Refrescante agua de sandía con limón y menta para el verano

Cuando las temperaturas aumentan, no hay nada mejor que disfrutar de una bebida natural y refrescante. Una excelente opción para acompañar la comida o hidratarte durante el día es el agua de sandía con limón y menta, una combinación llena de sabor y perfecta para el verano.

Además de ser fácil de preparar, esta bebida aprovecha las propiedades de la sandía, una fruta rica en agua, vitaminas y minerales. Aquí te compartimos la receta.

Agua de sandía con limón y menta

Ingredientes

1 kilo de sandía.

1 kilo de sandía. Jugo de 3 a 4 limones.

15 hojas de menta fresca.

Azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia (opcional).

1 taza de agua.

Hielos al gusto.

Agua de sandía con limón y menta: receta fácil y refrescante Foto: Canva

Preparación

Lava la sandía y córtala en cubos. Colócala en la licuadora junto con una taza de agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la preparación en una jarra. Agrega el jugo de limón, las hojas de menta previamente lavadas y los hielos. Si lo deseas, incorpora un poco de azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia y mezcla muy bien. Sirve bien fría.

Agua de sandía con limón y menta: receta fácil y refrescante Foto: Canva

Como toque final, puedes decorar el vaso con chile piquín en el borde y una rodaja de limón para darle un sabor aún más especial.

Beneficios de la sandía

La sandía es una de las frutas favoritas del verano por su alto contenido de agua y su sabor dulce. Además de refrescar, aporta nutrientes importantes para el organismo.

De acuerdo con National Geographic, algunos estudios destacan que la sandía puede ofrecer beneficios como:

Favorecer la salud del corazón.

Favorecer la salud del corazón. Ayudar a aliviar el dolor muscular después de la actividad física.

Aportar vitaminas y minerales esenciales.

Ser baja en calorías, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada.

Contribuir a la hidratación gracias a su alto contenido de agua.

Agua de sandía con limón y menta: receta fácil y refrescante Foto: Canva

Si buscas una bebida natural para refrescarte durante los días más calurosos, el agua de sandía con limón y menta es una opción deliciosa, fácil de preparar e ideal para compartir con toda la familia.