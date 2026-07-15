Deliciosa hamburguesa de pollo crispy, mejor que en la comida rápida

Las hamburguesas no deben ser forzosamente de carne. Aunque esta es la receta original, existen otras versiones que han surgido, posicionándose entre las favoritas. Uno de los ejemplos es la hamburguesa de pollo crispy; prepárala como en los restaurantes.

Desde su nacimiento, a finales del siglo XIX, la hamburguesa ha evolucionado de formas casi inimaginables. Hoy encontramos versiones gourmet, con queso azul, foie gras y hasta trufa, pero también alternativas como las de pollo, pavo y hasta versiones vegetarianas.

Una de las más populares es la de pollo crispy, pues combina un exterior crujiente con un interior suave y jugoso. Según registros, su origen está ligado a la evolución de la cocina estadounidense durante el siglo XX.

El aumento del consumo de pollo a partir de los años 50, popularizó las técnicas de fritura y empanizado. Así fue como nació el sándwich de pollo frito, que más tarde se convertiría en la hamburguesa de pollo que hoy conocemos y que aquí te enseñamos a preparar.

¿Cómo hacer hamburguesas de pollo crujiente?

Ingredientes:

4 filetes de pechuga de pollo, sin aplanar

1 taza de leche entera

1 cucharada de jugo de limón recién exprimido o vinagre blanco

2 tazas de harina de trigo

½ taza de fécula de maíz

1 huevo

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal, suficiente para freír

4 bollos para hamburguesa

Aderezos, al gusto

Hojas de lechuga y jitomate rebanado, al gusto

Preparación:

En un recipiente hondo, mezcla la leche con el jugo de limón o vinagre y mezcla. Deja reposar por 15 minutos, al pasar el tiempo, debe espesarse y parecer como leche cortada. Salpimienta las pechugas de pollo e introdúcelas en el suero de leche, previamente mezclado para integrarlo. Cubre con plástico de cocina y deja reposar 1 hora en el refrigerador. En un plato hondo, coloca una taza de harina. El resto, mézclala en otro plato junto con la fécula de maíz y las especias. En un tazón, bate el huevo para integrarlo. Saca un filete de pollo del suero del líquido, escurriendo el exceso. Pásalo por la harina simple, después por el huevo y, finalmente, por la harina con especias. En una cacerola profunda, calienta suficiente aceite para una fritura profunda. Mantenlo a temperatura media para lograr una cocción homogénea y un dorado perfecto. El aceite debe alcanzar los 180 °C, prueba introduciendo la punta de un palillo de madera, deben formarse burbujas alrededor. Fríe el pollo de 6 a 8 minutos por lado, hasta que se vea dorado por fuera. Verifica que esté bien cocido por dentro para reducir riesgos de alguna infección. Escurre el exceso de aceite sobre papel de cocina absorbente mientras tuestas el interior de los bollos de hamburguesa. Puedes usar un poco de mantequilla o mayonesa en la superficie para que se doren mejor. Arma tu hamburguesa con pollo crispy, colocando una hoja de lechuga, seguida de una rebanada de jitomate, el pollo y los aderezos que desees.

El pollo frito va muy bien acompañado de ensalada de col. Simplemente, mezcla 2 tazas de col rallada con ½ taza de zanahoria rallada y ¼ taza de cebolla finamente picada.

Adereza con una mezcla de ¼ taza de mayonesa, 2 cucharadas de crema agria, 1 cucharadita de vinagre blanco, ½ cucharadita de mostaza, ½ cucharadita de azúcar, sal y pimienta. Revuelve primero estos ingredientes para tener una salsa homogénea.

Deja reposar 30 minutos en el refrigerador antes de servir, ya sea como guarnición o dentro de tu hamburguesa de pollo crispy. Con esta receta, te olvidarás de las visitas frecuentes a los restaurantes de comida rápida.