Te contamos cómo lavar y pelar alcachofas para prepararlas antes de cocinar, perfectas para guisos, ensaladas, cremas o incluso para disfrutarlas solas con un dip; las alcachofas tienen un sabor delicado con matices ligeramente dulces cuando están bien preparadas.

Las alcachofas son unas de las verduras más singulares que existen: parecen pequeñas coronas verdes sacadas de un cuento, pero detrás de su apariencia exótica se esconde un mundo de sabor y tradición culinaria.

Pero antes de llegar a ese plato perfecto, hay un paso fundamental que muchos cocineros caseros enfrentan con cierto recelo: cómo lavar y pelar alcachofas. Esta verdura mediterránea, con su estructura apretada y sus hojas recias, puede parecer intimidante a primera vista, pero con unos cuantos trucos el proceso se vuelve no solo fácil, sino hasta satisfactorio.

Para muchos, el mayor desafío al cocinar alcachofas no es la receta en sí, sino la preparación previa: limpiarlas, pelarlas y evitar que se vuelvan marrones por oxidación. Este fenómeno natural ocurre cuando el tejido vegetal entra en contacto con el aire, lo que acelera ciertas reacciones químicas enzimáticas que oscurecen la superficie del alimento.

Por eso, incluso antes de pensar en una receta, dominar esta técnica hará que cocinar alcachofas sea una experiencia mucho más gratificante.

Aprende cómo elegir alcachofas frescas en el mercado y luego cómo prepararlas para que estén listas para cualquier receta.

Cómo lavar y pelar alcachofas Canva

¿Cómo elegir alcachofas frescas?

Hojas bien cerradas y compactas: evita alcachofas con hojas abiertas, secas o con puntos marrones, pues suelen ser viejas o fibrosas.

Peso: una alcachofa fresca se siente pesada respecto a su tamaño, lo que indica que está bien hidratada.

Color: un verde intenso y uniforme es señal de frescura.

Aunque su exterior pueda parecer duro o intimidante, su corazón —la parte interior más tierna— ofrece una textura suave y un sabor que muchos chefs describen como ligeramente dulce con toques herbales.

Cómo lavar y pelar alcachofas Canva

Cómo lavar alcachofas correctamente

Quita las hojas externas más visibles. Colócalas en un recipiente con agua fría para eliminar mejor la tierra, puedes frotarlas suavemente mientras están en el agua. Desinfecta con un chorrito de limón o incluso un poco de harina al agua para ayudar a levantar impurezas y también evitar que la alcachofa se oxide rápidamente.

Guía para pelar alcachofas

Cortar 2–3 cm del tallo, dejando una base firme si vas a cocinar la alcachofa entera. Corta la punta superior (aproximadamente 1–2 cm) para eliminar las puntas más duras de las hojas. Toma cada alcachofa por el tallo y tira hacia abajo de las hojas externas hasta que llegues a las hojas más claras y tiernas. Como regla general, mientras más hojas exteriores retires, más fácil será llegar al corazón, que es la parte más apreciada en la cocina. Usa un pelador de verduras o un cuchillo pequeño y retira la capa más exterior hasta exponer la parte interna, más suave. Si vas tras recetas que requieren el corazón de la alcachofa, como guisos o rellenos, debes eliminar la parte central fibrosa después de cortar la alcachofa por la mitad. Verás una zona con filamentos suaves que no se comen: ese es el choke. Con una cuchara o cuchillo pequeño, raspa hacia fuera estas fibras hasta que solo quede el corazón limpio. No desperdicies las partes externas que ya retiraste, aunque no se coman directamente, las hojas exteriores pueden hervirse con otras verduras para hacer un caldo lleno de sabor, perfecto para sopas o risottos.

Cómo lavar y pelar alcachofas Canva

¿Cómo evitar que se oxiden las alcachofas?

Una vez peladas, las alcachofas pueden volverse marrones si se exponen al aire debido a la oxidación enzimática. El truco más clásico es sumergirlas inmediatamente en agua con un poco de jugo de limón después de pelarlas. El ácido del limón actúa como antioxidante natural y mantiene el color vibrante verde de la alcachofa.

Ideas de corte según receta

Mitades o cuartos: ideales para asados o salteados.

Rebanadas finas: perfectas para salteados, pizzas o pastas.

Corazones enteros: excelente para rellenos o ensaladas delicadas.

Aunque al principio pueda parecer intimidante, lavar y pelar alcachofas es una habilidad culinaria que vale la pena dominar. No solo te permitirá usar una verdura deliciosa y versátil en más recetas, sino que también te dará confianza para experimentar con platos mediterráneos y más allá.