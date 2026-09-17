¡Llegó una de las mejores temporadas del año! Sigue la receta y prepara un auténtico pay de manzana norteamericano, la receta más otoñal y una de las favoritas de la cocina de Estados Unidos.

Pocas preparaciones capturan la esencia de la temporada como el icónico “American Apple Pie”, un postre que evoca reuniones familiares y tardes frescas. Así como aquellas preparaciones con frutas frescas son esenciales para verano, en otoño lo que se busca es transformar la cocina mediante aromas reconfortantes de canela, clavo y manzanas recién horneadas.

El secreto de este postre reside en el equilibrio perfecto entre una masa de hojaldre o crust mantecosa, dorada y crujiente, junto con un relleno suave donde la fruta conserva su textura firme sin volverse pastosa.

Aunque las técnicas de tartas llegaron a América mediante colonos europeos, la versión norteamericana evolucionó hasta convertirse en un símbolo gastronómico propio.

Prepara el clásico pay de manzana norteamericano en casa; no necesitas de complejidades, solo prestar atención a los ingredientes, la temperatura y el horneado.

Receta de pay de manzana norteamericano Canva

Receta de pay de manzana norteamericano

Ingredientes:

Para la masa:

345 g de harina de trigo de todo uso

250 g de mantequilla sin sal, cortada en cubos pequeños y muy fría

7 g de azúcar estándar

3 g de sal fina

110 ml de agua helada (con cubos de hielo)

Para el relleno:

1.2 kg de manzanas frescas

150 g de azúcar mascabado o moreno

50 g de azúcar blanco estándar

2 cucharadas de fécula de maíz o harina de trigo

1.5 cucharaditas de canela molida

1/4 cucharadita de nuez moscada recién rallada

1/8 cucharadita de clavo de olor molido

1 cucharada de jugo de limón fresco

30 g de mantequilla fría cortada en cubos finos

Para el barnizado:

1 huevo grande batido

1 cucharada de leche o agua

2 cucharadas de azúcar mascabado o grueso para espolvorear

Preparación:

Mezcla la harina, el azúcar y la sal en un tazón grande. Agrega la mantequilla fría y trabaja rápidamente con un cortador de masa o con la punta de los dedos hasta obtener una textura de migas gruesas del tamaño de chícharos. Incorpora el agua helada poco a poco, mezclando con un tenedor hasta que la masa empiece a unirse. Divide la masa en dos porciones iguales, forma dos discos planos, envuélvelos en plástico adherente y refrigera durante al menos 1 hora. Pela, descorazona y corta las manzanas en rebanadas finas; en un recipiente amplio, mezcla las manzanas con el jugo de limón, los azúcares, la fécula de maíz y las especias. Deja reposar 15 minutos para que liberen sus jugos naturales. En una superficie enharinada, estira uno de los discos de masa hasta obtener un círculo de unos 30 cm de diámetro. Transfiere la masa a un molde para pay de 23 cm de diámetro y presiona suavemente las paredes. Vierte la mezcla de manzana sobre la base, formando una ligera cúpula al centro. Distribuye los 30 g de mantequilla en cubitos sobre la fruta. Estira el segundo disco de masa. Puedes colocar la cubierta completa haciendo pequeños cortes para el vapor, o cortar tiras de 2 cm para entrelazar un diseño de rejilla ( lattice); pizca los bordes de la masa inferior y superior para sellar bien. Barniza la superficie con el huevo batido con leche y espolvorea el azúcar grueso. Hornea a 220 °C durante 15 minutos; luego, reduce la temperatura a 175 °C y hornea entre 40 y 50 minutos adicionales hasta que el relleno burbujee intensamente y la superficie luzca un dorado profundo. Deja enfriar el pay de manzana sobre una rejilla durante un mínimo de 3 horas antes de cortar para permitir que los jugos espesen adecuadamente.

Receta de pay de manzana norteamericano Canva

¿Cuáles son las mejores manzanas para el pay?

Granny Smith : aporta una acidez brillante y una estructura celular firme rica en pectina, la cual evita que la fruta se deshaga o se convierta en puré durante la cocción prolongada.

: aporta una acidez brillante y una estructura celular firme rica en pectina, la cual evita que la fruta se deshaga o se convierta en puré durante la cocción prolongada. Honeycrisp o Braeburn: aportan dulzor natural, notas aromáticas complejas y un jugo abundante que se combina con el azúcar del relleno.

Receta de pay de manzana norteamericano Canva

¿Con qué acompañar el pay de manzana?

En la tradición culinaria de Estados Unidos, el pay de manzana se sirve templado y casi siempre acompañado con una bola de helado de vainilla sobre la rebanada tibia.

En regiones como Nueva Inglaterra y el Medio Oeste, es igualmente común acompañarlo con una rebanada de queso cheddar madurado.

La incorporación de especias, la selección de variedades de manzana y el perfeccionamiento de la corteza trenzada moldearon la receta de pay de manzana norteamericano que hoy conocemos mundialmente.