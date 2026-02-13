Prepara un flan de queso crema, con todo el sabor de Puerto Rico

Si amas el flan, prueba esta versión extra cremosa con queso crema. Aunque se prepara en muchos países, incluyendo México, es uno de los postres más tradicionales de Puerto Rico. Para seguir con la fiebre de Bad Bunny, aprende a prepararlo.

Al igual que ocurre con otros flanes, el de queso lleva como base huevos y leche, pero a esta se suma el queso crema, que ayuda a lograr una textura más densa y sedosa, algo así como un cheesecake más ligero, que se complementa muy bien con el caramelo.

Aunque no es exclusivo de este país, el flan de queso se ha convertido en un símbolo de Puerto Rico, un postre de casa que aparece en reuniones familiares, celebraciones y temporadas festivas, junto a otros clásicos como tembleque o arroz con dulce.

De hecho, algunas guías gastronómicas lo enlistan como uno de los postres tradicionales de la isla. Esto contiene ingredientes asociados con el caribe, como coco, mango o maracuyá, responde a la historia de este país.

Al igual que, prácticamente toda Latinoamérica, Puerto Rico es un cruce de influencias. Por lo tanto, su cocina tradicional es una mezcla de herencias taínas, españolas y africanas. En ese sentido, el flan es un postre europeo que muchos países en América adoptamos.

Este se mezcló con el queso crema, un ingrediente muy arraigado en la cocina estadounidense, creando un postre cremoso y delicioso.

La comida de Puerto Rico es una mezcla de culturas y sabores Canva

¿Cómo hacer flan de queso crema?

Ingredientes:

225 gramos de queso crema, a temperatura ambiente

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada (aprox. 354 ml)

5 huevos grandes

1 cucharada de extracto de vainilla

1 taza de azúcar (para el caramelo)

¼ taza de agua (para el caramelo)

Preparación:

En una cacerola, pon el azúcar y el agua. Mezcla y lleva a fuego medio-alto. Cuando comience a hervir, gira la cacerola suavemente para que se derrita parejo y tome un color ámbar oscuro. Es importante no mover con cuchara u otro utensilio, pues podría cristalizarse. Apaga el fuego y vierte el caramelo en una flanera o molde tipo rosca apto para el horno, de unos 20 centímetros de alto. Mueve el molde para que toda la base quede cubierta con el caramelo. Licúa el queso crema con la leche evaporada y la leche condensada, hasta que tengas una mezcla homogénea. Incorpora los huevos y la vainilla, y mezcla ligeramente para incorporar, cuidando que no se forme espuma. Vierte la mezcla sobre el molde con el caramelo y coloca este dentro de una charola para horno profunda. Cubre el molde del flan con aluminio y vierte en la charola agua caliente hasta cubrir la mitad de la altura del molde. Es muy importante que no le entre agua al flan. Mete al horno precalentado a 170 °C durante 60 minutos o hasta que notes que las orillas se ven cuajadas y al mover el molde, el centro tiembla ligeramente, sin estar líquido. Retira del horno y saca el molde del agua. Espera a que se enfríe a temperatura ambiente y refrigera por 6 horas o toda la noche para que esté más firme. Desmolda el flan de queso sobre un plato extendido con un borde ligeramente alto para atrapar el caramelo.

Para que sea más fácil desmoldarlo, pasa un cuchillo delgado por la orilla y calienta ligeramente la base del molde con agua tibia unos segundos. Coloca un plato encima del molde y voltéalo.

El dulce de coco es otro postre clásico puertorriqueño Canva

Postres típicos de Puerto Rico

Tembleque. Es un postre cremoso a base de leche de coco, azúcar y fécula de maíz, aromatizado con canela. Su nombre viene de su textura “temblorosa” y es muy popular en Navidad.

a base de leche de coco, azúcar y fécula de maíz, aromatizado con canela. Su nombre viene de su textura “temblorosa” y es muy popular en Navidad. Arroz con dulce. Similar al arroz con leche que comemos en México, pero con más especias. El arroz se cuece en leche de coco con azúcar, jengibre, canela y clavos de olor.

Dulce de coco. Se elabora con coco rallado fresco, azúcar y especias. En algunas versiones se cocina hasta que carameliza ligeramente, logrando una textura más firme, como las cocadas.

Flan. El flan tradicional de huevo con caramelo es muy popular en Puerto Rico, pero la versión con queso crema es especialmente apreciada por su textura más densa y cremosa.

de huevo con caramelo es muy popular en Puerto Rico, pero la versión con queso crema es especialmente apreciada por su textura más densa y cremosa. Quesitos. Estos pastelitos son muy comunes en el desayuno y están presentes en casi cualquier panadería. Se preparan con hojaldre relleno de queso crema endulzado; a veces se bañan con almíbar.

Piña colada. Aunque la ubicamos más como un coctel, en esta isla también se ofrece como postre congelado o en forma de crema dulce.

Dulce de batata. Parecido al camote de carrito en México, se prepara con camote cocido, azúcar y especias, solo que se sirve con queso blanco en lugar de leche condensada.

Natilla. Un postre clásico, similar al flan, pero más suave. Se prepara con leche, azúcar, yemas de huevo y especias como canela.

Besitos de coco. Son pequeñas bolitas horneadas hechas con coco rallado, azúcar y claras de huevo. Crujientes por fuera y suaves por dentro.

Panetela. Parecido al sponge cake, este bizcocho esponjoso es la base de muchos pasteles en la isla, por lo que está presente en celebraciones y cumpleaños.

Majarete. Con una textura que recuerda al pudín, este postre cremoso se hace con maíz tierno molido, leche de coco, azúcar y especias.

Transpórtate a Puerto Rico y disfruta todo el sabor de la isla caribeña con este flan de queso crema. El postre perfecto para cualquier sobremesa.