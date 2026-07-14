Prepara un tradicional entomatado de res, con la sazón de las abuelas

La gran variedad de platillos con salsa verde que existen en la gastronomía mexicana son la prueba del papel que tiene el tomate en nuestra cultura. Inspírate en la cocina tradicional y prepara esta sencilla receta de entomatado de res.

Conocido también como tomatillo, el tomate verde se distingue del rojo por tener un sabor más ácido, fresco y ligeramente herbal. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es originario de Mesoamérica y ha sido cultivado desde la época prehispánica.

De ahí que lo encontremos en las salsas para antojitos, enchiladas, chilaquiles y una gran variedad de guisos, donde destaca el entomatado. A diferencia de otros, aquí el tomate no se licúa para hacer una salsa, sino que se sofríe en trozos.

El resultado es un plato con una carne suave y todo el sabor de este ingrediente mexicano, que se combina con el chipotle para un toque ligeramente picante. Sigue esta receta y prepara el mejor entomatado de res.

El tomate verde tiene un papel clave en la gastronomía mexicana Canva

¿Cómo hacer entomatado de res?

Ingredientes:

1 kilo de chambarete de res en trozos medianos

1 kilo de tomate verde, picado en cubos pequeños

4 dientes de ajo fileteados + 1 entero

1 cebolla blanca, fileteada + ¼ en trozo

4 chiles chipotle en adobo, picados

Aceite

Sal y pimienta

Preparación:

Coloca la carne en una olla amplia junto con el cuarto de cebolla y un diente de ajo. Cubre todo con agua y lleva al fuego. Cuando comience a hervir, reduce a fuego medio, tapa y cocina por 1 hora y media o hasta que la carne esté suave. Agrega sal y deja cocinar por 5 minutos; apaga el fuego y reserva. En una cacerola, calienta 2 cucharadas de aceite y sofríe el resto de la cebolla y el ajo picado, hasta que la cebolla esté transparente y el ajo suelte su aroma. Es importante que no se quemen para que no amarguen el guisado. Agrega el tomate picado y cocina a fuego medio por 10 minutos, moviendo constantemente, hasta que el tomate comience a suavizarse y soltar líquido. Incorpora los chiles chipotle, la carne de res cocida y 1 taza de caldo de res. Cocina por 20 minutos a fuego medio para que los sabores se integren y la salsa espese. Rectifica la sazón, agrega sal si es necesario y apaga el fuego. Sirve tu entomatado de res acompañado de arroz o frijoles cocidos, además de tortillas calientes, para un plato completo y económico.

Tip: si notas que la salsa queda muy ácida, añade una pizca de azúcar o bicarbonato para equilibrar lo sabores.

Para reducir el tiempo de cocción de la carne, usa la olla exprés. Agrega también cebolla y ajo, además de agua, cuidando no sobrepasar el nivel máximo de la olla. Una vez que comience a silbar, toma el tiempo.

El chambarete necesita entre 35 y 45 minutos para estar suave, a menos que tenga mucho hueso, en ese caso necesitarás un poco más de tiempo. Espera a que la presión de la olla se libere antes de abrirla.

Una vez que la carne esté lista, sigue el mismo procedimiento para preparar el entomatado de res. Este platillo es delicioso y tiene todo el sabor de la cocina tradicional mexicana.