Refrescante agua de sandía con limón y menta para el verano
Aprende a preparar agua de sandía con limón y menta con una receta fácil para el verano. Ingredientes, preparación y los beneficios de esta fruta refrescante.
Cuando las temperaturas aumentan, no hay nada mejor que disfrutar de una bebida natural y refrescante. Una excelente opción para acompañar la comida o hidratarte durante el día es el agua de sandía con limón y menta, una combinación llena de sabor y perfecta para el verano.
Además de ser fácil de preparar, esta bebida aprovecha las propiedades de la sandía, una fruta rica en agua, vitaminas y minerales. Aquí te compartimos la receta.
Agua de sandía con limón y menta
Ingredientes
- 1 kilo de sandía.
- Jugo de 3 a 4 limones.
- 15 hojas de menta fresca.
- Azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia (opcional).
- 1 taza de agua.
- Hielos al gusto.
Preparación
- Lava la sandía y córtala en cubos.
- Colócala en la licuadora junto con una taza de agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
- Vierte la preparación en una jarra.
- Agrega el jugo de limón, las hojas de menta previamente lavadas y los hielos.
- Si lo deseas, incorpora un poco de azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia y mezcla muy bien.
- Sirve bien fría.
Como toque final, puedes decorar el vaso con chile piquín en el borde y una rodaja de limón para darle un sabor aún más especial.
Beneficios de la sandía
La sandía es una de las frutas favoritas del verano por su alto contenido de agua y su sabor dulce. Además de refrescar, aporta nutrientes importantes para el organismo.
De acuerdo con National Geographic, algunos estudios destacan que la sandía puede ofrecer beneficios como:
- Favorecer la salud del corazón.
- Ayudar a aliviar el dolor muscular después de la actividad física.
- Aportar vitaminas y minerales esenciales.
- Ser baja en calorías, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada.
- Contribuir a la hidratación gracias a su alto contenido de agua.
Si buscas una bebida natural para refrescarte durante los días más calurosos, el agua de sandía con limón y menta es una opción deliciosa, fácil de preparar e ideal para compartir con toda la familia.