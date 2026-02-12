¿Dónde comprar pasteles para bebés en CDMX? Lo que sí y no deben llevar

En México no concebimos las celebraciones sin pastel, al menos que sea el primer año de los bebés. Lo ideal es que los niños pequeños no consuman alimentos procesados ni azúcar añadida. Para evitarlo, descubre dónde comprar pasteles para bebés en Ciudad de México.

Instituciones de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), recomiendan que los menores de dos años no consuman azúcares añadidos. La razón es el efecto que tiene esta en la salud a mediano y largo plazo.

La azúcar añadida se encuentra en una gran variedad de alimentos, por eso se recomienda que la alimentación de los pequeños sea lo más natural posible. Esto incluye, evitar los pasteles tradicionales, por su alto contenido de azúcar refinada, grasas y colorantes.

A estos ingredientes se suman otros que no se consideran seguros en menores de un año, como la miel, claras de huevo crudas y algunos frutos secos.

Pero ojo, eso no significa que no podamos festejar a los pequeños con un pastel adecuado para ellos. Por suerte, ya existen pasteles para bebés. Te decimos dónde puedes conseguirlos en CDMX.

Encuentra un pastel para el primer año de tu bebé, sin riesgos Canva

Agugu Tartas

Este negocio se especializa en repostería saludable, principalmente pensada para niños pequeños, pues ofrece productos sin azúcar, aptos para personas alérgicas a la proteína de la leche de vaca e incluso opciones veganas.

En el caso de los pasteles para bebé, se endulzan con dátiles o fruta madura, además de que no contienen lácteos, huevo, colorantes, conservadores ni saborizantes artificiales, por lo que son perfectos para menores de 2 años e incluso adultos.

Eso sí, trabajan bajo pedido, por lo que debes solicitar tu pastel con un mínimo de dos días de anticipación. Para hacerlo, ve a su Instagram y sigue el procedimiento indicado.

La Otilia

Esta pastelería ha sido reconocida por su compromiso por ofrecer productos cien por ciento libres de gluten, azúcares refinados y aditivos artificiales, por lo que son seguros para celiacos, personas con diabetes y diferentes alergias.

Aunque no están clasificados como una pastelería para bebés, sus productos con ingredientes naturales son una buena alternativa a los pasteles tradicionales. Solo recuerda que, aunque no contengan azúcares refinados, es mejor pedir especificaciones de los ingredientes.

Para comprar un pastel, puedes hacer tu pedido en línea a través de su página web.

Peace of Cake

Aunque no es un lugar especializado en pasteles para bebé, puedes encontrar opciones menos procesadas, pues se trata de una pastelería vegana. Esto hace que sus productos estén libres de huevo y leche, en caso de APLV.

Sin embargo, no especifican que no tengan azúcar. Asimismo, tienen la opción de pasteles con harina de trigo o una mezcla sin gluten. Si deseas un pastel para tu bebé, lo mejor será preguntar por todos los ingredientes y pedir la menor cantidad de azúcar posible.

Asimismo, evita betunes pesados o colorantes. Para hacer tu pedido, visita su página web. Tienen opción de recoger en su dark kitchen, ubicada en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, además de entregar a domicilio.

¿Cómo elegir el mejor pastel para tu bebé?

Al momento de comprar un pastel para tu bebé, lo mejor es hacerlo en lugares especializados o donde te aseguren que no usarán azúcares refinados y, en general, añadidos, además de ingredientes que tu hijo pueda comer.

En ese sentido, también debes considerar la edad de tu bebé. Si bien, a partir de los 6 meses inicia la alimentación complementaria, no es lo mismo lo que come un bebé a un niño más grande.

Aunque varía en cada persona, en general, a partir de los 6 meses los bebés pueden consumir frutas naturales, las cuales pueden servir para dar dulzor al pastel. También verduras que, al cocerse, ayudan a dar humedad a las preparaciones.

Para la harina, es mejor elegir ingredientes hechos con avena o harina integral, siempre que no exista un problema con el gluten. Para la cobertura, una alternativa es el yogur natural sin azúcar y, en lugar de mantequilla, que lleve una pequeña cantidad de aceite de oliva.

En cuanto al huevo, dependerá de tu pequeño. Aunque muchos expertos aseguran que se puede incluir bien cocido a partir de los 6 meses, cada caso es distinto.

Por lo tanto, también debes tener en cuenta si tiene alguna alergia antes de mandar a hacer un pastel. Aunque sea un lugar específico de pasteles para bebé, debes descartar que incluyan ingredientes que podrían enfermarlo.

Finalmente, la textura debe ser suave y húmeda, para que el pequeño pueda deshacerlo con la lengua. De lo contrario, podría aumentar el riesgo de asfixia.

Si estás por celebrar el primer año de tu pequeño, ahora sabes dónde comprar un pastel para bebé. Otra opción es hacerlo en casa para cuidar todos los ingredientes, en cualquier caso, recuerda cuidar las porciones y siempre vigilarlo mientras coma.