuál es el mezcal ideal?

Para mezcalitas de fruta, la recomendación experta es utilizar un mezcal joven o blanco de agave Espadín. Los mezcales jóvenes no han pasado por barrica de madera, por lo que conservan intacta la fuerza pura del agave y las notas ahumadas limpias.

Los mezcales reposados o añejos, al contener matices de vainilla y madera aportados por la barrica, suelen competir desfavorablemente con la acidez ácida del tamarindo.

Receta de mezcalitas de tamarindo Canva

¿Con qué acompañar las mezcalitas de tamarindo?

Antojitos fritos (tostadas, pambazos y sopes)

Pozole rojo o verde

Cochinita pibil

Tacos al pastor

Buñuelos de viento bañados en piloncillo

Tamales dulces

La noche mexicana es una de las celebraciones más esperadas del año, prepárate para el brindis con las mejores mezcalitas de tamarindo.