Esponjosos hot cakes pumpkin spice, el desayuno de la temporada

En cuanto llega septiembre el otoño se hace presente no solo en los centros comerciales, también en las cafeterías donde el pumpkin spice se apodera de bebidas y postres. Lleva el sabor a casa con estos hot cakes esponjosos.

Contrario a lo que pudiera creerse, el pumpkin spice en sí mismo no lleva calabaza, aunque sí se usa en preparaciones con calabaza. Se trata de una mezcla de especias cálidas, que varía según la receta, pero suele integrar canela, jengibre, nuez moscada y pimienta.

Aunque su popularidad mundial llegó en los años 2000 con la llegada del pumpkin spice latte, está presente en la repostería estadounidense desde finales del siglo XVIII para preparar pasteles y pudines de calabaza durante el otoño.

En la década de 1930, esta mezcla llegó a los supermercados y posteriormente a la famosa bebida que mezcla el sabor del pay de calabaza con el café. Hoy encontramos todo tipo de preparaciones con esta mezcla de especias, incluyendo unos esponjosos hot cakes pumpkin spice.

El pumpkin spice latte popularizó esta mezcla de especias que nació en el siglo XVIII Canva

¿Cómo hacer hot cakes pumpkin spice?

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de canela molida

¼ de cucharadita de jengibre molido

¼ de cucharadita de nuez moscada

1 pizca de sal

½ taza de puré de calabaza

¾ de taza de leche

1 huevo

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 cucharadita de extracto de vainilla

En un recipiente amplio mezcla la harina con el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato, la canela, el jengibre, la nuez moscada y la sal. La clave para que los hot cakes queden deliciosos es integrar bien las especias con la harina. En un recipiente aparte, bate el huevo con la leche. Cuando estén mezclados, añade el puré de calabaza, la mantequilla y la vainilla; revuelve para combinar. Tip: si usas puré de calabaza casero, pásalo por un colador para escurrir el exceso de líquido o aguadará la masa. Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y mezcla suavemente con un batidor de globo para obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Evita batir demasiado o de forma intensa o los hot cakes no quedarán esponjosos. Cubre la mezcla con un trapo de cocina limpia y deja reposar 5 minutos para que la harina se hidrate correctamente. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y agrega un poco de mantequilla para engrasarla. Vierte un poco de la mezcla de hot cakes pumpkin spice (alrededor de ¼ de taza) y cocina hasta que aparezcan pequeñas burbujas en la superficie y los bordes estén firmes. Voltea el hot cake con cuidado y cocina por uno o dos minutos más para que esté bien cocido y ligeramente dorado. Continúa hasta terminar con toda la masa.

Sirve los hot cakes pumpkin spice acompañados de miel maple, miel de abeja o crema batida. También puedes espolvorear un poco de canela en polvo y nuez picada. Con esta receta, los desayunos de otoño serán una verdadera delicia.