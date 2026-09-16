Cómo recalentar los pambazos: 3 métodos para evitar que se ablanden

¿Te sobraron pambazos? Aprende cómo recalentarlos paso a paso en sartén, horno y freidora de aire para mantener su pan crujiente, relleno jugoso y evitar que se ablande; es el conocimiento gastronómico que cualquier mexicano necesita.

Cuando la noche mexicana termina, las charolas quedan con sobrantes y nos enfrentamos a un dilema culinario: ¿qué hacemos con los pambazos del día después? Guardar este manjar en el refrigerador suele convertirlos en una esponja húmeda, fría y triste que parece haber perdido toda su dignidad.

La combinación de pan suave bañado en salsa de chile guajillo, doradito por fuera, y relleno de papa con chorizo, crema, queso fresco y lechuga es deliciosa, pero la estructura no ayuda a su conservación… o, al menos, es lo que muchos piensan.

Afortunadamente, el conocimiento de recalentar los pambazos ha sido transmitido de generación en generación, por lo que solo necesitas descubrir los trucos que transformarán tus sobras en una auténtica obra maestra crujiente.

Cómo recalentar los pambazos Canva

¿Cómo deben guardarse los pambazos para el día siguiente?

Si sabes que te sobrarán pambazos durante la preparación, guarda el pan adobado por un lado y el relleno por otro. Ármalos y pásalos por el comal justo antes de comer.

Pero si los pambazos ya están armados, colócalos dentro de un contenedor hermético sobre una cama de papel absorbente de cocina. El papel atrapará la humedad sobrante durante la noche, evitando que la base del pan se vuelva una pasta deshecha.

Cómo recalentar los pambazos

En sartén o comal:

Saca el pambazo del refrigerador al menos 15 minutos antes de recalentarlo para que pierda el frío extremo del centro. Calienta un comal o sartén a fuego medio-bajo. Añade una capa mínima de manteca de cerdo o aceite vegetal (apenas unas gotas distribuidas con una brocha). Coloca el pambazo sobre el comal. Cocínalo durante 3 a 4 minutos por lado a fuego bajo, presionando ligeramente con una espátula flexible para asegurar un contacto uniforme. Si el pambazo está muy grueso y el centro sigue frío, tapa la sartén durante 2 minutos para que el vapor atrapado caliente las papas con chorizo sin ablandar la corteza superior.

Cómo recalentar los pambazos Canva

En freidora de aire:

Precalienta la freidora de aire a 170 °C. Coloca un pedazo de papel encerado o pergamino en la base de la canastilla (para evitar que la salsa gotee y se queme en el fondo). Introduce el pambazo y programa de 5 a 7 minutos. A la mitad del tiempo, dale la vuelta con cuidado utilizando unas pinzas de silicona para dorar la cara inferior.

En horno:

Precalienta el horno a 180 °C. Envuelve la base del pambazo holgadamente en papel aluminio, dejando la parte superior expuesta para que se dore mientras el interior se calienta sin resecarse. Hornea durante 10 a 12 minutos. En los últimos 2 minutos, retira el papel aluminio por completo para lograr un tostado uniforme.

Cómo recalentar los pambazos Canva

¿Se pueden recalentar los pambazos en el microondas?

La recomendación es que no, pues el microondas calienta excitando las moléculas de agua. Esto provoca que el líquido dentro de la salsa y la papa se evapore rápidamente, dejando el pan húmedo de inmediato y extremadamente duro y gomoso en cuanto se enfría.

¿Puedo recalentar el pambazo con los ingredientes frescos adentro?

Intentar recalentar un pambazo que ya contiene lechuga, crema y queso frío resultará en una lechuga marchita y tibia con una crema cortada. La solución es retirar con cuidado los ingredientes frescos antes de aplicar calor y agregarlos nuevamente al final.

Aprender a recalentar los pambazos es básico para que sigas disfrutando de comida deliciosa al día siguiente, sin perder el sabor ni lo crujiente que los caracteriza.